Торговля, транспорт, IT: Мирзиёев и Кавелашвили наметили новые направления сотрудничества
09:52 03.07.2026 (обновлено: 10:40 03.07.2026)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПереговоры президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и президента Грузии Михаила Кавелашвили.
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел переговоры с грузинским коллегой Михаилом Кавелашвили в ходе государственного визита в Грузию.
ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. Президенты Узбекистана и Грузии Шавкат Мирзиёев и Михаил Кавелашвили обсудили вопросы дальнейшего расширения двустороннего сотрудничества, уделив особое внимание развитию торговли, транспортно-логистических связей, цифровых технологий и других ключевых направлений взаимодействия. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Переговоры состоялись во дворце Орбелиани в городе Тбилиси в рамках государственного визита президента Узбекистана в Грузию.
Поблагодарив президента Грузии за теплое гостеприимство, глава Узбекистана особо отметил, что нынешний государственный визит в эту страну проходит впервые за последние 23 года.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПереговоры президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и президента Грузии Михаила Кавелашвили.
Переговоры президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и президента Грузии Михаила Кавелашвили.
© Пресс-служба президента Узбекистана
В ходе встречи стороны рассмотрели вопросы дальнейшего расширения узбекско-грузинских многоплановых отношений. С удовлетворением отмечена активизация контактов на уровне парламентов, правительств и деловых кругов.
"Товарооборот по итогам прошлого года составил $270 млн, растет количество совместных проектов и предприятий. В Узбекистане успешно работает первый грузинский цифровой банк "TBC". Осуществляются прямые авиарейсы между Ташкентом, Тбилиси и Батуми. В марте этого года в столице Узбекистана успешно проведены Дни культуры Грузии", — говорится в сообщении.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПереговоры президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и президента Грузии Михаила Кавелашвили.
Переговоры президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и президента Грузии Михаила Кавелашвили.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Приоритетное внимание уделено наращиванию объемов взаимной торговли, в том числе путем эффективного использования потенциала портов Поти и Батуми.
Также стороны отметили имеющиеся возможности для продвижения кооперации в сферах фармацевтики, химии, сельского хозяйства, транспорта, энергетики, цифровых технологий и туризма.
Подчеркнута важность расширения связей между регионами для налаживания деловых, туристических и гуманитарных обменов.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПереговоры президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и президента Грузии Михаила Кавелашвили.
Переговоры президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и президента Грузии Михаила Кавелашвили.
© Пресс-служба президента Узбекистана
В завершение встречи Шавкат Мирзиёев пригласил Михаила Кавелашвили посетить Узбекистан с визитом.