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Узбекистанки завоевали 4 медали на этапе Кубка мира Challenge по художественной гимнастике
Узбекистанки завоевали 4 медали на этапе Кубка мира Challenge по художественной гимнастике
Sputnik Узбекистан
С 26 по 28 июня 2026 года в румынском городе Клуж-Напока проходил заключительный этап серии World Challenge Cup 2026 по художественной гимнастике
2026-06-30T11:39+0500
2026-06-30T11:39+0500
2026-06-30T12:13+0500
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турнир
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спорт
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ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Узбекистанки завоевали 4 медали на этапе Кубка мира Challenge по художественной гимнастике в Румынии, пополнив копилку сборной одной серебряной и тремя бронзовыми наградами. Об этом сообщает НОК.Победительницы:СереброБронзаЗаключительный этап серии World Challenge Cup 2026 по художественной гимнастике проходил с 26 по 28 июня на арене BT Arena и включал личные соревнования и групповые упражнения среди сеньоров.В программе были индивидуальное многоборье, упражнения с обручем, мячом, булавами и лентой, финалы в отдельных видах, а также гала-шоу и церемония закрытия.Сборная России отказалась от участия в турнире из-за запрета на использование российских флага и гимна, который установил мэр Клуж-Напоки Эмиль Бок. Мэр подчеркнул, что его решение отражает позицию Румынии и Европейского союза, и назвал российскую символику "политическими символами государства-агрессора".Это решение противоречит недавнему постановлению Международной федерации гимнастики (World Gymnastics), которая с 18 мая вернула российским спортсменам право выступать с флагом и гимном во всех пяти дисциплинах.
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гимнастика, узбекистан, медали, серебро, бронза, турнир, румыния, спорт, россияне
гимнастика, узбекистан, медали, серебро, бронза, турнир, румыния, спорт, россияне
Узбекистанки завоевали 4 медали на этапе Кубка мира Challenge по художественной гимнастике
11:39 30.06.2026 (обновлено: 12:13 30.06.2026)
С 26 по 28 июня 2026 года в румынском городе Клуж-Напока проходил заключительный этап серии World Challenge Cup 2026 по художественной гимнастике.
ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik.
Узбекистанки завоевали 4 медали на этапе Кубка мира Challenge по художественной гимнастике в Румынии, пополнив копилку сборной одной серебряной и тремя бронзовыми наградами. Об этом сообщает
НОК.
“В городе Клуж-Напока Румынии состоялся этап Кубка мира Challenge по художественной гимнастике. На соревнованиях успешно выступили представительницы сборной Узбекистана, завоевав 1 серебряную и 3 бронзовые медали”, — говорится в сообщении.
Тахмина Икромова (упражнение с лентой)
Тахмина Икромова (многоборье)
Групповое упражнение (многоборье)
Групповое упражнение (композиция с 3 обручами и 2 парами булав)
Заключительный этап серии World Challenge Cup 2026 по художественной гимнастике проходил с 26 по 28 июня на арене BT Arena и включал личные соревнования и групповые упражнения среди сеньоров.
В программе были индивидуальное многоборье, упражнения с обручем, мячом, булавами и лентой, финалы в отдельных видах, а также гала-шоу и церемония закрытия.
Сборная России отказалась от участия в турнире из-за запрета на использование российских флага и гимна, который установил мэр Клуж-Напоки Эмиль Бок. Мэр подчеркнул, что его решение отражает позицию Румынии и Европейского союза, и назвал российскую символику "политическими символами государства-агрессора".
Это решение противоречит недавнему постановлению Международной федерации гимнастики (World Gymnastics), которая с 18 мая вернула российским спортсменам право выступать с флагом и гимном во всех пяти дисциплинах.