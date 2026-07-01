https://uz.sputniknews.ru/20260701/uspeshno-rabotayuschiy-v-uzbekistane-obrazovatelnyy-proekt-zapuskayut-v-belarusi-58726433.html
Успешно работающий в Узбекистане образовательный проект запускают в Беларуси
Успешно работающий в Узбекистане образовательный проект запускают в Беларуси
Sputnik Узбекистан
School 21 — школа цифровых технологий, которая дает возможность всем желающим от 18 лет, успешно прошедшим отборочные этапы, бесплатно получить востребованное образование в сфере IT
2026-07-01T10:01+0500
2026-07-01T10:01+0500
2026-07-01T10:47+0500
проект
it-технологии
узбекистан
образование
сбербанк
россия
беларусь
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0a/11/40037762_0:256:2731:1792_1920x0_80_0_0_408619b230461b74bda69d58a6605db2.jpg
ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. В Беларуси запускают образовательный проект "Школа 21", который станет важным элементом подготовки IT-кадров для страны, его уже успешно реализуют в Узбекистане, сообщает БелТА.Школа 21 — это образовательный проект от Сбербанка РФ, специализирующийся на обучении программированию по инновационной методике. В 2023 году школа открыла свое представительство в Узбекистане, предоставляя возможность изучать IT-навыки без преподавателей и расписания, с упором на самообучение и командную работу.Сегодня в кампусах Ташкента и Самарканда учатся тысячи участников, подписаны десятки соглашений с IT-компаниями, а выпускники выходят на стажировки и работу в национальные и международные организации. Обучение в школе, основанное на методологии "равный равному" (peer-to-peer), проектном подходе и элементах геймификации, воссоздает среду, максимально приближенную к работе в реальной IT-компании.
узбекистан
россия
беларусь
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0a/11/40037762_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_729284ae0e01565a84ee2a7197638ec4.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
проект, it-технологии, узбекистан, образование, сбербанк, россия, беларусь
проект, it-технологии, узбекистан, образование, сбербанк, россия, беларусь
Успешно работающий в Узбекистане образовательный проект запускают в Беларуси
10:01 01.07.2026 (обновлено: 10:47 01.07.2026)
School 21 — школа цифровых технологий, которая дает возможность всем желающим от 18 лет, успешно прошедшим отборочные этапы, бесплатно получить востребованное образование в сфере IT.
ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik.
В Беларуси запускают образовательный проект "Школа 21", который станет важным элементом подготовки IT-кадров для страны, его уже успешно реализуют в Узбекистане, сообщает
БелТА.
“В Беларуси запускается образовательный проект "Школа 21". Проект уже успешно работает в России и Узбекистане, где открыто более двадцати кампусов, и теперь адаптируется для белорусских реалий”, — говорится в сообщении.
Школа 21 — это образовательный проект от Сбербанка РФ, специализирующийся на обучении программированию по инновационной методике. В 2023 году школа открыла свое представительство в Узбекистане, предоставляя возможность изучать IT-навыки без преподавателей и расписания, с упором на самообучение и командную работу.
Сегодня в кампусах Ташкента и Самарканда учатся тысячи участников, подписаны десятки соглашений с IT-компаниями, а выпускники выходят на стажировки и работу в национальные и международные организации. Обучение в школе, основанное на методологии "равный равному" (peer-to-peer), проектном подходе и элементах геймификации, воссоздает среду, максимально приближенную к работе в реальной IT-компании.