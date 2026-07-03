В Тбилиси открылся памятник поэту и мыслителю Алишеру Навои
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев и Ираклий Кобахидзе приняли участие в церемонии открытия памятника Алишеру Навои в Тбилиси
© Пресс-служба президента Узбекистана
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В Тбилиси состоялось торжественное открытие памятника великому узбекскому поэту и мыслителю Алишеру Навои, ставшее значимым событием в развитии культурных связей между Узбекистаном и Грузией.
ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. В Тбилиси состоялась торжественная церемония открытия памятника узбекскому поэту и мыслителю Алишеру Навои. В мероприятии приняли участие президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, сообщила пресс-служба главы государства.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев и Ираклий Кобахидзе приняли участие в церемонии открытия памятника Алишеру Навои в Тбилиси
Шавкат Мирзиёев и Ираклий Кобахидзе приняли участие в церемонии открытия памятника Алишеру Навои в Тбилиси
© Пресс-служба президента Узбекистана
На церемонии отмечалось, что наследие Алишера Навои принадлежит не только узбекскому народу, но и всему человечеству. Его произведения, ставшие своеобразной энциклопедией жизни, на протяжении веков вдохновляют людей, служат источником знаний и духовного развития.
Подчеркивалось, что великий узбекский поэт является выдающимся представителем мировой литературы, чье творчество призывает к гуманизму, просвещению, мудрости и взаимному уважению.
"Открытие памятника Алишеру Навои в Тбилиси стало еще одним важным событием в истории узбекско-грузинских культурных связей. Наши народы издревле объединяли торговые пути, взаимное уважение и интерес к богатому наследию друг друга", — говорится в сообщении.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев и Ираклий Кобахидзе приняли участие в церемонии открытия памятника Алишеру Навои в Тбилиси
Шавкат Мирзиёев и Ираклий Кобахидзе приняли участие в церемонии открытия памятника Алишеру Навои в Тбилиси
© Пресс-служба президента Узбекистана
Отдельно отмечалось, что в Узбекистане бережно относятся к наследию грузинского поэта Шота Руставели: одна из центральных улиц Ташкента носит его имя, а также установлен памятник классикам грузинской литературы. В свою очередь в этом году одному из центральных парков Тбилиси было присвоено имя Алишера Навои.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПарк имени Алишера Навои в Тбилиси
Парк имени Алишера Навои в Тбилиси
© Пресс-служба президента Узбекистана
Ранее в рамках культурного обмена в Тбилиси успешно прошли Дни культуры и кино Узбекистана, а в Ташкенте — Дни культуры Грузии.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев и Ираклий Кобахидзе приняли участие в церемонии открытия памятника Алишеру Навои в Тбилиси
Шавкат Мирзиёев и Ираклий Кобахидзе приняли участие в церемонии открытия памятника Алишеру Навои в Тбилиси
© Пресс-служба президента Узбекистана
Участники церемонии выразили уверенность, что памятник Навои в Тбилиси станет еще одним ярким символом крепнущих уз дружбы между народами Узбекистана и Грузии.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПремьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе проводил президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Ташкент.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе проводил президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Ташкент.
© Пресс-служба президента Узбекистана
На этом программа государственного визита президента Узбекистана в Грузию завершилась.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПремьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе проводил президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Ташкент.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе проводил президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Ташкент.
© Пресс-служба президента Узбекистана
В международном аэропорту имени Шота Руставели высокого гостя проводил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.