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Из Нинся в Узбекистан отправили первую партию симментальских коров
Из Нинся в Узбекистан отправили первую партию симментальских коров
Sputnik Узбекистан
Нинся-Хуэйский автономный район на северо-западе Китая впервые экспортировал в Узбекистан крупный рогатый скот симментальской породы. В состав первой партии вошли 325 голов скота, которые будут доставлены в республику автомобильным транспортом.
2026-07-03T16:14+0500
2026-07-03T16:14+0500
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скот
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корова
сельское хозяйство
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ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. Нинся-Хуэйский автономный район, расположенный в Северной части Китая, впервые экспортировал в Узбекистан коров симментальской породы. Об этом сообщает информагентство "Синьхуа" со ссылкой на власти региона. Первая партия крупного рогатого скота отправилась в Узбекистан из Государственного сельскохозяйственного научно-технического парка города Учжун.Специализированные грузовики для перевозки животных преодолеют маршрут протяженностью около 4,3 тыс. километров до места назначения в Узбекистане. Экспорт был организован с соблюдением ветеринарно-санитарных требований.По данным властей Нинся-Хуэйского автономного района, с ноября 2025 года в Узбекистан уже экспортировано более 1,1 тыс. голов живого крупного рогатого скота.
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скот, узбекистан, китай, корова, сельское хозяйство
скот, узбекистан, китай, корова, сельское хозяйство
Из Нинся в Узбекистан отправили первую партию симментальских коров
16:14 03.07.2026 (обновлено: 16:37 03.07.2026)
Нинся-Хуэйский автономный район на северо-западе Китая впервые экспортировал в Узбекистан крупный рогатый скот симментальской породы. В состав первой партии вошли 325 голов скота, которые будут доставлены в республику автомобильным транспортом.
ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik.
Нинся-Хуэйский автономный район, расположенный в Северной части Китая, впервые экспортировал в Узбекистан коров симментальской породы. Об этом сообщает
информагентство "Синьхуа" со ссылкой на власти региона.
Первая партия крупного рогатого скота отправилась в Узбекистан из Государственного сельскохозяйственного научно-технического парка города Учжун.
"Транспортная колонна с 274 головами крупного рогатого скота симментальской породы и 51 молочной коровой голштинской породы покинула территорию Государственного сельскохозяйственного научно-технического парка города Учжун", — говорится в сообщении.
Специализированные грузовики для перевозки животных преодолеют маршрут протяженностью около 4,3 тыс. километров до места назначения в Узбекистане. Экспорт был организован с соблюдением ветеринарно-санитарных требований.
"Для обеспечения соответствия поставки ветеринарно-санитарным требованиям местная таможенная служба приняла специальные меры контроля и сопровождения", — добавили в агентстве.
По данным властей Нинся-Хуэйского автономного района, с ноября 2025 года в Узбекистан уже экспортировано более 1,1 тыс. голов живого крупного рогатого скота.