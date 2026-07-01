https://uz.sputniknews.ru/20260701/eksport-uzbekistana-dostig-133-mlrd--bolshuyu-chast-postavok-napravili-v-rossiyu-58728850.html

Экспорт Узбекистана достиг $13,3 млрд — большую часть поставок направили в Россию

Экспорт Узбекистана достиг $13,3 млрд — большую часть поставок направили в Россию

Sputnik Узбекистан

Основными драйверами экспортного роста стали сектор услуг и текстильная промышленность. В январе-июне 2026 года республика наладила экспорт в 7 новых стран

2026-07-01T11:34+0500

2026-07-01T11:34+0500

2026-07-01T11:38+0500

экономика

торговля

узбекистан

россия

экспорт

министерство инвестиций, промышленности и торговли руз.

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ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. Экспорт Узбекистана, без учета экспорта золота, в январе–июне текущего года достиг $13,3 млрд (рост 28,5% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го), большую часть поставок направили в Россию — $1,8 млрд. Об этом сообщает пресс-служба МИПТ.Основными драйверами экспортного роста стали сектор услуг ($5 млрд) и текстильная промышленность ($1,5 млрд).Также большим спросом у зарубежных партнеров Узбекистана пользуются:Кроме России в число основных торговых партнеров республики в разрезе экспорта входят:По данным МИПТ, за этот период Узбекистан наладил экспорт в 7 новых стран.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

экономика, торговля, узбекистан, россия, экспорт, министерство инвестиций, промышленности и торговли руз.