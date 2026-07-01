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Узбекистанцы вошли в состав судейской коллегии этапа Кубка мира по конкуру в Беларуси
Узбекистанцы вошли в состав судейской коллегии этапа Кубка мира по конкуру в Беларуси
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Этап Кубка мира под эгидой Международной федерации конного спорта пройдет на территории Беларуси впервые за 15 лет
2026-07-01T12:17+0500
2026-07-01T12:17+0500
2026-07-01T12:17+0500
кубок мира
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ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. Узбекистанцы вошли в состав судейской коллегии этапа Кубка мира по конкуру. Масштабный турнир по преодолению препятствий под эгидой Международной федерации конного спорта (FEI) по конкуру пройдет в Беларуси с 3 по 5 июля. Об этом сообщает БелТа.Этап Кубка мира под эгидой Международной федерации конного спорта пройдет на территории Беларуси впервые за 15 лет.
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кубок мира, конкур, беларусь, узбекистанцы, судья, спорт
кубок мира, конкур, беларусь, узбекистанцы, судья, спорт
Узбекистанцы вошли в состав судейской коллегии этапа Кубка мира по конкуру в Беларуси
Этап Кубка мира под эгидой Международной федерации конного спорта пройдет на территории Беларуси впервые за 15 лет.
ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik.
Узбекистанцы вошли в состав судейской коллегии этапа Кубка мира по конкуру. Масштабный турнир по преодолению препятствий под эгидой Международной федерации конного спорта (FEI) по конкуру пройдет в Беларуси с 3 по 5 июля. Об этом сообщает
БелТа.
“С 3 по 5 июля Ратомка примет этап Кубка мира в Евразийской лиге, а также международные соревнования на уровнях CSI1* (малый круг), CSIY (юниорский круг) и CSIJ (юношеский круг). В состав судейской коллегии вошли представители Турции, Кыргызстана, Тайваня, Польши и Узбекистана, участие в подготовке стартов также приняли специалисты из России и Ирана”, — говорится в сообщении.
Этап Кубка мира под эгидой Международной федерации конного спорта пройдет на территории Беларуси впервые за 15 лет.