https://uz.sputniknews.ru/20260704/tashkentskiy-zoopark-vek-istorii-i-novyy-etap-razvitiya-58582441.html

Ташкентский зоопарк: век истории и новый этап развития

Ташкентский зоопарк: век истории и новый этап развития

Sputnik Узбекистан

Ташкентский зоопарк обновляет вольеры и создаёт комфортные условия для животных, сохраняя редкие виды и развивая экологическое просвещение.

2026-07-04T19:15+0500

2026-07-04T19:15+0500

2026-07-04T19:15+0500

зоопарк

ташкентский зоопарк

фото

фотолента

ташкент

животные

животные

дикие животные

узбекистан

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/19/58584840_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_17a54916f1ee7046cbf68b4527ffe217.jpg

ТАШКЕНТ, 4 июл — Sputnik, Бахром Хатамов. Ташкентский зоопарк, основанный в 1924 году, сегодня является одним из крупнейших научно-просветительских центров Узбекистана. За столетие он прошел путь от небольшого зверинца при художественном музее до современного комплекса площадью 22,7 гектара, где содержится около 350 видов и подвидов животных со всего мира.Зоопарк продолжает масштабную модернизацию, направленную на улучшение условий содержания животных и развитие экологического просвещения. Обновленные и просторные вольеры позволяют создавать среду, максимально приближенную к естественной, способствуя проявлению природного поведения обитателей.Сегодня в Ташкентском зоопарке представлены млекопитающие, птицы, рептилии и рыбы из разных регионов мира, а реализуемые проекты делают его важной площадкой для сохранения редких видов и экологического образования.Научный сотрудник Ташкентского зоопарка Фирюза Мирсалихова отмечает:По ее словам, особое внимание уделяется обогащению среды обитания животных.За последние годы в зоопарке появились новые экспозиции для фламинго, дикобразов, жирафов и зебр. Для африканских животных созданы просторные вольеры и специальные смотровые площадки для посетителей.Экскурсовод и методист Ташкентского зоопарка Лола Баширова подчеркивает важность сохранения редких видов:По ее словам, знакомство посетителей с животными помогает людям лучше понять ценность биоразнообразия и необходимость его сохранения.Сегодня Ташкентский зоопарк является не только местом отдыха, но и важным центром научной работы, природоохранной деятельности и экологического просвещения, где создаются условия для сохранения редких и исчезающих видов животных.

ташкент

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

зоопарк, ташкентский зоопарк, фото, фотолента, ташкент, животные, животные, дикие животные , узбекистан, фото