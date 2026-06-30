https://uz.sputniknews.ru/20260630/svo-chto-proisxodit-v-dobropole-58695800.html

СВО: что происходит в Доброполье

СВО: что происходит в Доброполье

Sputnik Узбекистан

Киевские марионетки НАТО настаивают на заморозке линии фронта, которая слишком быстро сдвигается на запад. Однако спасение киевского режима в планы Москвы не входит

2026-06-30T17:02+0500

2026-06-30T17:02+0500

2026-06-30T17:02+0500

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Камлание Запада о виртуальных успехах украинской армии конфликтует с реальностью российского наступления на всей линии фронта. Президент РФ Владимир Путин 28 июня заявил о прорыве российских войск в Донбассе, и грядущей неизбежной утрате Киевом территорий за пределами новых регионов России.Западнее города Доброполье у ВСУ нет заранее подготовленных оборонительных рубежей, до украинской госграницы по прямой остается 15 километров. Российские войска 28 и 29 июня освободили Писанцы и Богодаровку в Днепропетровской области. В этом сопредельном с ДНР регионе Россия контролирует десятки населенных пунктов, значительную территорию. Темп наступления и расширение оперативного пространства Российской армии на Днепропетровском направлении не обещает ВСУ ничего хорошего.Несмотря на попытки противника удержать занимаемые позиции на берегах реки Гайчур, подразделения группировки "Восток" необратимо сжимают "клещи" вокруг важного укрепрайона и поселка городского типа Покровское – в 22 км западнее границы ДНР. Российские войска 27 июня освободили село Новоскелеватое, и блокировали западную линию логистики гарнизона ВСУ в Покровском – автодорогу Н-15. Киевские марионетки НАТО настаивают на заморозке линии фронта, которая слишком быстро сдвигается на запад. Однако спасение киевского режима в планы Москвы не входит. Российское наступление продолжается на 1250-км линии фронта, вне зависимости от политических иллюзий и своекорыстных планов Запада.ВС России в ночь на 29 июня ударили по объектам противника в Киеве и семи областях Украины – Днепропетровской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Киевской, Кировоградской, Николаевской. Горящие днепропетровские хранилища ГСМ не покажут по бандеровскому телевидению, и все же российские массированные удары ежесуточно уничтожают оперативный тыл, снижают боевой потенциал украинской прокси-армии.Гиперзвуковые "Цирконы", баллистические "Искандеры", корректируемые авиабомбы и реактивные дроны "Герань" методично уничтожают склады боеприпасов, логистику и энергетику ВСУ, сборочные предприятия ВПК. Безвозвратные потери противника за минувшую неделю – 10 тысяч военнослужащих, и три истребителя МиГ-29 – за сутки. Потери катастрофические. Худшее впереди, ведь НАТО планирует прокси-войну с Россией до последнего украинца.Ставки растутДинамика СВО гарантирует Киеву во второй половине 2026 года растущую интенсивность российских ударов, вероятное окружение (ликвидацию) украинских гарнизонов в Дружковке, Краматорске и Славянске. Агентство Bloomberg констатировало: положение ВСУ в Донбассе продолжает ухудшаться, а российские войска все ближе подходят к крупнейшим городам региона. Агентство Reuters дополнило: "Ставки растут".В натовском "клубе самоубийц" наблюдается трагическая эйфория. Эстония и Латвия официально выступили против идеи переговоров с Россией и возможного замораживания линии фронта. Представьте, главный эстонский дипломат Маргус Цахкна в интервью Financial Times сообщил, что падающие в странах НАТО украинские дроны "это цена, которую стоит заплатить за уничтожение российских нефтеперерабатывающих заводов и военных баз".Глава МИД Польши Радослав Сикорский прямо заявил: "Мы готовы к войне с Россией". Параллельно в кокаиновом сознании бандеровского лидера родилась идея "принуждения России к миру" за 40 дней – силами СБУ и ГУР. Полное политическое безрассудство не оставляет места дипломатии, приносит прибыль американскому ВПК, вызывает жесткую реакцию России. Западные дроны и ракеты не спасут киевских марионеток и варшавских демагогов от сурового и заслуженного возмездия.Газета The Washington Post сообщила: "Увеличение числа ударов по Украине и ухудшение геополитической обстановки после того, как Трамп предположил, что может еще больше ужесточить санкции против Москвы… являются серьезными тревожными сигналами". Действительно, Запад заигрался в прокси-войну, и Россия готова ответить не "по рукам", а "по голове" всей конструкции.Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер считает, что воздушные операции ВСУ проводятся исключительно средствами НАТО, война на Украине вошла в фазу, при которой Россия может нанести удары по военным объектам в Европе, и даже ограниченно применить ядерное оружие.Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон отметил, что ситуация характеризуется опасной дестабилизацией, спровоцированной странами Запада, силами НАТО и новым курсом американской стороны. Джонсон видит послание Путина в следующем: "Мы более чем готовы. Мы понимаем, что нас ожидает, и мы справимся с этим". В этот раз Россия не будет сидеть, сложа руки, и ждать нападения, как в 1941-м.Помимо "Орешника" у Москвы есть инструменты, которые ВС России пока не применяли, и даже не показывали. Европа будет достаточно впечатлена жарким летом 2026 года. А Соединенные Штаты слишком увлечены "танцем на иранских граблях", чтобы рисковать большой войной с Россией.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко на MAX и в Telegram.

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сво, колумнисты, россия, украина, нато