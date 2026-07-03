https://uz.sputniknews.ru/20260703/tovarooborot-do-1-mlrd-tashkent-i-tbilisi-vyvodyat-sotrudnichestvo-na-novyy-uroven-58798351.html

Ташкент и Тбилиси выводят сотрудничество на новый уровень — товарооборот до $1 млрд

Ташкент и Тбилиси выводят сотрудничество на новый уровень — товарооборот до $1 млрд

Sputnik Узбекистан

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе провели переговоры в узком составе и с участием членов официальных делегаций двух стран.

2026-07-03T14:50+0500

2026-07-03T14:50+0500

2026-07-03T15:18+0500

грузия

узбекистан

торговля

транспорт

посольство

дорожные карты

товарооборот

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ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. Узбекистан и Грузия планируют существенно расширить сотрудничество в различных сферах, придав ему более системный и долгосрочный характер. Особый акцент будет сделан на развитии торгово-экономических связей, транспортно-транзитного взаимодействия и реализации совместных инвестиционных проектов.Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе провели переговоры в узком составе и с участием членов официальных делегаций двух стран.Стороны подчеркнули, что нынешний государственный визит президента Узбекистана в Грузию стал первым более чем за два десятилетия и имеет особое значение для вывода узбекско-грузинских отношений на качественно новый уровень.В ходе переговоров обсуждены перспективы расширения сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-транзитной, туристической и культурно-гуманитарной сферах. Отмечена положительная динамика контактов на всех уровнях и подтверждена готовность к дальнейшему развитию межправительственных, межпарламентских, деловых и культурных обменов.Стороны констатировали рост товарооборота: в прошлом году он составил $270 млн, а с начала текущего года превысил $100 млн. Достигнута договоренность о разработке отдельной дорожной карты, направленной на доведение этого показателя до $1 млрд в ближайшие годы, устранение торгового дисбаланса, расширение взаимных поставок и проведение перекрестных промышленных выставок.Отдельное внимание уделено развитию транспортно-транзитного сотрудничества и эффективному использованию имеющейся инфраструктуры. Рассмотрены меры по активному применению потенциала портов Поти и Батуми при перевозке грузов, а также планы по созданию логистического хаба с промышленной зоной и шоурумом узбекской продукции.Президент Узбекистана приветствовал запуск железнодорожного коридора Баку – Тбилиси – Карс и предложил проработать его сопряжение с будущей магистралью Китай – Кыргызстан – Узбекистан.Промышленная кооперация определена как один из ключевых приоритетов. Дана высокая оценка результатам совместного бизнес-форума, по итогам которого была подписана Программа кооперации до 2027 года. Достигнуты договоренности о реализации проектов в аграрной, электротехнической и энергетической сферах, фармацевтике, пищевой и легкой промышленности, производстве строительных материалов, девелопменте, цифровизации, IT, цифровом банкинге и туризме. Для поддержки инициатив предложено создать совместный инвестиционный фонд.Расширяются также культурно-гуманитарные связи. В марте в Ташкенте успешно прошли Дни грузинской культуры. Узбекистан выразил благодарность грузинской стороне за решение присвоить одному из парков Тбилиси имя великого узбекского поэта Алишера Навои. В текущем году планируется проведение в Узбекистане совместных образовательного и туристического форумов.Принято решение об открытии посольства Республики Узбекистан в Грузии. Также будет подготовлена совместная дорожная карта по реализации достигнутых договоренностей.По итогам прошедших переговоров Шавкат Мирзиёев и Ираклий Кобахидзе подписали Декларацию об установлении отношений стратегического партнерства.В присутствии глав делегаций также состоялся обмен рядом двусторонних документов. В их числе:В рамках визита также был подписан Меморандум о сотрудничестве между Бюро принудительного исполнения при Генпрокуратуре Узбекистана и Национальным бюро исполнения при Министерстве юстиции Грузии.

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грузия, узбекистан, торговля, транспорт, посольство, дорожные карты, товарооборот