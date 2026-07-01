https://uz.sputniknews.ru/20260701/v-filiale-kfu-v-djizake-vruchili-pervye-diplomy-bakalavram-58734559.html

В филиале КФУ в Джизаке вручили первые дипломы бакалаврам

В филиале КФУ в Джизаке вручили первые дипломы бакалаврам

Sputnik Узбекистан

Уже с нового учебного года в вузе откроют магистратуру, в планах на будущее — подготовка специалистов для атомной медицины и автомобильного кластера

2026-07-01T18:13+0500

2026-07-01T18:13+0500

2026-07-01T18:13+0500

россия

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узбекистан

сотрудничество

высшее образование

филиал

университет

джизак

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ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. В филиале Казанского федерального университета в Джизаке состоялся первый выпуск студентов бакалавриата, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Обладателями заветных дипломов стали 98 юношей и девушек, окончивших вуз по таким направлениям, как "Лингвистика", "Журналистика", "Информационные системы и технологии", "Автоматизация технологических процессов и производств", "Геология", "Экономика" и "Фармация".Поздравить студентов и филиал с этим праздником приехали представители головного вуза — ректор Ленар Сафин, проректор по образовательной деятельности Екатерина Турилова, главный врач Университетской клиники КФУ Ринат Шигабутдинов и и. о. директора Института международных отношений, истории и востоковедения Айрат Каюмов.В интервью журналистам Ленар Сафин сказал, что для КФУ вручение первых дипломов в Джизакском филиале — знаменательная дата.Сафин отметил, что Джизакская область в настоящее время активно развивается, в Фаришском районе строят первую АЭС, создают серьезные промышленный и автомобильные кластеры.Ректор КФУ рассказал, что в скором времени перечень специальностей расширят, несколько магистерских программ планируют открыть с 2026-2027 учебного года. Это магистерские программы по лингвистике, журналистике, экономике и информационным системам и технологиям.Ректор выразил надежду, что первые выпускники филиала продолжат обучение в магистратуре и аспирантуре, а потом вернутся в родной вуз в качестве педагогов.Почетными гостями на торжественной церемонии вручения дипломов стали руководитель представительства Россотрудничества Ирина Старосельская, секретарь посольства России Илья Матвеев, представитель Республики Татарстан в Узбекистане Айдар Ахтареев и другие. Они поздравили ребят и сказали им добрые напутственные слова.Андрей Матяс — преподаватель направления "Журналистика", в филиале он практически с его основания.Так, за эти годы в филиале родился театральный кружок, который организовали Андрей Матяс и его коллега Виктор Калинин. Сначала ребята показывали небольшие постановки в областном драматическом театре, а в марте 2026 года при поддержке представительства Россотрудничества в Узбекистане состоялся дебют спектакля "А зори здесь тихие…" на сцене Молодежного театра Узбекистана."Нынешние выпускники журфака филиала — очень инициативные ребята, яркие личности", — отметил Матяс.Педагог рассказал, что каждый год они пробовали что-то новое: участвовали в конкурсах и проектах, создали мультимедийный портал по культурно-историческим достопримечательностям Джизакской области, онлайн-СМИ и многое другое.Одна из воспитанниц Андрея Матяса — Рушана Бахметова, которая считает, что именно благодаря обучению в вузе и поддержке наставников она смогла окончательно убедиться, что сделала правильный выбор, решив стать журналистом.Дмитрий Шишнев, оканчивающий вуз по направлению "Информационные системы и технологии", отмечает, что, с одной стороны, его переполняет радость от достигнутой цели, а с другой — он грустит, потому что заканчивается один из самых ярких и радостных этапов в жизни.В тот же день на базе Джизакского филиала КФУ открыли ADM академию. Здесь будут готовить кадры для автомобильной индустрии. Соответствующий документ подписали ректор КФУ Ленар Сафин и Наджмидин Шамшидинов, гендиректор ADM Jizzakh.Также делегация КФУ посетила Джизакский областной многопрофильный медицинский центр, на базе которого развернуты учебные лаборатории филиала.

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россия, казань, татарстан, узбекистан, сотрудничество, высшее образование, филиал, университет, джизак