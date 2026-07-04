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https://uz.sputniknews.ru/20260704/tashkentskiy-zoopark-vek-istorii-i-novyy-etap-razvitiya-58582441.html
Ташкентский зоопарк: век истории и новый этап развития
Ташкентский зоопарк: век истории и новый этап развития
Sputnik Узбекистан
Ташкентский зоопарк обновляет вольеры и создаёт комфортные условия для животных, сохраняя редкие виды и развивая экологическое просвещение.
2026-07-04T19:15+0500
2026-07-04T19:15+0500
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ТАШКЕНТ, 4 июл — Sputnik, Бахром Хатамов. Ташкентский зоопарк, основанный в 1924 году, сегодня является одним из крупнейших научно-просветительских центров Узбекистана. За столетие он прошел путь от небольшого зверинца при художественном музее до современного комплекса площадью 22,7 гектара, где содержится около 350 видов и подвидов животных со всего мира.Зоопарк продолжает масштабную модернизацию, направленную на улучшение условий содержания животных и развитие экологического просвещения. Обновленные и просторные вольеры позволяют создавать среду, максимально приближенную к естественной, способствуя проявлению природного поведения обитателей.Сегодня в Ташкентском зоопарке представлены млекопитающие, птицы, рептилии и рыбы из разных регионов мира, а реализуемые проекты делают его важной площадкой для сохранения редких видов и экологического образования.Научный сотрудник Ташкентского зоопарка Фирюза Мирсалихова отмечает:По ее словам, особое внимание уделяется обогащению среды обитания животных.За последние годы в зоопарке появились новые экспозиции для фламинго, дикобразов, жирафов и зебр. Для африканских животных созданы просторные вольеры и специальные смотровые площадки для посетителей.Экскурсовод и методист Ташкентского зоопарка Лола Баширова подчеркивает важность сохранения редких видов:По ее словам, знакомство посетителей с животными помогает людям лучше понять ценность биоразнообразия и необходимость его сохранения.Сегодня Ташкентский зоопарк является не только местом отдыха, но и важным центром научной работы, природоохранной деятельности и экологического просвещения, где создаются условия для сохранения редких и исчезающих видов животных.
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зоопарк, ташкентский зоопарк, фото, фотолента, ташкент, животные, животные, дикие животные , узбекистан, фото
зоопарк, ташкентский зоопарк, фото, фотолента, ташкент, животные, животные, дикие животные , узбекистан, фото

Ташкентский зоопарк: век истории и новый этап развития

19:15 04.07.2026
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Ташкентский зоопарк обновляет вольеры и создает комфортные условия для животных, сохраняя редкие виды и развивая экологическое просвещение.
ТАШКЕНТ, 4 июл — Sputnik, Бахром Хатамов. Ташкентский зоопарк, основанный в 1924 году, сегодня является одним из крупнейших научно-просветительских центров Узбекистана. За столетие он прошел путь от небольшого зверинца при художественном музее до современного комплекса площадью 22,7 гектара, где содержится около 350 видов и подвидов животных со всего мира.
Зоопарк продолжает масштабную модернизацию, направленную на улучшение условий содержания животных и развитие экологического просвещения. Обновленные и просторные вольеры позволяют создавать среду, максимально приближенную к естественной, способствуя проявлению природного поведения обитателей.
Сегодня в Ташкентском зоопарке представлены млекопитающие, птицы, рептилии и рыбы из разных регионов мира, а реализуемые проекты делают его важной площадкой для сохранения редких видов и экологического образования.
Научный сотрудник Ташкентского зоопарка Фирюза Мирсалихова отмечает:

"Мы завершили очень серьезный и важный объект – летние вольеры для всех приматов. Для гиббонов, мандрилов и японских макак построены просторные комплексы площадью от 200 до 300 квадратных метров".

По ее словам, особое внимание уделяется обогащению среды обитания животных.

"Ежедневно мы даем обезьянам веточный корм в качестве обогащения. Они любят поедать листья так же, как это происходит в природе. Все реконструкции направлены на то, чтобы животные больше двигались и могли проявлять свое естественное поведение".

За последние годы в зоопарке появились новые экспозиции для фламинго, дикобразов, жирафов и зебр. Для африканских животных созданы просторные вольеры и специальные смотровые площадки для посетителей.
Экскурсовод и методист Ташкентского зоопарка Лола Баширова подчеркивает важность сохранения редких видов:

"Когда говорят о лошади Пржевальского или кулане, они кажутся обычными животными. Но за каждым видом стоит сложная и порой трагическая история. Именно благодаря работе зоопарков удалось сохранить их генофонд и вернуть эти виды к жизни".

По ее словам, знакомство посетителей с животными помогает людям лучше понять ценность биоразнообразия и необходимость его сохранения.

"Каждый вид имеет свою удивительную историю и особенности. Поэтому мы всегда рады видеть посетителей и рассказывать им о мире животных".

