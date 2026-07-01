https://uz.sputniknews.ru/20260701/uzbekistantsy-voshli-v-sostav-sudeyskoy-kollegii-etapa-kubka-mira-po-konkuru-v-belarusi-58730417.html

Узбекистанцы вошли в состав судейской коллегии этапа Кубка мира по конкуру в Беларуси

Узбекистанцы вошли в состав судейской коллегии этапа Кубка мира по конкуру в Беларуси

Sputnik Узбекистан

Этап Кубка мира под эгидой Международной федерации конного спорта пройдет на территории Беларуси впервые за 15 лет

2026-07-01T12:17+0500

2026-07-01T12:17+0500

2026-07-01T12:17+0500

кубок мира

конкур

беларусь

узбекистанцы

судья

спорт

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ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. Узбекистанцы вошли в состав судейской коллегии этапа Кубка мира по конкуру. Масштабный турнир по преодолению препятствий под эгидой Международной федерации конного спорта (FEI) по конкуру пройдет в Беларуси с 3 по 5 июля. Об этом сообщает БелТа.Этап Кубка мира под эгидой Международной федерации конного спорта пройдет на территории Беларуси впервые за 15 лет.

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кубок мира, конкур, беларусь, узбекистанцы, судья, спорт