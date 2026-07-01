Фабио Каннаваро: ЧМ стал для нас большим опытом. Теперь главная цель — Кубок Азии
15:45 01.07.2026 (обновлено: 15:53 01.07.2026)
© Пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана Фабио Каннаваро
© Пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана
Подписаться
Главный тренер сборной Узбекистана Фабио Каннаваро прокомментировал выступление команды на чемпионате мира, где она завершила групповой этап с тремя поражениями.
ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. Чемпионат мира стал для нас большим опытом. Теперь главная цель — Кубок Азии, заявил главный тренер сборной Узбкистана по футболу Фабио Каннаваро. Об этом сообщает Championat.Asia.
Он отметил, что понимает разочарование болельщиков, но при этом предвидел всю сложность этого турнира.
"Конечно, я понимаю болельщиков. Вы знаете, они всегда стараются поддерживать команду и хотят побед…Когда я увидел результаты жеребьевки, я говорил о том, насколько сложным и беспощадным может стать для нас чемпионат мира”, — сказал итальянский тренер.
Он отметил, что команда испытывала серьезное психологическое давление, связанное с первым участием в мировом первенстве.
"Для многих это был первый опыт. На протяжении всех трех матчей я постоянно просил своих игроков полностью сосредоточиться на игре и избавиться от лишнего напряжения. Я старался мотивировать их и потому что понимал, что это давление может сказываться на них", — рассказал Каннаваро.
Наставник узбекистанских футболистов подчеркнул, что сборная, тренерский штаб и Федерация футбола получили ценный опыт. По его мнению, игроки смогли почувствовать уровень мирового футбола и понять, насколько сложно выступать на турнире такого масштаба.
Также Каннаваро ответил на вопрос о частых изменениях в стартовом составе. Когда из 26 футболистов заявки он выпустил на поле 23, многие болельщики сочли это тактической ошибкой тренера.
"Конечно, ведь я главный тренер. Единственное, о чем я жалею, — что не смог дать возможность сыграть трем футболистам. Потому что моей целью было дать всем игрокам почувствовать это волнение, эти эмоции чемпионата мира", — сказал он.
Итальянский специалист пояснил, что часть кадровых перестановок была обусловлена травмами и недостаточной игровой практикой ряда игроков в клубах перед началом турнира.
Каннаваро заявил, что принимает ответственность на себя, но не считает все свои решения ошибочными.
“Я принимаю всю критику, но не думаю, что все было плохо. Мы получили хороший опыт. Мы старались улучшить наш футбол, пытались дать новые идеи игрокам. В некоторые моменты матчей мы играли очень хорошо”, — отметил он.
Главный тренер сборной Узбекистана напомнил, что самой тяжелой была игра против Португалии.
“Да, игра против Португалии была сложной, но поверьте, игроки выложились на поле на все сто. Для меня это самое важное. Критика — это естественно”, — сказал он.
Отвечая на вопрос о дальнейшей работе, Каннаваро сообщил, что за короткий период подготовки практически не стал менять игровую модель команды, которая при прежнем главном тренере Сречко Катанеце по большей части использовала схему с тремя защитниками. Ситуацию усложнила потеря перед турниром защитника Хусниддина Аликулова.
Каннаваро отметил, что в дальнейшем команда будет работать над изменениями в игре, стараясь сохранять концентрацию до последних секунд матча. Потому что на турнирах такого уровня ошибки в последние минуты неизбежно приводят к наказанию.
Тренер сообщил, что сборная Узбекистана вновь соберется в сентябре для продолжения подготовки к Кубку Азии.
"В сентябре мы снова соберемся, продолжим работу, постараемся что-то изменить. Если чемпионат мира стал для нас большим опытом, то Кубок Азии — наша главная цель", — заключил Каннаваро.