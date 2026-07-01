https://uz.sputniknews.ru/20260701/eksport-uzbekistana-dostig-133-mlrd--bolshuyu-chast-postavok-napravili-v-rossiyu-58728850.html
Экспорт Узбекистана достиг $13,3 млрд — большую часть поставок направили в Россию
Экспорт Узбекистана достиг $13,3 млрд — большую часть поставок направили в Россию
Sputnik Узбекистан
Основными драйверами экспортного роста стали сектор услуг и текстильная промышленность. В январе-июне 2026 года республика наладила экспорт в 7 новых стран
2026-07-01T11:34+0500
2026-07-01T11:34+0500
2026-07-01T11:38+0500
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торговля
узбекистан
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министерство инвестиций, промышленности и торговли руз.
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ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. Экспорт Узбекистана, без учета экспорта золота, в январе–июне текущего года достиг $13,3 млрд (рост 28,5% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го), большую часть поставок направили в Россию — $1,8 млрд. Об этом сообщает пресс-служба МИПТ.Основными драйверами экспортного роста стали сектор услуг ($5 млрд) и текстильная промышленность ($1,5 млрд).Также большим спросом у зарубежных партнеров Узбекистана пользуются:Кроме России в число основных торговых партнеров республики в разрезе экспорта входят:По данным МИПТ, за этот период Узбекистан наладил экспорт в 7 новых стран.
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экономика, торговля, узбекистан, россия, экспорт, министерство инвестиций, промышленности и торговли руз.
экономика, торговля, узбекистан, россия, экспорт, министерство инвестиций, промышленности и торговли руз.
Экспорт Узбекистана достиг $13,3 млрд — большую часть поставок направили в Россию
11:34 01.07.2026 (обновлено: 11:38 01.07.2026)
Основными драйверами экспортного роста стали сектор услуг и текстильная промышленность. В январе–июне 2026 года республика наладила экспорт в 7 новых стран.
ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik.
Экспорт Узбекистана, без учета экспорта золота, в январе–июне текущего года достиг $13,3 млрд (рост 28,5% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го), большую часть поставок направили в Россию — $1,8 млрд. Об этом сообщает
пресс-служба МИПТ.
Основными драйверами экспортного роста стали сектор услуг ($5 млрд) и текстильная промышленность ($1,5 млрд).
Также большим спросом у зарубежных партнеров Узбекистана пользуются:
плодоовощная продукция — $881,2 млн;
строительные материалы —$680,2 млн;
ювелирные изделия — $654 млн;
продукция электротехнической промышленности — $595,8 млн;
продовольственные товары — $577,6 млн.
Кроме России в число основных торговых партнеров республики в разрезе экспорта входят:
По данным МИПТ, за этот период Узбекистан наладил экспорт в 7 новых стран.