В филиале КФУ в Джизаке вручили первые дипломы бакалаврам
© Пресс-служба КФУВ филиале КФУ в Джизаке вручили первые дипломы бакалаврам
© Пресс-служба КФУ
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Уже с нового учебного года в вузе откроют магистратуру. В планах на будущее — подготовка специалистов для атомной медицины и автомобильного кластера.
ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. В филиале Казанского федерального университета в Джизаке состоялся первый выпуск студентов бакалавриата, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Обладателями заветных дипломов стали 98 юношей и девушек, окончивших вуз по таким направлениям, как "Лингвистика", "Журналистика", "Информационные системы и технологии", "Автоматизация технологических процессов и производств", "Геология", "Экономика" и "Фармация".
© Пресс-служба КФУВ филиале КФУ в Джизаке вручили первые дипломы бакалаврам
В филиале КФУ в Джизаке вручили первые дипломы бакалаврам
© Пресс-служба КФУ
Поздравить студентов и филиал с этим праздником приехали представители головного вуза — ректор Ленар Сафин, проректор по образовательной деятельности Екатерина Турилова, главный врач Университетской клиники КФУ Ринат Шигабутдинов и и. о. директора Института международных отношений, истории и востоковедения Айрат Каюмов.
© ПРесс-служба КФУРектор КФУ Ленар Сафин
Ректор КФУ Ленар Сафин
© ПРесс-служба КФУ
В интервью журналистам Ленар Сафин сказал, что для КФУ вручение первых дипломов в Джизакском филиале — знаменательная дата.
"Наш университет — один из старейших в России. И очень приятно, что первый филиал мы открыли именно в Джизаке", — добавил он.
Сафин отметил, что Джизакская область в настоящее время активно развивается, в Фаришском районе строят первую АЭС, создают серьезные промышленный и автомобильные кластеры.
"И мы — тот вуз, который будет, безусловно, готовить специалистов для этих передовых отраслей в вашей прекрасной области", — подчеркнул он.
Ректор КФУ рассказал, что в скором времени перечень специальностей расширят, несколько магистерских программ планируют открыть с 2026-2027 учебного года. Это магистерские программы по лингвистике, журналистике, экономике и информационным системам и технологиям.
"В планах — направления для атомной медицины и автомобильного кластера. Мы бы также хотели видеть здесь физику, математику. Мы гибкие, реагируем на те вызовы и потребности, которые есть в регионе", — добавил Сафин.
Ректор выразил надежду, что первые выпускники филиала продолжат обучение в магистратуре и аспирантуре, а потом вернутся в родной вуз в качестве педагогов.
© Пресс-служба КФУВ филиале КФУ в Джизаке вручили первые дипломы бакалаврам
В филиале КФУ в Джизаке вручили первые дипломы бакалаврам
© Пресс-служба КФУ
Почетными гостями на торжественной церемонии вручения дипломов стали руководитель представительства Россотрудничества Ирина Старосельская, секретарь посольства России Илья Матвеев, представитель Республики Татарстан в Узбекистане Айдар Ахтареев и другие. Они поздравили ребят и сказали им добрые напутственные слова.
"Для нас большая честь сегодня находиться здесь, потому что Казанский федеральный университет и его филиал — это наши большие партнеры и друзья. Практически ни одно мероприятие Россотрудничества не проходит без участия их студентов", — поделилась с журналистами Ирина Старосельская.
© Пресс-служба КФУРуководитель представительства Россотрудничества в Узбекистане Ирина Старосельская
Руководитель представительства Россотрудничества в Узбекистане Ирина Старосельская
© Пресс-служба КФУ
Андрей Матяс — преподаватель направления "Журналистика", в филиале он практически с его основания.
"За это время мы пережили многое: менялся облик вуза, он разрастался, становились другими и студенты, потому что каждый новый курс не был похож на предыдущий, добавлялись традиции", — поделился педагог с корреспондентом Sputnik.
Так, за эти годы в филиале родился театральный кружок, который организовали Андрей Матяс и его коллега Виктор Калинин. Сначала ребята показывали небольшие постановки в областном драматическом театре, а в марте 2026 года при поддержке представительства Россотрудничества в Узбекистане состоялся дебют спектакля "А зори здесь тихие…" на сцене Молодежного театра Узбекистана.
"Нынешние выпускники журфака филиала — очень инициативные ребята, яркие личности", — отметил Матяс.
Педагог рассказал, что каждый год они пробовали что-то новое: участвовали в конкурсах и проектах, создали мультимедийный портал по культурно-историческим достопримечательностям Джизакской области, онлайн-СМИ и многое другое.
"В такой работе ребята раскрывались и менялись, они стажировались в ведущих изданиях Узбекистана. Поэтому сейчас, получая дипломы, они не оказываются на распутье, а идут в конкретные места, где их ждут", — добавил он.
Одна из воспитанниц Андрея Матяса — Рушана Бахметова, которая считает, что именно благодаря обучению в вузе и поддержке наставников она смогла окончательно убедиться, что сделала правильный выбор, решив стать журналистом.
"За время обучения мы проходили практику на радио, телевидении и в печатных СМИ, что тоже очень помогло нам. Мы брали все сполна, получая новые знания и нарабатывая опыт. Сейчас у меня на примете три издания, где я хочу раскрыть свой потенциал и начать там работать. Надеюсь, что все получится", — говорит она.
© Пресс-служба КФУВ филиале КФУ в Джизаке вручили первые дипломы бакалаврам
В филиале КФУ в Джизаке вручили первые дипломы бакалаврам
© Пресс-служба КФУ
Дмитрий Шишнев, оканчивающий вуз по направлению "Информационные системы и технологии", отмечает, что, с одной стороны, его переполняет радость от достигнутой цели, а с другой — он грустит, потому что заканчивается один из самых ярких и радостных этапов в жизни.
"Наш филиал стал не просто местом учебы, а трамплином, где мы развивались, в том числе творчески, и учились чему-то совершенно новому", — сказал он.
В тот же день на базе Джизакского филиала КФУ открыли ADM академию. Здесь будут готовить кадры для автомобильной индустрии.
© Пресс-служба КФУНа базе Джизакского филиала КФУ открыли ADM академию
На базе Джизакского филиала КФУ открыли ADM академию
© Пресс-служба КФУ
Соответствующий документ подписали ректор КФУ Ленар Сафин и Наджмидин Шамшидинов, гендиректор ADM Jizzakh.
© Пресс-служба КФУНа базе Джизакского филиала КФУ открыли ADM академию
На базе Джизакского филиала КФУ открыли ADM академию
© Пресс-служба КФУ
Также делегация КФУ посетила Джизакский областной многопрофильный медицинский центр, на базе которого развернуты учебные лаборатории филиала.