Сегодня Ташкентский зоопарк является не только местом отдыха, но и важным центром научной работы, природоохранной деятельности и экологического просвещения, где создаются условия для сохранения редких и исчезающих видов животных.
© Sputnik / Бахром Хатамов

Научный сотрудник Ташкентского зоопарка Фирюза Мирсалихова

Научный сотрудник Ташкентского зоопарка Фирюза Мирсалихова - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Бахром Хатамов

Научный сотрудник Ташкентского зоопарка Фирюза Мирсалихова

© Sputnik / Бахром ХатамовВенценосные журавли с птенцами
Венценосные журавли с птенцами - Sputnik Узбекистан
2/20
© Sputnik / Бахром Хатамов
Венценосные журавли с птенцами
© Sputnik / Бахром ХатамовНовые просторные летние вольеры для приматов
Новые просторные летние вольеры для приматов - Sputnik Узбекистан
3/20
© Sputnik / Бахром Хатамов
Новые просторные летние вольеры для приматов
© Sputnik / Бахром ХатамовЧёрный хохлатый мангабей
Чёрный хохлатый мангабей - Sputnik Узбекистан
4/20
© Sputnik / Бахром Хатамов
Чёрный хохлатый мангабей
© Sputnik / Бахром ХатамовПосетители наблюдают за обитателями нового вольера
Посетители наблюдают за обитателями нового вольера - Sputnik Узбекистан
5/20
© Sputnik / Бахром Хатамов
Посетители наблюдают за обитателями нового вольера
© Sputnik / Бахром ХатамовБелый лев – один из любимцев посетителей
Белый лев – один из любимцев посетителей - Sputnik Узбекистан
6/20
© Sputnik / Бахром Хатамов
Белый лев – один из любимцев посетителей
© Sputnik / Бахром ХатамовЖирафы, прибывшие из Южной Африки
Жирафы, прибывшие из Южной Африки - Sputnik Узбекистан
7/20
© Sputnik / Бахром Хатамов
Жирафы, прибывшие из Южной Африки
© Sputnik / Бахром ХатамовРозовые фламинго в новой экспозиции
Розовые фламинго в новой экспозиции - Sputnik Узбекистан
8/20
© Sputnik / Бахром Хатамов
Розовые фламинго в новой экспозиции
© Sputnik / Бахром ХатамовПосетители зоопарка
Посетители зоопарка - Sputnik Узбекистан
9/20
© Sputnik / Бахром Хатамов
Посетители зоопарка
© Sputnik / Бахром Хатамов

Слониха Путри во время общения с экскурсоводом и методистом Ташкентского зоопарка Лолой Башировой

Слониха Путри во время общения с экскурсоводом и методистом Ташкентского зоопарка Лолой Башировой - Sputnik Узбекистан
10/20
© Sputnik / Бахром Хатамов

Слониха Путри во время общения с экскурсоводом и методистом Ташкентского зоопарка Лолой Башировой

© Sputnik / Бахром ХатамовЛошади Пржевальского – редкий вид, сохранённый благодаря работе зоопарков
Лошади Пржевальского – редкий вид, сохранённый благодаря работе зоопарков - Sputnik Узбекистан
11/20
© Sputnik / Бахром Хатамов
Лошади Пржевальского – редкий вид, сохранённый благодаря работе зоопарков
© Sputnik / Бахром ХатамовПосетители наблюдают за обитателями нового вольера
Посетители наблюдают за обитателями нового вольера - Sputnik Узбекистан
12/20
© Sputnik / Бахром Хатамов
Посетители наблюдают за обитателями нового вольера
© Sputnik / Бахром Хатамов

В вольере гамадрилов

В вольере гамадрилов - Sputnik Узбекистан
13/20
© Sputnik / Бахром Хатамов

В вольере гамадрилов

© Sputnik / Бахром ХатамовЗебры в новой африканской экспозиции
Зебры в новой африканской экспозиции - Sputnik Узбекистан
14/20
© Sputnik / Бахром Хатамов
Зебры в новой африканской экспозиции
© Sputnik / Бахром ХатамовКонтактная зона с пятнистыми оленями
Контактная зона с пятнистыми оленями - Sputnik Узбекистан
15/20
© Sputnik / Бахром Хатамов
Контактная зона с пятнистыми оленями
© Sputnik / Бахром ХатамовБурые медведи в обновлённом пространстве
Бурые медведи в обновлённом пространстве - Sputnik Узбекистан
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Бурые медведи в обновлённом пространстве
© Sputnik / Бахром ХатамовОбновлённый комплекс для содержания обезьян
Обновлённый комплекс для содержания обезьян - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Бахром Хатамов
Обновлённый комплекс для содержания обезьян
© Sputnik / Бахром ХатамовСемья дикобразов, успешно размножающихся в зоопарке
Семья дикобразов, успешно размножающихся в зоопарке - Sputnik Узбекистан
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Семья дикобразов, успешно размножающихся в зоопарке
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Пеликаны в летнем водоёме - Sputnik Узбекистан
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Пеликаны в летнем водоёме
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Главный вход в Ташкентский зоопарк - Sputnik Узбекистан
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