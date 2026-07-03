Как Шавката Мирзиёева встретили в Грузии — фото
09:15 03.07.2026 (обновлено: 09:38 03.07.2026)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана прибыл в Грузию.
© Пресс-служба президента Узбекистана
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В международном аэропорту имени Шоты Руставели Президента Узбекистана встретили заместитель Премьер-министра, министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили и другие официальные лица.
ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл с государственным визитом в Тбилиси. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана прибыл в Грузию.
Президент Узбекистана прибыл в Грузию.
© Пресс-служба президента Узбекистана
В международном аэропорту имени Шоты Руставели узбекского лидера встретили заместитель Премьер-министра, министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили и другие официальные лица.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана прибыл в Грузию.
Президент Узбекистана прибыл в Грузию.
© Пресс-служба президента Узбекистана
В честь высокого гостя были подняты государственные флаги двух стран и выстроен почетный караул.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана прибыл в Грузию.
Президент Узбекистана прибыл в Грузию.
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана прибыл в Грузию.
Президент Узбекистана прибыл в Грузию.
© Пресс-служба президента Узбекистана
После в резиденции Президента Грузии — дворце Орбелиани в городе Тбилиси прошла торжественная церемония официальной встречи Президента Узбекистана.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ Тбилиси прошла торжественная церемония официальной встречи Президента Узбекистана.
В Тбилиси прошла торжественная церемония официальной встречи Президента Узбекистана.
© Пресс-служба президента Узбекистана
"Главу нашего государства тепло встретил Президент Грузии Михаил Кавелашвили", — говорится в сообщении.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ Тбилиси прошла торжественная церемония официальной встречи Президента Узбекистана.
В Тбилиси прошла торжественная церемония официальной встречи Президента Узбекистана.
© Пресс-служба президента Узбекистана
В честь высокого гостя на площади перед резиденцией были подняты государственные флаги двух стран и выстроен почетный караул.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ Тбилиси прошла торжественная церемония официальной встречи Президента Узбекистана.
В Тбилиси прошла торжественная церемония официальной встречи Президента Узбекистана.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Прозвучали государственные гимны. Под звуки военного оркестра лидеры обошли строй почетного караула и поприветствовали членов официальных делегаций.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ Тбилиси прошла торжественная церемония официальной встречи Президента Узбекистана.
В Тбилиси прошла торжественная церемония официальной встречи Президента Узбекистана.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Также состоялось совместное фотографирование. После состоялись переговоры на высшем уровне.