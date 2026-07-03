https://uz.sputniknews.ru/20260703/proizvodstvo-uglya-nefti-gaza-uzbekistan-infografika-58810551.html
Производство угля, нефти и газа в Узбекистане — инфографика
Производство угля, нефти и газа в Узбекистане — инфографика
Sputnik Узбекистан
В январе–мае 2026-го предприятия республики произвели промышленную продукцию на 505,9 трлн сумов. Этот показатель увеличился на 7,9% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.
2026-07-03T17:55+0500
2026-07-03T17:55+0500
2026-07-03T17:55+0500
инфографика
уголь
нефть
добыча нефти
промышленность
природный газ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/02/58764799_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f002f02fff81b72333c79dbfd4dce595.png
По состоянию на 1 июня 2026 года в республике действует 62 тыс. промпредприятий.В структуре промышленного производства Узбекистана в январе–мае 2026-го наибольшая доля пришлась на предприятия обрабатывающей промышленности — 86,2%, доля горнодобывающей промышленности и разработки карьеров составила 6,9%.За 4 месяца текущего года в республике добыли 1,6 млн тонн угля. Это на 36% меньше, чем в аналогичный период 2025-го.Производство природного газа сократилось на 14,1%, газового конденсата — на 18%, а нефти — на 3,3%.Наглядно — в инфографике Sputnik Узбекистан.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/02/58764799_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_4183ab83dac00f821feb692c5b1b2e1d.png
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
инфографика, уголь, нефть, добыча нефти, инфографика, промышленность, природный газ
инфографика, уголь, нефть, добыча нефти, инфографика, промышленность, природный газ
Производство угля, нефти и газа в Узбекистане — инфографика
В январе–мае 2026 года предприятия республики произвели промышленную продукцию на сумму 505,9 трлн сумов. Этот показатель увеличился на 7,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
По состоянию на 1 июня 2026 года в республике действует 62 тыс. промпредприятий.
В структуре промышленного производства Узбекистана в январе–мае 2026-го наибольшая доля пришлась на предприятия обрабатывающей промышленности — 86,2%, доля горнодобывающей промышленности и разработки карьеров составила 6,9%.
За 4 месяца текущего года в республике добыли 1,6 млн тонн угля. Это на 36% меньше, чем в аналогичный период 2025-го.
Производство природного газа сократилось на 14,1%, газового конденсата — на 18%, а нефти — на 3,3%.
Наглядно — в инфографике Sputnik Узбекистан
.