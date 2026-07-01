https://uz.sputniknews.ru/20260701/fabio-kannavaro-chm-stal-dlya-nas-bolshim-opytom-teper-glavnaya-tsel--kubok-azii-58733766.html

Фабио Каннаваро: ЧМ стал для нас большим опытом. Теперь главная цель — Кубок Азии

Фабио Каннаваро: ЧМ стал для нас большим опытом. Теперь главная цель — Кубок Азии

Sputnik Узбекистан

Главный тренер сборной Узбекистана Фабио Каннаваро прокомментировал выступление команды на чемпионате мира, где она завершила групповой этап с тремя поражениями

2026-07-01T15:45+0500

2026-07-01T15:45+0500

2026-07-01T15:53+0500

фабио каннаваро

тренер

сборная узбекистана

футбол

чемпионат мира

комментарий

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ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. Чемпионат мира стал для нас большим опытом. Теперь главная цель — Кубок Азии, заявил главный тренер сборной Узбкистана по футболу Фабио Каннаваро. Об этом сообщает Championat.Asia.Он отметил, что понимает разочарование болельщиков, но при этом предвидел всю сложность этого турнира.Он отметил, что команда испытывала серьезное психологическое давление, связанное с первым участием в мировом первенстве.Наставник узбекистанских футболистов подчеркнул, что сборная, тренерский штаб и Федерация футбола получили ценный опыт. По его мнению, игроки смогли почувствовать уровень мирового футбола и понять, насколько сложно выступать на турнире такого масштаба.Также Каннаваро ответил на вопрос о частых изменениях в стартовом составе. Когда из 26 футболистов заявки он выпустил на поле 23, многие болельщики сочли это тактической ошибкой тренера.Итальянский специалист пояснил, что часть кадровых перестановок была обусловлена травмами и недостаточной игровой практикой ряда игроков в клубах перед началом турнира.Каннаваро заявил, что принимает ответственность на себя, но не считает все свои решения ошибочными.Главный тренер сборной Узбекистана напомнил, что самой тяжелой была игра против Португалии.Отвечая на вопрос о дальнейшей работе, Каннаваро сообщил, что за короткий период подготовки практически не стал менять игровую модель команды, которая при прежнем главном тренере Сречко Катанеце по большей части использовала схему с тремя защитниками. Ситуацию усложнила потеря перед турниром защитника Хусниддина Аликулова.Каннаваро отметил, что в дальнейшем команда будет работать над изменениями в игре, стараясь сохранять концентрацию до последних секунд матча. Потому что на турнирах такого уровня ошибки в последние минуты неизбежно приводят к наказанию.Тренер сообщил, что сборная Узбекистана вновь соберется в сентябре для продолжения подготовки к Кубку Азии.

https://uz.sputniknews.ru/20260701/58730185.html

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фабио каннаваро, тренер, сборная узбекистана, футбол, чемпионат мира, комментарий