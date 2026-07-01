Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20260701/uzbekistan-i-malayziya-namereny-rasshiryat-sotrudnichestvo-v-sfere-turizma-58731122.html
Узбекистан и Малайзия намерены расширять сотрудничество в сфере туризма
Узбекистан и Малайзия намерены расширять сотрудничество в сфере туризма
Sputnik Узбекистан
Стороны обсудили перспективы культурного обмена и продвижения совместных туристических проектов
2026-07-01T15:15+0500
2026-07-01T15:15+0500
узбекистан
малайзия
сотрудничество
туризм
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/0b/51178206_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_45ffecdf25ea36f8c9f8f1b759c2da3e.jpg
ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. Узбекистан и Малайзия намерены расширять сотрудничество в сфере туризма, сообщает Комитет по туризму.Представители профильных ведомств двух стран обсудили перспективы культурного обмена и продвижения совместных туристических проектов.Особое внимание собеседники уделили организации выставки "Malaysia Culture Week 2026" в рамках Ташкентской международной туристической ярмарки (TITF). Узбекская сторона выразила готовность оказать необходимое содействие в проведении мероприятия. По ее мнению, оно станет важной площадкой для укрепления культурных связей и увеличения взаимного турпотока.Также обсудили организацию B2B-встреч между представителями туристической отрасли двух стран, ознакомительных туров (FAM trips) и развитие программы "Umrah+" с привлечением малайзийских туроператоров.
узбекистан
малайзия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/0b/51178206_37:0:1174:853_1920x0_80_0_0_1b95db5dd20993c5d259d06852123183.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
узбекистан, малайзия, сотрудничество, туризм
узбекистан, малайзия, сотрудничество, туризм

Узбекистан и Малайзия намерены расширять сотрудничество в сфере туризма

15:15 01.07.2026
© Министерство сельского хозяйства РУзФлаги Узбекистана и Малайзии
Флаги Узбекистана и Малайзии - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.07.2026
© Министерство сельского хозяйства РУз
Подписаться
Стороны обсудили перспективы культурного обмена и продвижения совместных туристических проектов.
ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. Узбекистан и Малайзия намерены расширять сотрудничество в сфере туризма, сообщает Комитет по туризму.
Представители профильных ведомств двух стран обсудили перспективы культурного обмена и продвижения совместных туристических проектов.
© пресс-служба Комитета по туризму РУзУзбекистан и Малайзия намерены расширять сотрудничество в сфере туризма
Узбекистан и Малайзия намерены расширять сотрудничество в сфере туризма - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.07.2026
Узбекистан и Малайзия намерены расширять сотрудничество в сфере туризма
© пресс-служба Комитета по туризму РУз
“Заместитель председателя Комитета по туризму Республики Узбекистан Санджар Таджиев провел встречу с делегацией Министерства туризма, искусства и культуры Малайзии во главе с Зулхелми Закария, на которой обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества в сфере туризма, культурного обмена и продвижения совместных туристических проектов”, — говорится в сообщении.
Особое внимание собеседники уделили организации выставки "Malaysia Culture Week 2026" в рамках Ташкентской международной туристической ярмарки (TITF). Узбекская сторона выразила готовность оказать необходимое содействие в проведении мероприятия. По ее мнению, оно станет важной площадкой для укрепления культурных связей и увеличения взаимного турпотока.
Также обсудили организацию B2B-встреч между представителями туристической отрасли двух стран, ознакомительных туров (FAM trips) и развитие программы "Umrah+" с привлечением малайзийских туроператоров.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0