В Узбекистане прошла перепись населения: предварительные результаты
© Sputnik / Бахром ХатамовЛюди гуляют в парке в Ташкенте
© Sputnik / Бахром Хатамов
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Где сегодня живут узбекистанцы, кого среди них больше — мужчин или женщин, и какие демографические тенденции наблюдаются в республике — в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. В Узбекистане завершилась первая за 36 лет перепись населения, которая преподнесла любопытные предварительные данные: в стране проживает свыше 39 млн человек, мужчин оказалось почти на 485 тыс. больше, чем женщин.
© SputnikПредварительные данные переписи населения в Узбекистане
Предварительные данные переписи населения в Узбекистане
© Sputnik
На 15 января 2026 года в республике проживало 39 млн 47 тыс. 321 человек. Точную цифру после переписи не назвали. Если сравнить с показателями июля 2025-го, прирост составил более 970 тыс., сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
"Потому что на десять мальчишек, по статистике, девять девчат"
В Узбекистане мужчин больше, чем женщин. Согласно предварительным данным, мужчин в республике больше на 485 011 человек.
© SputnikПредварительные данные переписи населения в Узбекистане
Предварительные данные переписи населения в Узбекистане
© Sputnik
Директор Агентства стратегического развития и реформ Абдулла Абдукадиров назвал эти данные "тревожными".
"Еще один тревожный момент, если можно так сказать, — это то, что мужчин на 485 тысяч больше, чем женщин. Но я утешил себя тем, что в моей семье количество мужчин и женщин одинаковое, баланс соблюдаем. А то, что мужчин больше — еще раз доказывает, что сила шашлыка и плова — сила тестостерона — очень высока", — разрядил шуткой формальную обстановку Абудкадиров.
Разрыв по половому признаку был в стране в последние годы всегда в пользу количества мужчин. Если заглянуть, к примеру, в статданные за 2022-й год — тогда мужчин было больше на 217 024 человека.
Узбекистанцы продолжают перебираться в города
Численность населения в городах составила 21 276 729 человек. В сельской местности проживает 17 770 592 человека. В процентном соотношении — 54,5% населения выбирают город, а живут сельской жизнью — 45,5%. Для сравнения, в 2020 году уровень урбанизации составлял 50,6 %, а сельчане — 49,4%.
© SputnikПредварительные данные переписи населения в Узбекистане
Предварительные данные переписи населения в Узбекистане
© Sputnik
Прирост населения идет не только естественным образом.
Свой вклад в рост населения вносят и иностранцы, проживающие в стране. Согласно предварительным данным, в Узбекистане более года проживают 56 850 иностранцев. Среди них больше всего граждан Индии — 13 312 человек, России — 10 826 и Казахстана — 9 425. Также Узбекистан для жизни выбрали таджикистанцы, туркменистанцы, кыргызстанцы, пакистанцы, граждане Китая и других стран.
Для справки: перепись населения Узбекистана проходила с 15 января по 28 февраля 2026 года. Примечательно, что это первая перепись населения за 36-летнюю историю независимого Узбекистана. Гражданам предоставили несколько способов пройти перепись: самостоятельно онлайн через единый портал госуслуг или дождаться прихода к ним домой ответственных сотрудников.
© SputnikПерепись населения в Узбекистане
Перепись населения в Узбекистане
© Sputnik
В процессе заполнения анкеты учитывали не только данные человека, но и сведения о том, в каких условиях живет гражданин, есть ли в домохозяйстве — животные, сад и другое. Однако участвовали в переписи не все — 97,3% от общего числа жителей страны. Оставшиеся 2,7% — были учтены с использованием административных данных.
Для того, чтобы провести перепись, на каждого человека в стране потратили $0,12. В процессе, помимо госорганов, участвовал и офис постоянного координатора Организации Объединенных Наций в Узбекистане, Всемирный банк, а также Международная организация по миграции.