https://uz.sputniknews.ru/20260704/uzbekistan-kazaxstan-uluchsheniye-kachestva-vozduxa-58823260.html

Узбекистан и Казахстан объединяют усилия для улучшения качества воздуха

Узбекистан и Казахстан объединяют усилия для улучшения качества воздуха

Sputnik Узбекистан

Узбекистан и Казахстан договорились о создании совместной рабочей группы, которая займётся разработкой и координацией мер по снижению трансграничного загрязнения воздуха и улучшению экологической ситуации в приграничных регионах.

2026-07-04T18:06+0500

2026-07-04T18:06+0500

2026-07-04T18:17+0500

казахстан

узбекистан

экология

загрязнение воздуха

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ТАШКЕНТ, 4 июл — Sputnik. Узбекистан и Казахстан договорились создать совместную рабочую группу для снижения трансграничного загрязнения воздуха и улучшения экологической ситуации в приграничных регионах. Об этом сообщает пресс-служба Национального комитета по экологии и изменению климата РУз.Соответствующее решение было принято в ходе совещания, прошедшего в Центрально-Азиатском университете по изучению окружающей среды и изменения климата (Green University), где состоялась встреча делегации Республики Казахстан с представителями профильных ведомств Узбекистана.В рамках переговоров стороны обсудили развитие двустороннего сотрудничества в сфере охраны атмосферного воздуха, совершенствование систем экологического мониторинга, а также реализацию совместных практических мер в рамках проекта "Чистый воздух". Отдельное внимание было уделено координации действий на приграничных территориях, где влияние трансграничного переноса загрязняющих веществ наиболее заметно.В обсуждении приняли участие представители Национального комитета по экологии и изменению климата Республики Узбекистан, Агентства гидрометеорологической службы, Национального центра по изменению климата, а также профильных научно-исследовательских институтов. Казахстанскую сторону представили руководители Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов, РГП "Казгидромет" и научных гидрометеорологических центров.Стороны обменялись данными мониторинга качества атмосферного воздуха, включая показатели содержания мелкодисперсных частиц PM10 и PM2.5, а также обсудили влияние атмосферной циркуляции на перенос загрязняющих веществ. Было отмечено, что экологические процессы в регионе носят трансграничный характер и требуют согласованных научных подходов и совместных решений.Узбекская сторона представила результаты исследований, согласно которым значительная часть загрязнения в крупных городах формируется за счёт антропогенных источников, при этом существенное влияние оказывает и перенос воздушных масс. Также были презентованы данные автоматических станций мониторинга, отражающие пространственное распределение загрязняющих веществ.По итогам встречи достигнута договоренность о создании совместной рабочей группы с участием научных и экспертных кругов двух стран. Ее деятельность будет направлена на разработку практических мер по снижению трансграничного загрязнения и повышение эффективности систем мониторинга качества воздуха.Казахстанская делегация также ознакомилась с практическими мерами, реализуемыми в Узбекистане в рамках общенационального проекта "Чистый воздух". Представители Казахстана посетили объекты в Ташкентской области, где проводится демонтаж теплиц с последующей передислокацией, а также Ташкентскую ТЭС, где внедрены современные системы очистки выбросов. Кроме того, делегации был представлен механизм экологических стикеров для автотранспорта как один из инструментов снижения негативного воздействия на атмосферный воздух.Стороны подтвердили готовность продолжать практическое взаимодействие и реализовывать совместные мероприятия, направленные на улучшение качества атмосферного воздуха в регионе.

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казахстан, узбекистан, экология, загрязнение воздуха