https://uz.sputniknews.ru/20260630/rossiyskaya-armiya-osvobodila-malinovku-v-dnr-a-takje-rovnoe-i-lesnoe-v-zaporojskoy-oblasti-58707485.html

Российская армия освободила Малиновку в ДНР, а также Ровное и Лесное в Запорожской области

Российская армия освободила Малиновку в ДНР, а также Ровное и Лесное в Запорожской области

Sputnik Узбекистан

Контроль над населенными пунктами удалось установить благодаря подразделениям группировок войск "Юг" и "Восток”

2026-06-30T15:04+0500

2026-06-30T15:04+0500

2026-06-30T16:31+0500

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запорожская область

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ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Российская армия освободила Малиновку в ДНР, а также Ровное и Лесное в Запорожской области, сообщает Минобороны РФ.Контроль над населенными пунктами Ровное и Лесное Запорожской области удалось установить благодаря подразделениям группировки войск "Восток”.Освобождение Ровного позволило ВС РФ развить продвижение и усилить давление на оборону ВСУ в районе Долинки, а освобождение Лесного создает условия для действий российских бойцов в районе Даниловки и развития продвижения в сторону Тимошовки, добавили в Минобороны РФ.

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