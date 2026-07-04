В общественных местах Ташкента появятся терминалы для онлайн-обращений в МВД
© Sputnik / Бахром Хатамов"Базар “Чорсу” в Ташкенте — одно из самых оживлённых мест города"
© Sputnik / Бахром Хатамов
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В Сергелийском районе Ташкента внедряются цифровые сервисы и ситуационный центр на основе ИИ для повышения качества госуслуг, оперативного решения проблем и усиления общественной безопасности.
ТАШКЕНТ, 4 июл — Sputnik. В Сергелийском районе Ташкента начал работу современный ситуационный центр, объединивший цифровые сервисы, технологии искусственного интеллекта и системы мониторинга для решения вопросов жителей, обеспечения безопасности и повышения эффективности государственного управления. С деятельностью центра ознакомился президент Шавкат Мирзиёев.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев посетил хокимият Сергелийского района.
Шавкат Мирзиёев посетил хокимият Сергелийского района.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Глава государства посетил хокимият Сергелийского района, где ознакомился с работой районных ведомств, организованной по принципу "единого окна". Помимо хокимията, в здании размещены еще пять госорганизаций, оказывающих населению и предпринимателям более 30 видов услуг.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев посетил хокимият Сергелийского района.
Шавкат Мирзиёев посетил хокимият Сергелийского района.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Одним из представленных цифровых сервисов стало устройство для онлайн-обращений в МВД. Через терминал граждане могут подать обращение, после чего дежурный инспектор связывается с заявителем по видеосвязи. Обращение автоматически регистрируется в системе, а по итогам его рассмотрения заявитель может оценить качество работы, действия и культуру общения сотрудника.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев посетил хокимият Сергелийского района.
Шавкат Мирзиёев посетил хокимият Сергелийского района.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Ознакомившись с работой системы, глава государства поручил расширить практику установки таких смарт-устройств в местах массового пребывания людей, на рынках и других общественных объектах.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев посетил хокимият Сергелийского района.
Шавкат Мирзиёев посетил хокимият Сергелийского района.
© Пресс-служба президента Узбекистана
В хокимияте создан ситуационный центр. Запущена платформа "Умный район", позволяющая анализировать данные, оперативно выявлять и решать возникающие проблемы на основе искусственного интеллекта. Интеграция 17 информационных систем в ситуационном центре выводит работу с населением на качественно новый уровень.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев посетил хокимият Сергелийского района.
Шавкат Мирзиёев посетил хокимият Сергелийского района.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Здесь ведется мониторинг социальных и коммунальных проблем, контролируется исполнение обращений граждан, координируется деятельность соответствующих служб в случае чрезвычайных ситуаций.
В рамках запуска ситуационного центра налажена система видеоконференцсвязи с 46 махаллями района и интегрирована с центром. К системе поэтапно подключаются и 25 школ района.
Входящая в состав платформы система "Безопасный район" предназначена для мониторинга правонарушений и обеспечения общественной безопасности.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев посетил хокимият Сергелийского района.
Шавкат Мирзиёев посетил хокимият Сергелийского района.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Цифровая карта субъектов предпринимательства предназначена для прогнозирования налоговых поступлений и повышения эффективности их сбора на основе аналитики с использованием ИИ. Система "AI Davomat" играет важную роль в выявлении пропусков занятий в школах без уважительной причины и профилактике безнадзорности среди несовершеннолетних.
Президент ознакомился с работой ситуационного центра и поручил внедрить систему во всех районах столицы. Также заслушаны отчеты по цифровизации, налогам, теневой экономике и общественной безопасности в Ташкенте.