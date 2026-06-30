https://uz.sputniknews.ru/20260630/matvienko-pozdravila-narbaevu-s-mejdunarodnym-dnem-parlamentarizma-58698585.html
Матвиенко поздравила Нарбаеву с Международным днем парламентаризма
Матвиенко поздравила Нарбаеву с Международным днем парламентаризма
Sputnik Узбекистан
Телеграммы с поздравлениями также получили Председатель Межпарламентского союза, руководители палат парламентов остальных стран СНГ, БРИКС, ряда дружественных государств
2026-06-30T12:29+0500
2026-06-30T12:29+0500
2026-06-30T12:57+0500
политика
парламентарии
праздник
поздравление
совет федерации федерального собрания рф
валентина матвиенко
председатель
сенат олий мажлиса узбекистана
танзила нарбаева
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ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Председатель Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентина Матвиенко поздравила председателя Сената Олий Мажлиса Танзилу Нарбаеву с Международным днем парламентаризма.Праздник ежегодно отмечают 30 июня в соответствии с резолюцией Генассамблеи ООН от 22 мая 2018 года.По словам Матвиенко, этот праздник призван подчеркнуть особую роль законодательных органов власти в поиске ответов на вызовы и угрозы современности.Телеграммы с поздравлениями также получили Председатель Межпарламентского союза, руководители палат парламентов остальных стран СНГ, БРИКС, ряда дружественных государств.В них Валентина Матвиенко подчеркнула нацеленность на расширение связей и углубление межпарламентского взаимодействия как в двустороннем, так и в многостороннем форматах.Председатель СФ отметила, что в условиях глобальной нестабильности растет востребованность и значение парламентской дипломатии как инструмента повышения эффективности системы международных отношений в интересах построения справедливого многополярного мира, решения актуальных глобальных и региональных вопросов. Для справки: установить памятную дату предложила Председатель СФ Валентина Матвиенко. Инициативу поддержала Межпарламентская ассамблея государств-участников СНГ (МПА СНГ), Совет которой обратился в Межпарламентский союз (МПС) с предложением внести в ООН инициативу учреждения Международного дня парламентаризма.
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политика, парламентарии, праздник, поздравление, совет федерации федерального собрания рф, валентина матвиенко, председатель, сенат олий мажлиса узбекистана, танзила нарбаева
политика, парламентарии, праздник, поздравление, совет федерации федерального собрания рф, валентина матвиенко, председатель, сенат олий мажлиса узбекистана, танзила нарбаева
Матвиенко поздравила Нарбаеву с Международным днем парламентаризма
12:29 30.06.2026 (обновлено: 12:57 30.06.2026)
Телеграммы с поздравлениями также получили Председатель Межпарламентского союза, руководители палат парламентов остальных стран СНГ, БРИКС, ряда дружественных государств.
ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik.
Председатель Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентина Матвиенко поздравила
председателя Сената Олий Мажлиса Танзилу Нарбаеву с Международным днем парламентаризма.
“От имени Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и от себя лично поздравляю Вас и сенаторов Олий Мажлиса Республики Узбекистан с Международным днем парламентаризма”, — говорится в поздравлении.
Праздник ежегодно отмечают 30 июня в соответствии с резолюцией Генассамблеи ООН от 22 мая 2018 года.
По словам Матвиенко, этот праздник призван подчеркнуть особую роль законодательных органов власти в поиске ответов на вызовы и угрозы современности.
“В Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации ценят высокий уровень межпарламентского сотрудничества с Олий Мажлисом Республики Узбекистан, основанного на принципах взаимного уважения и открытости к диалогу. Искренне желаю Вам и всем Вашим коллегам успехов в ответственной законодательной деятельности”, — говорится в поздравлении спикера Совфеда.
Телеграммы с поздравлениями также получили Председатель Межпарламентского союза, руководители палат парламентов остальных стран СНГ, БРИКС, ряда дружественных государств.
В них Валентина Матвиенко подчеркнула
нацеленность на расширение связей и углубление межпарламентского взаимодействия как в двустороннем, так и в многостороннем форматах.
Председатель СФ отметила, что в условиях глобальной нестабильности растет востребованность и значение парламентской дипломатии как инструмента повышения эффективности системы международных отношений в интересах построения справедливого многополярного мира, решения актуальных глобальных и региональных вопросов.
Для справки: установить памятную дату предложила Председатель СФ Валентина Матвиенко. Инициативу поддержала Межпарламентская ассамблея государств-участников СНГ (МПА СНГ), Совет которой обратился в Межпарламентский союз (МПС) с предложением внести в ООН инициативу учреждения Международного дня парламентаризма.