https://uz.sputniknews.ru/20260630/rossiyskaya-armiya-osvobodila-malinovku-v-dnr-a-takje-rovnoe-i-lesnoe-v-zaporojskoy-oblasti-58707485.html
Российская армия освободила Малиновку в ДНР, а также Ровное и Лесное в Запорожской области
Российская армия освободила Малиновку в ДНР, а также Ровное и Лесное в Запорожской области
Sputnik Узбекистан
Контроль над населенными пунктами удалось установить благодаря подразделениям группировок войск "Юг" и "Восток”
2026-06-30T15:04+0500
2026-06-30T15:04+0500
2026-06-30T16:31+0500
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ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Российская армия освободила Малиновку в ДНР, а также Ровное и Лесное в Запорожской области, сообщает Минобороны РФ.Контроль над населенными пунктами Ровное и Лесное Запорожской области удалось установить благодаря подразделениям группировки войск "Восток”.Освобождение Ровного позволило ВС РФ развить продвижение и усилить давление на оборону ВСУ в районе Долинки, а освобождение Лесного создает условия для действий российских бойцов в районе Даниловки и развития продвижения в сторону Тимошовки, добавили в Минобороны РФ.
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россия, в мире, безопасность, запорожская область, днр
россия, в мире, безопасность, запорожская область, днр
Российская армия освободила Малиновку в ДНР, а также Ровное и Лесное в Запорожской области
15:04 30.06.2026 (обновлено: 16:31 30.06.2026)
Контроль над населенными пунктами удалось установить благодаря подразделениям группировок войск "Юг" и "Восток”.
ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik.
Российская армия освободила Малиновку в ДНР, а также Ровное и Лесное в Запорожской области, сообщает
Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск в результате активных боевых действий освободили населенный пункт Малиновка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке российского военного ведомства.
Контроль над населенными пунктами Ровное и Лесное Запорожской области удалось установить благодаря подразделениям группировки войск "Восток”.
"Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и в результате решительных действий освободили населенные пункты Ровное и Лесное Запорожской области", — говорится в сводке российского военного ведомства.
Освобождение Ровного позволило ВС РФ развить продвижение и усилить давление на оборону ВСУ в районе Долинки, а освобождение Лесного создает условия для действий российских бойцов в районе Даниловки и развития продвижения в сторону Тимошовки, добавили в Минобороны РФ.