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Торговля, транспорт, IT: Мирзиёев и Кавелашвили наметили новые направления сотрудничества

Торговля, транспорт, IT: Мирзиёев и Кавелашвили наметили новые направления сотрудничества

Sputnik Узбекистан

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел переговоры с грузинским коллегой Михаилом Кавелашвили в ходе государственного визита в Грузию.

2026-07-03T09:52+0500

2026-07-03T09:52+0500

2026-07-03T10:40+0500

грузия

узбекистан

шавкат мирзиёев

переговоры

торговля

товарооборот

туризм

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ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. Президенты Узбекистана и Грузии Шавкат Мирзиёев и Михаил Кавелашвили обсудили вопросы дальнейшего расширения двустороннего сотрудничества, уделив особое внимание развитию торговли, транспортно-логистических связей, цифровых технологий и других ключевых направлений взаимодействия. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Переговоры состоялись во дворце Орбелиани в городе Тбилиси в рамках государственного визита президента Узбекистана в Грузию. Поблагодарив президента Грузии за теплое гостеприимство, глава Узбекистана особо отметил, что нынешний государственный визит в эту страну проходит впервые за последние 23 года.В ходе встречи стороны рассмотрели вопросы дальнейшего расширения узбекско-грузинских многоплановых отношений. С удовлетворением отмечена активизация контактов на уровне парламентов, правительств и деловых кругов.Приоритетное внимание уделено наращиванию объемов взаимной торговли, в том числе путем эффективного использования потенциала портов Поти и Батуми.Также стороны отметили имеющиеся возможности для продвижения кооперации в сферах фармацевтики, химии, сельского хозяйства, транспорта, энергетики, цифровых технологий и туризма.Подчеркнута важность расширения связей между регионами для налаживания деловых, туристических и гуманитарных обменов.В завершение встречи Шавкат Мирзиёев пригласил Михаила Кавелашвили посетить Узбекистан с визитом.

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грузия, узбекистан, шавкат мирзиёев, переговоры, торговля, товарооборот, туризм