https://uz.sputniknews.ru/20260701/gensek-sng-i-zamglavy-minzanyatosti-uzbekistana-obsudili-mery-podderjki-rynka-truda-58723590.html

Генсек СНГ и замглавы Минзанятости Узбекистана обсудили меры поддержки рынка труда

Генсек СНГ и замглавы Минзанятости Узбекистана обсудили меры поддержки рынка труда

Sputnik Узбекистан

Сергей Лебедев подчеркнул важность координации усилий и выработки совместных подходов к решению этих задач в рамках Содружества

2026-07-01T09:13+0500

2026-07-01T09:13+0500

2026-07-01T10:42+0500

снг

сергей лебедев

генеральный секретарь

встреча

заместитель министра

узбекистан

рынок труда

общество

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/01/58723183_0:483:1200:1158_1920x0_80_0_0_77f27bb085cc9be99ddd4896c4ac47e2.jpg

ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев и заместитель министра занятости и сокращения бедности Узбекистана Марат Жураев обсудили меры поддержки рынка труда на пространстве Содружества. Об этом сообщает пресс-служба Исполкома СНГ.Речь шла о взаимодействие государств СНГ в социально-трудовой сфере. Особое внимание собеседники уделили деятельности Консультативного Совета по труду, занятости и социальной защите населения государств-участников СНГ по реализации мер, направленных на повышение уровня занятости населения и борьбу с безработицей.Сергей Лебедев подчеркнул важность координации усилий и выработки совместных подходов к решению этих задач в рамках Содружества. Стороны выразили взаимную заинтересованность в дальнейшем укреплении диалога и продолжении консультаций по вопросам, представляющим взаимный интерес.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

снг, сергей лебедев, генеральный секретарь, встреча, заместитель министра, узбекистан, рынок труда, общество