Узбекистан и Малайзия намерены расширять сотрудничество в сфере туризма
© Министерство сельского хозяйства РУзФлаги Узбекистана и Малайзии
© Министерство сельского хозяйства РУз
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Стороны обсудили перспективы культурного обмена и продвижения совместных туристических проектов.
ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. Узбекистан и Малайзия намерены расширять сотрудничество в сфере туризма, сообщает Комитет по туризму.
Представители профильных ведомств двух стран обсудили перспективы культурного обмена и продвижения совместных туристических проектов.
© пресс-служба Комитета по туризму РУзУзбекистан и Малайзия намерены расширять сотрудничество в сфере туризма
Узбекистан и Малайзия намерены расширять сотрудничество в сфере туризма
© пресс-служба Комитета по туризму РУз
“Заместитель председателя Комитета по туризму Республики Узбекистан Санджар Таджиев провел встречу с делегацией Министерства туризма, искусства и культуры Малайзии во главе с Зулхелми Закария, на которой обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества в сфере туризма, культурного обмена и продвижения совместных туристических проектов”, — говорится в сообщении.
Особое внимание собеседники уделили организации выставки "Malaysia Culture Week 2026" в рамках Ташкентской международной туристической ярмарки (TITF). Узбекская сторона выразила готовность оказать необходимое содействие в проведении мероприятия. По ее мнению, оно станет важной площадкой для укрепления культурных связей и увеличения взаимного турпотока.
Также обсудили организацию B2B-встреч между представителями туристической отрасли двух стран, ознакомительных туров (FAM trips) и развитие программы "Umrah+" с привлечением малайзийских туроператоров.