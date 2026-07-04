Ташкентский зоопарк: век истории и новый этап развития

ТАШКЕНТ, 4 июл — Sputnik, Бахром Хатамов. Ташкентский зоопарк, основанный в 1924 году, сегодня является одним из крупнейших научно-просветительских центров Узбекистана. За столетие он прошел путь от небольшого зверинца при художественном музее до современного комплекса площадью 22,7 гектара, где содержится около 350 видов и подвидов животных со всего мира.Зоопарк продолжает масштабную модернизацию, направленную на улучшение условий содержания животных и развитие экологического просвещения. Обновленные и просторные вольеры позволяют создавать среду, максимально приближенную к естественной, способствуя проявлению природного поведения обитателей.Сегодня в Ташкентском зоопарке представлены млекопитающие, птицы, рептилии и рыбы из разных регионов мира, а реализуемые проекты делают его важной площадкой для сохранения редких видов и экологического образования.Научный сотрудник Ташкентского зоопарка Фирюза Мирсалихова отмечает:По ее словам, особое внимание уделяется обогащению среды обитания животных.За последние годы в зоопарке появились новые экспозиции для фламинго, дикобразов, жирафов и зебр. Для африканских животных созданы просторные вольеры и специальные смотровые площадки для посетителей.Экскурсовод и методист Ташкентского зоопарка Лола Баширова подчеркивает важность сохранения редких видов:По ее словам, знакомство посетителей с животными помогает людям лучше понять ценность биоразнообразия и необходимость его сохранения.Сегодня Ташкентский зоопарк является не только местом отдыха, но и важным центром научной работы, природоохранной деятельности и экологического просвещения, где создаются условия для сохранения редких и исчезающих видов животных.
Ташкентский зоопарк обновляет вольеры и создает комфортные условия для животных, сохраняя редкие виды и развивая экологическое просвещение.
ТАШКЕНТ, 4 июл — Sputnik, Бахром Хатамов. Ташкентский зоопарк, основанный в 1924 году, сегодня является одним из крупнейших научно-просветительских центров Узбекистана. За столетие он прошел путь от небольшого зверинца при художественном музее до современного комплекса площадью 22,7 гектара, где содержится около 350 видов и подвидов животных со всего мира.
Зоопарк продолжает масштабную модернизацию, направленную на улучшение условий содержания животных и развитие экологического просвещения. Обновленные и просторные вольеры позволяют создавать среду, максимально приближенную к естественной, способствуя проявлению природного поведения обитателей.
Сегодня в Ташкентском зоопарке представлены млекопитающие, птицы, рептилии и рыбы из разных регионов мира, а реализуемые проекты делают его важной площадкой для сохранения редких видов и экологического образования.
Научный сотрудник Ташкентского зоопарка Фирюза Мирсалихова отмечает:
"Мы завершили очень серьезный и важный объект – летние вольеры для всех приматов. Для гиббонов, мандрилов и японских макак построены просторные комплексы площадью от 200 до 300 квадратных метров".
По ее словам, особое внимание уделяется обогащению среды обитания животных.
"Ежедневно мы даем обезьянам веточный корм в качестве обогащения. Они любят поедать листья так же, как это происходит в природе. Все реконструкции направлены на то, чтобы животные больше двигались и могли проявлять свое естественное поведение".
За последние годы в зоопарке появились новые экспозиции для фламинго, дикобразов, жирафов и зебр. Для африканских животных созданы просторные вольеры и специальные смотровые площадки для посетителей.
Экскурсовод и методист Ташкентского зоопарка Лола Баширова подчеркивает важность сохранения редких видов:
"Когда говорят о лошади Пржевальского или кулане, они кажутся обычными животными. Но за каждым видом стоит сложная и порой трагическая история. Именно благодаря работе зоопарков удалось сохранить их генофонд и вернуть эти виды к жизни".
По ее словам, знакомство посетителей с животными помогает людям лучше понять ценность биоразнообразия и необходимость его сохранения.
"Каждый вид имеет свою удивительную историю и особенности. Поэтому мы всегда рады видеть посетителей и рассказывать им о мире животных".
Сегодня Ташкентский зоопарк является не только местом отдыха, но и важным центром научной работы, природоохранной деятельности и экологического просвещения, где создаются условия для сохранения редких и исчезающих видов животных.