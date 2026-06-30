https://uz.sputniknews.ru/20260630/v-uzbekistane-proshla-perepis-naseleniya-predvaritelnye-rezultaty-58717583.html

В Узбекистане прошла перепись населения: предварительные результаты

В Узбекистане прошла перепись населения: предварительные результаты

Sputnik Узбекистан

Где сегодня живут узбекистанцы, кого среди них больше – мужчин или женщин и какие демографические тенденции наблюдаются в республике — в нашем материале.

2026-06-30T18:13+0500

2026-06-30T18:13+0500

2026-06-30T18:13+0500

узбекистан

перепись населения

результаты

демография

узбекистанцы

мужчины

женщины

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ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. В Узбекистане завершилась первая за 36 лет перепись населения, которая преподнесла любопытные предварительные данные: в стране проживает свыше 39 млн человек, мужчин оказалось почти на 485 тыс. больше, чем женщин.На 15 января 2026 года в республике проживало 39 млн 47 тыс. 321 человек. Точную цифру после переписи не назвали. Если сравнить с показателями июля 2025-го, прирост составил более 970 тыс., сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан."Потому что на десять мальчишек, по статистике, девять девчат"В Узбекистане мужчин больше, чем женщин. Согласно предварительным данным, мужчин в республике больше на 485 011 человек. Директор Агентства стратегического развития и реформ Абдулла Абдукадиров назвал эти данные "тревожными".Разрыв по половому признаку был в стране в последние годы всегда в пользу количества мужчин. Если заглянуть, к примеру, в статданные за 2022-й год — тогда мужчин было больше на 217 024 человека.Узбекистанцы продолжают перебираться в городаЧисленность населения в городах составила 21 276 729 человек. В сельской местности проживает 17 770 592 человека. В процентном соотношении — 54,5% населения выбирают город, а живут сельской жизнью — 45,5%. Для сравнения, в 2020 году уровень урбанизации составлял 50,6 %, а сельчане — 49,4%.Прирост населения идет не только естественным образом.Свой вклад в рост населения вносят и иностранцы, проживающие в стране. Согласно предварительным данным, в Узбекистане более года проживают 56 850 иностранцев. Среди них больше всего граждан Индии — 13 312 человек, России — 10 826 и Казахстана — 9 425. Также Узбекистан для жизни выбрали таджикистанцы, туркменистанцы, кыргызстанцы, пакистанцы, граждане Китая и других стран.Для справки: перепись населения Узбекистана проходила с 15 января по 28 февраля 2026 года. Примечательно, что это первая перепись населения за 36-летнюю историю независимого Узбекистана. Гражданам предоставили несколько способов пройти перепись: самостоятельно онлайн через единый портал госуслуг или дождаться прихода к ним домой ответственных сотрудников.В процессе заполнения анкеты учитывали не только данные человека, но и сведения о том, в каких условиях живет гражданин, есть ли в домохозяйстве — животные, сад и другое. Однако участвовали в переписи не все — 97,3% от общего числа жителей страны. Оставшиеся 2,7% — были учтены с использованием административных данных.Для того, чтобы провести перепись, на каждого человека в стране потратили $0,12. В процессе, помимо госорганов, участвовал и офис постоянного координатора Организации Объединенных Наций в Узбекистане, Всемирный банк, а также Международная организация по миграции.

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узбекистан, перепись населения, результаты , демография, узбекистанцы, мужчины, женщины