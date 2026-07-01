https://uz.sputniknews.ru/20260701/uzbekistanka-polina-kudermetova-zavershila-vystuplenie-na-uimbldone--2026-58727215.html
Узбекистанка Полина Кудерметова завершила выступление на “Уимблдоне–2026"
Узбекистанка Полина Кудерметова завершила выступление на “Уимблдоне–2026"
Sputnik Узбекистан
Представительница сборной Узбекистана по теннису проиграла россиянке со счетом 6:3 и не смогла выйти во второй круг "Уимблдона"
2026-07-01T10:20+0500
2026-07-01T10:20+0500
2026-07-01T10:49+0500
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уимблдон
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ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. Представительница Узбекистана, 113-я ракетка мира, теннисистка Полина Кудерметова завершила выступление на "Уимблдоне-2026" в Лондоне, выбыв из турнира в одиночном разряде, сообщает НОК.В матче первого круга она уступила россиянке Людмиле Самсоновой, занимающей 41-е место в рейтинге WTA, со счетом 3:6, 3:6.Встреча длилась 1 час 13 минут. До этого соперницы встречались между собой дважды и одержали по одной победе 1:1.Еще две представительницы Узбекистана Камилла Рахимова и Мария Тимофеева ранее успешно преодолели первый круг соревнований и продолжат выступление на турнире."Уимблдон–2026" проходит с 29 июня по 11 июля.
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спорт, теннис, турнир, уимблдон, лондон
спорт, теннис, турнир, уимблдон, лондон
Узбекистанка Полина Кудерметова завершила выступление на “Уимблдоне–2026"
10:20 01.07.2026 (обновлено: 10:49 01.07.2026)
Представительница сборной Узбекистана по теннису проиграла россиянке со счетом 6:3 и не смогла выйти во второй круг Уимблдона.
ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik.
Представительница Узбекистана, 113-я ракетка мира, теннисистка Полина Кудерметова завершила выступление на "Уимблдоне-2026" в Лондоне, выбыв из турнира в одиночном разряде, сообщает
НОК.
В матче первого круга она уступила россиянке Людмиле Самсоновой, занимающей 41-е место в рейтинге WTA, со счетом 3:6, 3:6.
“Теннисистка сборной Узбекистана Полина Кудерметова завершила свое участие на турнире "Уимблдон". В матче первого круга она уступила выступающей в нейтральном статусе Людмиле Самсоновой в двух сетах”, — говорится в сообщении.
Встреча длилась 1 час 13 минут. До этого соперницы встречались между собой дважды и одержали по одной победе 1:1.
Еще две представительницы Узбекистана Камилла Рахимова и Мария Тимофеева ранее успешно преодолели первый круг соревнований и продолжат выступление на турнире.
"Уимблдон–2026" проходит с 29 июня по 11 июля.