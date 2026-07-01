https://uz.sputniknews.ru/20260701/gensek-sng-i-zamglavy-minzanyatosti-uzbekistana-obsudili-mery-podderjki-rynka-truda-58723590.html
Генсек СНГ и замглавы Минзанятости Узбекистана обсудили меры поддержки рынка труда
Генсек СНГ и замглавы Минзанятости Узбекистана обсудили меры поддержки рынка труда
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Сергей Лебедев подчеркнул важность координации усилий и выработки совместных подходов к решению этих задач в рамках Содружества
2026-07-01T09:13+0500
2026-07-01T09:13+0500
2026-07-01T10:42+0500
снг
сергей лебедев
генеральный секретарь
встреча
заместитель министра
узбекистан
рынок труда
общество
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ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев и заместитель министра занятости и сокращения бедности Узбекистана Марат Жураев обсудили меры поддержки рынка труда на пространстве Содружества. Об этом сообщает пресс-служба Исполкома СНГ.Речь шла о взаимодействие государств СНГ в социально-трудовой сфере. Особое внимание собеседники уделили деятельности Консультативного Совета по труду, занятости и социальной защите населения государств-участников СНГ по реализации мер, направленных на повышение уровня занятости населения и борьбу с безработицей.Сергей Лебедев подчеркнул важность координации усилий и выработки совместных подходов к решению этих задач в рамках Содружества. Стороны выразили взаимную заинтересованность в дальнейшем укреплении диалога и продолжении консультаций по вопросам, представляющим взаимный интерес.
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снг, сергей лебедев, генеральный секретарь, встреча, заместитель министра, узбекистан, рынок труда, общество
снг, сергей лебедев, генеральный секретарь, встреча, заместитель министра, узбекистан, рынок труда, общество
Генсек СНГ и замглавы Минзанятости Узбекистана обсудили меры поддержки рынка труда
09:13 01.07.2026 (обновлено: 10:42 01.07.2026)
Сергей Лебедев подчеркнул важность координации усилий и выработки совместных подходов к решению этих задач в рамках Содружества.
ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik.
Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев и заместитель министра занятости и сокращения бедности Узбекистана Марат Жураев обсудили меры поддержки рынка труда на пространстве Содружества. Об этом сообщает
пресс-служба Исполкома СНГ.
“Рабочая встреча Генерального секретаря СНГ Сергея Лебедева с заместителем Министра занятости и сокращения бедности Республики Узбекистан Маратом Жураевым состоялась в штаб-квартире Содружества Независимых Государств. Марат Жураев поделился информацией о реализуемых в Республике Узбекистан и других странах СНГ мерах по поддержке рынка труда”, — говорится в сообщении.
Речь шла о взаимодействие государств СНГ в социально-трудовой сфере. Особое внимание собеседники уделили деятельности Консультативного Совета по труду, занятости и социальной защите населения государств-участников СНГ по реализации мер, направленных на повышение уровня занятости населения и борьбу с безработицей.
Сергей Лебедев подчеркнул важность координации усилий и выработки совместных подходов к решению этих задач в рамках Содружества.
Стороны выразили взаимную заинтересованность в дальнейшем укреплении диалога и продолжении консультаций по вопросам, представляющим взаимный интерес.