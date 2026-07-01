https://uz.sputniknews.ru/20260701/uspeshno-rabotayuschiy-v-uzbekistane-obrazovatelnyy-proekt-zapuskayut-v-belarusi-58726433.html

Успешно работающий в Узбекистане образовательный проект запускают в Беларуси

Успешно работающий в Узбекистане образовательный проект запускают в Беларуси

Sputnik Узбекистан

School 21 — школа цифровых технологий, которая дает возможность всем желающим от 18 лет, успешно прошедшим отборочные этапы, бесплатно получить востребованное образование в сфере IT

2026-07-01T10:01+0500

2026-07-01T10:01+0500

2026-07-01T10:47+0500

проект

it-технологии

узбекистан

образование

сбербанк

россия

беларусь

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ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. В Беларуси запускают образовательный проект "Школа 21", который станет важным элементом подготовки IT-кадров для страны, его уже успешно реализуют в Узбекистане, сообщает БелТА.Школа 21 — это образовательный проект от Сбербанка РФ, специализирующийся на обучении программированию по инновационной методике. В 2023 году школа открыла свое представительство в Узбекистане, предоставляя возможность изучать IT-навыки без преподавателей и расписания, с упором на самообучение и командную работу.Сегодня в кампусах Ташкента и Самарканда учатся тысячи участников, подписаны десятки соглашений с IT-компаниями, а выпускники выходят на стажировки и работу в национальные и международные организации. Обучение в школе, основанное на методологии "равный равному" (peer-to-peer), проектном подходе и элементах геймификации, воссоздает среду, максимально приближенную к работе в реальной IT-компании.

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проект, it-технологии, узбекистан, образование, сбербанк, россия, беларусь