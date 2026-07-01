https://uz.sputniknews.ru/20260701/uzbekistan-i-malayziya-namereny-rasshiryat-sotrudnichestvo-v-sfere-turizma-58731122.html

Узбекистан и Малайзия намерены расширять сотрудничество в сфере туризма

Узбекистан и Малайзия намерены расширять сотрудничество в сфере туризма

Sputnik Узбекистан

Стороны обсудили перспективы культурного обмена и продвижения совместных туристических проектов

2026-07-01T15:15+0500

2026-07-01T15:15+0500

2026-07-01T15:15+0500

узбекистан

малайзия

сотрудничество

туризм

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ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. Узбекистан и Малайзия намерены расширять сотрудничество в сфере туризма, сообщает Комитет по туризму.Представители профильных ведомств двух стран обсудили перспективы культурного обмена и продвижения совместных туристических проектов.Особое внимание собеседники уделили организации выставки "Malaysia Culture Week 2026" в рамках Ташкентской международной туристической ярмарки (TITF). Узбекская сторона выразила готовность оказать необходимое содействие в проведении мероприятия. По ее мнению, оно станет важной площадкой для укрепления культурных связей и увеличения взаимного турпотока.Также обсудили организацию B2B-встреч между представителями туристической отрасли двух стран, ознакомительных туров (FAM trips) и развитие программы "Umrah+" с привлечением малайзийских туроператоров.

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узбекистан, малайзия, сотрудничество, туризм