https://uz.sputniknews.ru/20260704/struktura-promproizvodstva-uzbekistan-2026-god-58832766.html
Структура промпроизводства в Узбекистане за 5 месяцев 2026 года — инфографика
Структура промпроизводства в Узбекистане за 5 месяцев 2026 года — инфографика
Sputnik Узбекистан
Объем промышленного производства Узбекистана в январе–мае 2026 года составил 505,9 трлн сумов. Наибольший удельный вес пришелся на обрабатывающую промышленность — 436,2 трлн сумов или 86,2% от общего объема.
2026-07-04T18:40+0500
2026-07-04T18:40+0500
2026-07-04T18:40+0500
промышленность
инфографика
узбекистан
утилизация отходов
полезные ископаемые
газоснабжение
производство
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По данным Национального комитета по статистике Узбекистана, объем промышленного производства в январе–мае 2026 года составил 505,9 трлн сумов. Этот показатель увеличился на 7,9% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го.В структуре промышленного производства за январь-май наибольший удельный вес пришелся на обрабатывающую промышленность — 436,2 трлн сумов или 86,2% от общего объема.Доля горнодобывающей промышленности и открытой добычи полезных ископаемых составила 34,7 трлн сумов (6,9%), электроснабжения и газоснабжения — 32,4 трлн сумов (6,4%), водоснабжения, канализации, сбора и утилизации отходов — 2,7 трлн сумов (0,5%).Наглядно — в инфографике Sputnik Узбекистан.
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промышленность, инфографика, узбекистан, инфографика, утилизация отходов, полезные ископаемые, газоснабжение, производство
промышленность, инфографика, узбекистан, инфографика, утилизация отходов, полезные ископаемые, газоснабжение, производство
Структура промпроизводства в Узбекистане за 5 месяцев 2026 года — инфографика
Объем промышленного производства Узбекистана в январе–мае 2026 года составил 505,9 трлн сумов. Наибольший удельный вес пришелся на обрабатывающую промышленность — 436,2 трлн сумов или 86,2% от общего объема.
По данным Национального комитета по статистике Узбекистана, объем промышленного производства в январе–мае 2026 года составил 505,9 трлн сумов. Этот показатель увеличился на 7,9% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го.
В структуре промышленного производства за январь-май наибольший удельный вес пришелся на обрабатывающую промышленность — 436,2 трлн сумов или 86,2% от общего объема.
Доля горнодобывающей промышленности и открытой добычи полезных ископаемых составила 34,7 трлн сумов (6,9%), электроснабжения и газоснабжения — 32,4 трлн сумов (6,4%), водоснабжения, канализации, сбора и утилизации отходов — 2,7 трлн сумов (0,5%).
Наглядно — в инфографике Sputnik Узбекистан.