https://uz.sputniknews.ru/20260703/eaes-vvodyatsya-novye-pravila-bezopasnosti-lakokrasochnyx-materialov-58788875.html

В странах ЕАЭС вводятся новые правила безопасности лакокрасочных материалов — ЕЭК

В странах ЕАЭС вводятся новые правила безопасности лакокрасочных материалов — ЕЭК

Sputnik Узбекистан

Совет Евразийской экономической комиссии принял технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности лакокрасочных материалов". 03.07.2026, Sputnik Узбекистан

2026-07-03T12:05+0500

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еаэс

еэк

краска

безопасность

маркировка

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ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. В Евразийском экономическом союзе утверждены новые единые требования к лакокрасочным материалам, направленные на обеспечение их безопасности и защиту потребителей. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.Совет Евразийской экономической комиссии принял технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности лакокрасочных материалов". Новый регламент направлен на обеспечение безопасности лакокрасочных материалов, защиту жизни и здоровья человека, имущества, окружающей среды, животных и растений, а также на предотвращение действий, вводящих потребителей в заблуждение относительно назначения и безопасности продукции.Документ устанавливает единые обязательные требования к широкому перечню лакокрасочных материалов. В их числе краски, лаки, грунтовки, водно-дисперсионные, многокомпонентные и порошковые материалы, продукция в аэрозольной упаковке, эмали, лазури, пропитки, средства для защиты древесины, морилки, огнезащитные составы, декоративные штукатурки, шпатлевки и олифы.Регламент также определяет требования к упаковке, маркировке и паспорту безопасности продукции. Кроме того, документ закрепляет основные понятия, правила идентификации лакокрасочных материалов, порядок их обращения на таможенной территории Союза и процедуры оценки соответствия. Подтверждение соответствия будет осуществляться в форме государственной регистрации с выдачей свидетельства единого образца, действующего во всех государствах-членах ЕАЭС.Решение Совета ЕЭК вступает в силу через 30 календарных дней после официального опубликования — с 1 июля 2026 года. При этом положения технического регламента начнут применяться с 1 января 2028 года на территориях Армении, Беларуси, Казахстана и России. Для Кыргызстана предусмотрен переходный период — там регламент вступит в силу с 1 января 2032 года.

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