Вода, которая решает, кому жить: репортаж из низовьев Амударьи

Озеро Денгизкуль солонее моря, но без него четверть всех зимующих в Узбекистане птиц может лишиться одного из главных мест зимовки. Бухарские олени прячут детенышей в тугайных лесах, однако эти леса деградируют из-за отсутствия обводнения территории.
Водная поверхность системы озер Судочье по состоянию на июнь 2023 года составляла лишь 43% от исторически максимальной площади (50 тыс. га). Объем воды, направляемой в систему озер Судочье, нестабилен и с каждым годом сокращается. По мнению ученых-экологов, уровень воды в системе должен находиться на отметке 52,5–53 метра. Однако сброс воды в естественные озера Каракалпакстана осуществляется только тогда, когда ее объем превышает потребности сельского хозяйства, питьевого водоснабжения, промышленности и других отраслей.
На первый взгляд это разные истории, но все они сводятся к одному вопросу — воде. Чтобы увидеть, как ее нехватка меняет судьбу озер, тугайных лесов и их обитателей, журналисты вместе с экологами и специалистами по водным ресурсам отправились в трехдневную медиа-экспедицию, организованную в рамках проекта Aral Sea Wetlands, который реализуют Национальный комитет экологии и изменения климата Узбекистана, Программа развития ООН и Глобальный экологический фонд. Маршрут прошел через Бухарскую область, Каракалпакстан и низовья Амударьи.
Идея экспедиции родилась не на пустом месте. В начале июня в Самарканде, на выставке Eco Expo 2026, была подписана Концепция Плана интегрированного управления водными ресурсами для бассейна Нижней Амударьи — документ, который должен изменить саму логику распределения воды в одном из самых уязвимых регионов страны.
Сейчас вода в первую очередь уходит на поля и хозяйственные нужды, а то, что остается озерам, тугайным лесам и поймам, — это случайность, а не план. Новая концепция предлагает другой подход: смотреть на бассейн реки как на единую систему, где у сельского хозяйства, рыболовства, коммунального сектора, местных жителей и самой природы есть равное право на воду.
Доктор технических наук Малика Икрамова, более двадцати лет работающая экспертом международных водных проектов и возглавляющая лабораторию комплексного использования водных ресурсов, объясняет, почему этот сдвиг назрел именно сейчас.
"Сегодня за ограниченные водные ресурсы конкурируют многие отрасли, поэтому вопросы их справедливого и эффективного распределения становятся все более актуальными. Настало время переходить от концепций к их практической реализации на уровне конкретных районов и гидрографических границ. Для этого уже создана прочная законодательная база — принят Водный кодекс, а следующим этапом станет разработка необходимых нормативных документов", — говорит она.
В рамках проекта планы интегрированного управления водными ресурсами разработают для Алатского и Каракульского районов Бухарской области, а также Амударьинского и Муйнакского районов Каракалпакстана.
По словам Икрамовой, универсальных решений здесь быть не может: каждая территория имеет свои особенности. Главная задача — найти баланс между потребностями сельского хозяйства, населения и природных экосистем.
Маршрут экспедиции, по сути, стал проверкой этой идеи на местности. Журналисты вместе с экологами, орнитологами и специалистами по водным ресурсам объехали пять ключевых точек бассейна — и в каждой из них вопрос водообеспечения напрямую влиял на состояние экосистем и сохранение биоразнообразия.
"Эту воду, конечно, не используют животные. Пить тем более невозможно. Но для птиц здесь из-за солености формируются рачки, и для них это хороший корм", — говорит Икрамова.
Кызылкумский государственный заповедник
"Кызылкумский заповедник был создан в 1971 году для сохранения тугайных экосистем и восстановления популяции бухарского оленя. Сегодня это одна из ключевых природоохранных территорий в среднем течении Амударьи. Основная цель создания заповедника — это защита флоры и фауны, обитающей на этой территории, сохранение их генетического фонда, создание условий для их жизни и размножения", — рассказывает Киличев.
Хорезмский национальный природный парк
Хорезмский национальный природный парк
Хорезмский национальный природный парк
Хорезмский национальный природный парк
Хорезмский национальный природный парк
Хорезмский национальный природный парк
Хорезмский национальный природный парк
Хорезмский национальный природный парк
Третьей остановкой экспедиции стал Хорезмский национальный природный парк — одна из самых молодых охраняемых территорий страны. Здесь на сравнительно небольшой площади соседствуют тугайные леса, саксауловые заросли, песчаные дюны и солончаки — экосистемы, которые редко встречаются вместе.
Парк создавался для сохранения природных комплексов дельты Амударьи и редких видов флоры и фауны. Однако, как отмечают специалисты, сам по себе охранный статус еще не гарантирует сохранность природы.
Для полноценной работы необходимы постоянный мониторинг, подготовленные специалисты, современное оборудование и стабильный водный режим. Без этого даже охраняемые территории постепенно теряют свое экологическое значение.
Отдельную роль эксперты отводят местным жителям. По их словам, долгосрочное сохранение таких территорий невозможно без участия людей, которые живут рядом с ними и напрямую зависят от состояния окружающей среды.
Нижне-Амударьинский резерват
Нижне-Амударьинский резерват
Озеро Судочье
Озеро Судочье
Археологический памятник X–XIII веков "Урга-кала"
Озеро Судочье
Озеро Судочье
Истории Денгизкуля, Кызылкума, Нижней Амударьи и Судочья объединяет одно обстоятельство: все они входят в систему охраняемых природных территорий.
По словам экспертов, сегодня в Узбекистане насчитывается 51 такая зона. Однако далеко не все из них имеют собственную администрацию и ресурсы для полноценной охраны.
Проект Aral Sea Wetlands сегодня охватывает 11 охраняемых природных территорий в Каракалпакстане, Бухарской, Навоийской и Хорезмской областях. Помимо сохранения биоразнообразия, проект помогает оснащать инспекторов техникой, устанавливать наблюдательные вышки и улучшать мониторинг состояния экосистем.
Руководитель проекта Акмаль Абдуллаев напоминает: экологический попуск воды — это подача воды в озера, поймы и водно-болотные угодья для поддержания природных экосистем. Для низовьев Амударьи этот вопрос имеет особое значение, поскольку многие природные территории напрямую зависят от водообеспечения.
Когда экспедиция заканчивается на берегу Судочья, разговоры о водной политике, регламентах и концепциях неожиданно приобретают вполне конкретный смысл.
Здесь вопрос воды измеряется не кубометрами и не километрами каналов. Он измеряется площадью озер, количеством птиц на пролете, зеленью тугайных лесов и численностью бухарских оленей.
От того, как будет распределяться вода в низовьях Амударьи, зависит, увидят ли все это следующие поколения. Именно поэтому экологический попуск воды для Приаралья — не техническая процедура, а вопрос будущего целого региона.