https://uz.sputniknews.ru/20260630/uzbekistanki-zavoevali-4-medali-na-etape-kubka-mira-challenge-po-xudojestvennoy-gimnastike-58692994.html

Узбекистанки завоевали 4 медали на этапе Кубка мира Challenge по художественной гимнастике

Узбекистанки завоевали 4 медали на этапе Кубка мира Challenge по художественной гимнастике

Sputnik Узбекистан

С 26 по 28 июня 2026 года в румынском городе Клуж-Напока проходил заключительный этап серии World Challenge Cup 2026 по художественной гимнастике

2026-06-30T11:39+0500

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гимнастика

узбекистан

медали

серебро

бронза

турнир

румыния

спорт

россияне

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ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Узбекистанки завоевали 4 медали на этапе Кубка мира Challenge по художественной гимнастике в Румынии, пополнив копилку сборной одной серебряной и тремя бронзовыми наградами. Об этом сообщает НОК.Победительницы:СереброБронзаЗаключительный этап серии World Challenge Cup 2026 по художественной гимнастике проходил с 26 по 28 июня на арене BT Arena и включал личные соревнования и групповые упражнения среди сеньоров.В программе были индивидуальное многоборье, упражнения с обручем, мячом, булавами и лентой, финалы в отдельных видах, а также гала-шоу и церемония закрытия.Сборная России отказалась от участия в турнире из-за запрета на использование российских флага и гимна, который установил мэр Клуж-Напоки Эмиль Бок. Мэр подчеркнул, что его решение отражает позицию Румынии и Европейского союза, и назвал российскую символику "политическими символами государства-агрессора".Это решение противоречит недавнему постановлению Международной федерации гимнастики (World Gymnastics), которая с 18 мая вернула российским спортсменам право выступать с флагом и гимном во всех пяти дисциплинах.

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