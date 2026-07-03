https://uz.sputniknews.ru/20260703/prezident-uzbekistana-vstretili-gruziya-58781930.html

Как Шавката Мирзиёева встретили в Грузии — фото

Как Шавката Мирзиёева встретили в Грузии — фото

Sputnik Узбекистан

В честь высокого гостя были подняты государственные флаги двух стран и выстроен почетный караул.

2026-07-03T09:15+0500

2026-07-03T09:15+0500

2026-07-03T09:38+0500

грузия

узбекистан

государственный визит

шавкат мирзиёев

внешняя политика

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ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл с государственным визитом в Тбилиси. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.В международном аэропорту имени Шоты Руставели узбекского лидера встретили заместитель Премьер-министра, министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили и другие официальные лица.В честь высокого гостя были подняты государственные флаги двух стран и выстроен почетный караул.После в резиденции Президента Грузии — дворце Орбелиани в городе Тбилиси прошла торжественная церемония официальной встречи Президента Узбекистана.В честь высокого гостя на площади перед резиденцией были подняты государственные флаги двух стран и выстроен почетный караул.Прозвучали государственные гимны. Под звуки военного оркестра лидеры обошли строй почетного караула и поприветствовали членов официальных делегаций.Также состоялось совместное фотографирование. После состоялись переговоры на высшем уровне.

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грузия, узбекистан, государственный визит, шавкат мирзиёев, внешняя политика