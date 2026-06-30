https://uz.sputniknews.ru/20260630/matvienko-pozdravila-narbaevu-s-mejdunarodnym-dnem-parlamentarizma-58698585.html

Матвиенко поздравила Нарбаеву с Международным днем парламентаризма

Матвиенко поздравила Нарбаеву с Международным днем парламентаризма

Sputnik Узбекистан

Телеграммы с поздравлениями также получили Председатель Межпарламентского союза, руководители палат парламентов остальных стран СНГ, БРИКС, ряда дружественных государств

2026-06-30T12:29+0500

2026-06-30T12:29+0500

2026-06-30T12:57+0500

политика

парламентарии

праздник

поздравление

совет федерации федерального собрания рф

валентина матвиенко

председатель

сенат олий мажлиса узбекистана

танзила нарбаева

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ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Председатель Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентина Матвиенко поздравила председателя Сената Олий Мажлиса Танзилу Нарбаеву с Международным днем парламентаризма.Праздник ежегодно отмечают 30 июня в соответствии с резолюцией Генассамблеи ООН от 22 мая 2018 года.По словам Матвиенко, этот праздник призван подчеркнуть особую роль законодательных органов власти в поиске ответов на вызовы и угрозы современности.Телеграммы с поздравлениями также получили Председатель Межпарламентского союза, руководители палат парламентов остальных стран СНГ, БРИКС, ряда дружественных государств.В них Валентина Матвиенко подчеркнула нацеленность на расширение связей и углубление межпарламентского взаимодействия как в двустороннем, так и в многостороннем форматах.Председатель СФ отметила, что в условиях глобальной нестабильности растет востребованность и значение парламентской дипломатии как инструмента повышения эффективности системы международных отношений в интересах построения справедливого многополярного мира, решения актуальных глобальных и региональных вопросов. Для справки: установить памятную дату предложила Председатель СФ Валентина Матвиенко. Инициативу поддержала Межпарламентская ассамблея государств-участников СНГ (МПА СНГ), Совет которой обратился в Межпарламентский союз (МПС) с предложением внести в ООН инициативу учреждения Международного дня парламентаризма.

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политика, парламентарии, праздник, поздравление, совет федерации федерального собрания рф, валентина матвиенко, председатель, сенат олий мажлиса узбекистана, танзила нарбаева