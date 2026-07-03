https://uz.sputniknews.ru/20260703/proizvodstvo-uglya-nefti-gaza-uzbekistan-infografika-58810551.html

Производство угля, нефти и газа в Узбекистане — инфографика

Производство угля, нефти и газа в Узбекистане — инфографика

Sputnik Узбекистан

В январе–мае 2026-го предприятия республики произвели промышленную продукцию на 505,9 трлн сумов. Этот показатель увеличился на 7,9% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.

2026-07-03T17:55+0500

2026-07-03T17:55+0500

2026-07-03T17:55+0500

инфографика

уголь

нефть

добыча нефти

промышленность

природный газ

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По состоянию на 1 июня 2026 года в республике действует 62 тыс. промпредприятий.В структуре промышленного производства Узбекистана в январе–мае 2026-го наибольшая доля пришлась на предприятия обрабатывающей промышленности — 86,2%, доля горнодобывающей промышленности и разработки карьеров составила 6,9%.За 4 месяца текущего года в республике добыли 1,6 млн тонн угля. Это на 36% меньше, чем в аналогичный период 2025-го.Производство природного газа сократилось на 14,1%, газового конденсата — на 18%, а нефти — на 3,3%.Наглядно — в инфографике Sputnik Узбекистан.

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инфографика, уголь, нефть, добыча нефти, инфографика, промышленность, природный газ