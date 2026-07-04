https://uz.sputniknews.ru/20260704/kak-student-iz-uzbekistana-voshel-v-sovet-atomnoy-molodeji-pri-glave-rosatoma-58822848.html

Как студент из Узбекистана вошел в совет атомной молодежи при главе Росатома

Как студент из Узбекистана вошел в совет атомной молодежи при главе Росатома

Sputnik Узбекистан

Совет объединяет перспективных лидеров со всего мира для продвижения мирного атома и устойчивого развития. 04.07.2026, Sputnik Узбекистан

2026-07-04T16:10+0500

2026-07-04T16:10+0500

2026-07-04T16:10+0500

видео

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Студент 4-го курса Ташкентского филиала НИЯУ МИФИ Мухиддин Умидов стал одним из 13 молодых специалистов из разных стран, вошедших в новый состав IMPACT TEAM 2050 — международного молодежного консультативного совета при генеральном директоре госкорпорации "Росатом". Для него это не только личное достижение, но и возможность представлять молодежь страны на международном уровне.Новый состав совета был объявлен в ходе IV Международного молодежного ядерного форума "Обнинск NEW", который в этом году объединил более 700 участников из 85 стран мира."Когда я узнал, что попал в команду IMPACT TEAM 2050 и поеду в Обнинск — первый наукоград России, почувствую атмосферу науки, ядерной физики, атомной энергетики и молодежи, которая двигает отрасль вперед, — это был настоящий вау-момент", — вспоминает студент.Чтобы стать частью молодежного совета, он подал заявку, продемонстрировал социальную и медийную активность и рассказал о том, где видит себя в 2050 году. И… прошел отбор!Мухиддин стал первым студентом Ташкентского филиала НИЯУ МИФИ, вошедшим в состав международного молодежного совета. Теперь он будет представлять интересы молодых специалистов атомной отрасли Узбекистана, участвовать в разработке инициатив по развитию кадрового потенциала, продвигать идеи мирного атома и выстраивать взаимодействие между молодежью региона и руководством Росатома. Еще одна важная задача — продвигать идею мирного атома.По словам Мухиддина, участие в IMPACT TEAM 2050 — это прежде всего возможность учиться у лучших специалистов, обмениваться опытом и вместе искать решения, способствующие развитию атомной энергетики."Для меня это возможность получать новые знания и работать вместе с людьми из разных стран и разных сфер. Такое сотрудничество помогает всем нам расти профессионально", — говорит он.Сегодня Мухиддин совмещает учебу с работой ассистента лаборатории энергоаудита и энергоэффективности Ташкентского филиала НИЯУ МИФИ. Он также является наставником программы "Молодежная академия Узбекистана", представлял молодежь страны на общественных слушаниях по строительству АЭС в Фаришском районе Джизакской области, участвовал в международном форуме "Мировая атомная неделя" в Москве.По мнению студента, развитие атомной отрасли открывает для молодых специалистов совершенно новые перспективы."В дальнейшем, я надеюсь, будет еще больше АЭС в нашем регионе, — это новый этап, новая эпоха на пути к светлому, независимому и экологически чистому энергетическому будущему", — считает он.После окончания бакалавриата Мухиддин планирует продолжить обучение в магистратуре и активно работать в составе IMPACT TEAM 2050."Теперь моя задача — показывать молодежи, своей стране, всем людям, что атомная энергия — это не страшно. Здесь все чисто. Уже очень много научных и практических исследований проведено на самих электростанциях, которые дают возможность нам понять, что теперь АЭС намного безопаснее, намного эффективнее не только для нашего региона, но и для всего мира. То есть за этим трендом стремятся уже многие государства, тем более с такой повесткой, как уменьшение зависимости от нефтегазопродуктов", — говорит он.Подробнее о том, чем будет заниматься Мухиддин в составе IMPACT TEAM 2050, смотрите в видео Sputnik.

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