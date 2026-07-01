https://uz.sputniknews.ru/20260701/minekonomiki-uzbekistana-i-minfin-tadjikistana-podpisali-plan-sotrudnichestva-58731855.html
Минэкономики Узбекистана и Минфин Таджикистана подписали план сотрудничества
Минэкономики Узбекистана и Минфин Таджикистана подписали план сотрудничества
Sputnik Узбекистан
Документ, реализация которого рассчитана на два года, утвердили по итогам переговоров руководителей финансовых ведомств двух стран в Ташкенте
2026-07-01T13:44+0500
2026-07-01T13:44+0500
2026-07-01T14:39+0500
узбекистан
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минфин узбекистана
план
сотрудничество
джамшид кучкаров
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ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. Минэкономики Узбекистана и Минфин Таджикистана подписали план сотрудничества, сообщает Sputnik Таджикистан.Документ, реализация которого рассчитана на 2026-2027 годы, утвердили по итогам переговоров руководителей финансовых ведомств двух стран в Ташкенте.Свои подписи под планом поставили заместитель премьер-министра — министр экономики и финансов Узбекистана Джамшид Кучкаров и министр финансов Таджикистана Файзиддин Каххорзода.В ходе встречи они обсудили текущее состояние двустороннего сотрудничества в сферах экономики, финансов, торговли и инвестиций, а также обменялись мнениями о новых перспективах укрепления взаимодействия между министерствами финансов двух стран.
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узбекистан, таджикистан, минфин узбекистана, план, сотрудничество, джамшид кучкаров
узбекистан, таджикистан, минфин узбекистана, план, сотрудничество, джамшид кучкаров
Минэкономики Узбекистана и Минфин Таджикистана подписали план сотрудничества
13:44 01.07.2026 (обновлено: 14:39 01.07.2026)
Документ, реализация которого рассчитана на два года, утвердили по итогам переговоров руководителей финансовых ведомств двух стран в Ташкенте.
ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik.
Минэкономики Узбекистана и Минфин Таджикистана подписали план сотрудничества, сообщает
Sputnik Таджикистан.
Документ, реализация которого рассчитана на 2026-2027 годы, утвердили по итогам переговоров руководителей финансовых ведомств двух стран в Ташкенте.
Свои подписи под планом поставили заместитель премьер-министра — министр экономики и финансов Узбекистана Джамшид Кучкаров и министр финансов Таджикистана Файзиддин Каххорзода.
В ходе встречи они обсудили текущее состояние двустороннего сотрудничества в сферах экономики, финансов, торговли и инвестиций, а также обменялись мнениями о новых перспективах укрепления взаимодействия между министерствами финансов двух стран.