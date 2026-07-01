Вода, которая решает, кому жить: репортаж из низовьев Амударьи

Озеро Денгизкуль солонее моря, но без него четверть всех зимующих в Узбекистане птиц может лишиться одного из главных мест зимовки. Бухарские олени прячут детенышей в тугайных лесах, однако эти леса деградируют из-за отсутствия обводнения территории.

Водная поверхность системы озер Судочье по состоянию на июнь 2023 года составляла лишь 43% от исторически максимальной площади (50 тыс. га). Объем воды, направляемой в систему озер Судочье, нестабилен и с каждым годом сокращается. По мнению ученых-экологов, уровень воды в системе должен находиться на отметке 52,5–53 метра. Однако сброс воды в естественные озера Каракалпакстана осуществляется только тогда, когда ее объем превышает потребности сельского хозяйства, питьевого водоснабжения, промышленности и других отраслей.

На первый взгляд это разные истории, но все они сводятся к одному вопросу — воде. Чтобы увидеть, как ее нехватка меняет судьбу озер, тугайных лесов и их обитателей, журналисты вместе с экологами и специалистами по водным ресурсам отправились в трехдневную медиа-экспедицию, организованную в рамках проекта Aral Sea Wetlands, который реализуют Национальный комитет экологии и изменения климата Узбекистана, Программа развития ООН и Глобальный экологический фонд. Маршрут прошел через Бухарскую область, Каракалпакстан и низовья Амударьи.