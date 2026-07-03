https://uz.sputniknews.ru/20260703/tbilisi-pamyatnik-poetu-myslitelyu-alisheru-navoi-58807603.html

В Тбилиси открылся памятник поэту и мыслителю Алишеру Навои

В Тбилиси открылся памятник поэту и мыслителю Алишеру Навои

Sputnik Узбекистан

В Тбилиси состоялось торжественное открытие памятника великому узбекскому поэту и мыслителю Алишеру Навои, ставшее значимым событием в развитии культурных связей между Узбекистаном и Грузией.

2026-07-03T18:21+0500

2026-07-03T18:21+0500

2026-07-03T18:21+0500

тбилиси

памятник

узбекистан

алишер навои

шавкат мирзиёев

открытие

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ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. В Тбилиси состоялась торжественная церемония открытия памятника узбекскому поэту и мыслителю Алишеру Навои. В мероприятии приняли участие президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, сообщила пресс-служба главы государства.На церемонии отмечалось, что наследие Алишера Навои принадлежит не только узбекскому народу, но и всему человечеству. Его произведения, ставшие своеобразной энциклопедией жизни, на протяжении веков вдохновляют людей, служат источником знаний и духовного развития.Подчеркивалось, что великий узбекский поэт является выдающимся представителем мировой литературы, чье творчество призывает к гуманизму, просвещению, мудрости и взаимному уважению.Отдельно отмечалось, что в Узбекистане бережно относятся к наследию грузинского поэта Шота Руставели: одна из центральных улиц Ташкента носит его имя, а также установлен памятник классикам грузинской литературы. В свою очередь в этом году одному из центральных парков Тбилиси было присвоено имя Алишера Навои.Ранее в рамках культурного обмена в Тбилиси успешно прошли Дни культуры и кино Узбекистана, а в Ташкенте — Дни культуры Грузии.Участники церемонии выразили уверенность, что памятник Навои в Тбилиси станет еще одним ярким символом крепнущих уз дружбы между народами Узбекистана и Грузии.На этом программа государственного визита президента Узбекистана в Грузию завершилась. В международном аэропорту имени Шота Руставели высокого гостя проводил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

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