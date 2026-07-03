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Из Нинся в Узбекистан отправили первую партию симментальских коров

Из Нинся в Узбекистан отправили первую партию симментальских коров

Sputnik Узбекистан

Нинся-Хуэйский автономный район на северо-западе Китая впервые экспортировал в Узбекистан крупный рогатый скот симментальской породы. В состав первой партии вошли 325 голов скота, которые будут доставлены в республику автомобильным транспортом.

2026-07-03T16:14+0500

2026-07-03T16:14+0500

2026-07-03T16:37+0500

скот

узбекистан

китай

корова

сельское хозяйство

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ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. Нинся-Хуэйский автономный район, расположенный в Северной части Китая, впервые экспортировал в Узбекистан коров симментальской породы. Об этом сообщает информагентство "Синьхуа" со ссылкой на власти региона. Первая партия крупного рогатого скота отправилась в Узбекистан из Государственного сельскохозяйственного научно-технического парка города Учжун.Специализированные грузовики для перевозки животных преодолеют маршрут протяженностью около 4,3 тыс. километров до места назначения в Узбекистане. Экспорт был организован с соблюдением ветеринарно-санитарных требований.По данным властей Нинся-Хуэйского автономного района, с ноября 2025 года в Узбекистан уже экспортировано более 1,1 тыс. голов живого крупного рогатого скота.

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скот, узбекистан, китай, корова, сельское хозяйство