Ташкент и Тбилиси выводят сотрудничество на новый уровень — товарооборот до $1 млрд
14:50 03.07.2026 (обновлено: 15:18 03.07.2026)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев и Ираклий Кобахидзе провели переговоры
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе провели переговоры, по итогам которых подписали Декларацию об установлении отношений стратегического партнерства и ряд других документов о сотрудничестве.
ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. Узбекистан и Грузия планируют существенно расширить сотрудничество в различных сферах, придав ему более системный и долгосрочный характер. Особый акцент будет сделан на развитии торгово-экономических связей, транспортно-транзитного взаимодействия и реализации совместных инвестиционных проектов.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе провели переговоры в узком составе и с участием членов официальных делегаций двух стран.
© Пресс-служба президента ТаджикистанаШавкат Мирзиёев и Ираклий Кобахидзе провели переговоры в узком составе и с участием членов официальных делегаций двух стран.
Шавкат Мирзиёев и Ираклий Кобахидзе провели переговоры в узком составе и с участием членов официальных делегаций двух стран.
© Пресс-служба президента Таджикистана
Стороны подчеркнули, что нынешний государственный визит президента Узбекистана в Грузию стал первым более чем за два десятилетия и имеет особое значение для вывода узбекско-грузинских отношений на качественно новый уровень.
В ходе переговоров обсуждены перспективы расширения сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-транзитной, туристической и культурно-гуманитарной сферах. Отмечена положительная динамика контактов на всех уровнях и подтверждена готовность к дальнейшему развитию межправительственных, межпарламентских, деловых и культурных обменов.
© Пресс-служба президента ТаджикистанаШавкат Мирзиёев и Ираклий Кобахидзе провели переговоры в узком составе и с участием членов официальных делегаций двух стран.
Шавкат Мирзиёев и Ираклий Кобахидзе провели переговоры в узком составе и с участием членов официальных делегаций двух стран.
© Пресс-служба президента Таджикистана
Стороны констатировали рост товарооборота: в прошлом году он составил $270 млн, а с начала текущего года превысил $100 млн. Достигнута договоренность о разработке отдельной дорожной карты, направленной на доведение этого показателя до $1 млрд в ближайшие годы, устранение торгового дисбаланса, расширение взаимных поставок и проведение перекрестных промышленных выставок.
Отдельное внимание уделено развитию транспортно-транзитного сотрудничества и эффективному использованию имеющейся инфраструктуры. Рассмотрены меры по активному применению потенциала портов Поти и Батуми при перевозке грузов, а также планы по созданию логистического хаба с промышленной зоной и шоурумом узбекской продукции.
© Пресс-служба президента ТаджикистанаШавкат Мирзиёев и Ираклий Кобахидзе провели переговоры в узком составе и с участием членов официальных делегаций двух стран.
Шавкат Мирзиёев и Ираклий Кобахидзе провели переговоры в узком составе и с участием членов официальных делегаций двух стран.
© Пресс-служба президента Таджикистана
Президент Узбекистана приветствовал запуск железнодорожного коридора Баку – Тбилиси – Карс и предложил проработать его сопряжение с будущей магистралью Китай – Кыргызстан – Узбекистан.
Промышленная кооперация определена как один из ключевых приоритетов. Дана высокая оценка результатам совместного бизнес-форума, по итогам которого была подписана Программа кооперации до 2027 года. Достигнуты договоренности о реализации проектов в аграрной, электротехнической и энергетической сферах, фармацевтике, пищевой и легкой промышленности, производстве строительных материалов, девелопменте, цифровизации, IT, цифровом банкинге и туризме. Для поддержки инициатив предложено создать совместный инвестиционный фонд.
Расширяются также культурно-гуманитарные связи. В марте в Ташкенте успешно прошли Дни грузинской культуры. Узбекистан выразил благодарность грузинской стороне за решение присвоить одному из парков Тбилиси имя великого узбекского поэта Алишера Навои. В текущем году планируется проведение в Узбекистане совместных образовательного и туристического форумов.
© Пресс-служба президента ТаджикистанаШавкат Мирзиёев и Ираклий Кобахидзе провели переговоры в узком составе и с участием членов официальных делегаций двух стран.
Шавкат Мирзиёев и Ираклий Кобахидзе провели переговоры в узком составе и с участием членов официальных делегаций двух стран.
© Пресс-служба президента Таджикистана
Принято решение об открытии посольства Республики Узбекистан в Грузии. Также будет подготовлена совместная дорожная карта по реализации достигнутых договоренностей.
По итогам прошедших переговоров Шавкат Мирзиёев и Ираклий Кобахидзе подписали Декларацию об установлении отношений стратегического партнерства.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев и Ираклий Кобахидзе подписали Декларацию об установлении отношений стратегического партнерства.
Шавкат Мирзиёев и Ираклий Кобахидзе подписали Декларацию об установлении отношений стратегического партнерства.
© Пресс-служба президента Узбекистана
В присутствии глав делегаций также состоялся обмен рядом двусторонних документов. В их числе:
Соглашение о сотрудничестве и административной помощи в таможенных делах;
Соглашение о сотрудничестве в сфере информационно-коммуникационных технологий и цифровизации;
Соглашение о сотрудничестве в области профессионального и высшего образования, науки и инноваций;
Программа сотрудничества между Правительством Республики Узбекистан и Правительством Грузии на 2026-2027 годы;
Программа сотрудничества между Министерством культуры Республики Узбекистан и Министерством культуры Грузии на 2027–2030 годы;
Меморандум о взаимопонимании между Министерством экономики и финансов Республики Узбекистан и Министерством финансов Грузии;
Меморандум о сотрудничестве по внедрению информационной системы электронного обмена разрешениями "E-Permit";
Меморандум о взаимопонимании в области сельского хозяйства;
Меморандум о сотрудничестве в области охраны окружающей среды;
Меморандум о взаимопонимании в сфере здравоохранения;
Меморандум о сотрудничестве и обмене информацией по вопросам радиационной защиты и ядерной безопасности;
Меморандум о взаимопонимании в сфере трудовой миграции;
Меморандум о сотрудничестве в сфере туризма.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев и Ираклий Кобахидзе подписали Декларацию об установлении отношений стратегического партнерства.
Шавкат Мирзиёев и Ираклий Кобахидзе подписали Декларацию об установлении отношений стратегического партнерства.
© Пресс-служба президента Узбекистана
В рамках визита также был подписан Меморандум о сотрудничестве между Бюро принудительного исполнения при Генпрокуратуре Узбекистана и Национальным бюро исполнения при Министерстве юстиции Грузии.