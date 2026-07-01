https://uz.sputniknews.ru/20260701/minekonomiki-uzbekistana-i-minfin-tadjikistana-podpisali-plan-sotrudnichestva-58731855.html

Минэкономики Узбекистана и Минфин Таджикистана подписали план сотрудничества

Минэкономики Узбекистана и Минфин Таджикистана подписали план сотрудничества

Sputnik Узбекистан

Документ, реализация которого рассчитана на два года, утвердили по итогам переговоров руководителей финансовых ведомств двух стран в Ташкенте

2026-07-01T13:44+0500

2026-07-01T13:44+0500

2026-07-01T14:39+0500

узбекистан

таджикистан

минфин узбекистана

план

сотрудничество

джамшид кучкаров

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ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. Минэкономики Узбекистана и Минфин Таджикистана подписали план сотрудничества, сообщает Sputnik Таджикистан.Документ, реализация которого рассчитана на 2026-2027 годы, утвердили по итогам переговоров руководителей финансовых ведомств двух стран в Ташкенте.Свои подписи под планом поставили заместитель премьер-министра — министр экономики и финансов Узбекистана Джамшид Кучкаров и министр финансов Таджикистана Файзиддин Каххорзода.В ходе встречи они обсудили текущее состояние двустороннего сотрудничества в сферах экономики, финансов, торговли и инвестиций, а также обменялись мнениями о новых перспективах укрепления взаимодействия между министерствами финансов двух стран.

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узбекистан, таджикистан, минфин узбекистана, план, сотрудничество, джамшид кучкаров