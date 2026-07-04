Узбекистан и Казахстан объединяют усилия для улучшения качества воздуха
18:06 04.07.2026 (обновлено: 18:17 04.07.2026)
© Sputnik / Александр Кондратюк/
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Узбекистан и Казахстан договорились о создании совместной рабочей группы, которая займется разработкой и координацией мер по снижению трансграничного загрязнения воздуха и улучшению экологической ситуации в приграничных регионах.
ТАШКЕНТ, 4 июл — Sputnik. Узбекистан и Казахстан договорились создать совместную рабочую группу для снижения трансграничного загрязнения воздуха и улучшения экологической ситуации в приграничных регионах. Об этом сообщает пресс-служба Национального комитета по экологии и изменению климата РУз.
Соответствующее решение было принято в ходе совещания, прошедшего в Центрально-Азиатском университете по изучению окружающей среды и изменения климата (Green University), где состоялась встреча делегации Республики Казахстан с представителями профильных ведомств Узбекистана.
В рамках переговоров стороны обсудили развитие двустороннего сотрудничества в сфере охраны атмосферного воздуха, совершенствование систем экологического мониторинга, а также реализацию совместных практических мер в рамках проекта "Чистый воздух". Отдельное внимание было уделено координации действий на приграничных территориях, где влияние трансграничного переноса загрязняющих веществ наиболее заметно.
© Комитет по экологии и изменению климатаУзбекистан и Казахстан создадут совместную рабочую группу для снижения трансграничного загрязнения воздуха
Узбекистан и Казахстан создадут совместную рабочую группу для снижения трансграничного загрязнения воздуха
© Комитет по экологии и изменению климата
В обсуждении приняли участие представители Национального комитета по экологии и изменению климата Республики Узбекистан, Агентства гидрометеорологической службы, Национального центра по изменению климата, а также профильных научно-исследовательских институтов. Казахстанскую сторону представили руководители Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов, РГП "Казгидромет" и научных гидрометеорологических центров.
Стороны обменялись данными мониторинга качества атмосферного воздуха, включая показатели содержания мелкодисперсных частиц PM10 и PM2.5, а также обсудили влияние атмосферной циркуляции на перенос загрязняющих веществ. Было отмечено, что экологические процессы в регионе носят трансграничный характер и требуют согласованных научных подходов и совместных решений.
© Комитет по экологии и изменению климатаУзбекистан и Казахстан создадут совместную рабочую группу для снижения трансграничного загрязнения воздуха
Узбекистан и Казахстан создадут совместную рабочую группу для снижения трансграничного загрязнения воздуха
© Комитет по экологии и изменению климата
Узбекская сторона представила результаты исследований, согласно которым значительная часть загрязнения в крупных городах формируется за счёт антропогенных источников, при этом существенное влияние оказывает и перенос воздушных масс. Также были презентованы данные автоматических станций мониторинга, отражающие пространственное распределение загрязняющих веществ.
По итогам встречи достигнута договоренность о создании совместной рабочей группы с участием научных и экспертных кругов двух стран. Ее деятельность будет направлена на разработку практических мер по снижению трансграничного загрязнения и повышение эффективности систем мониторинга качества воздуха.
© Комитет по экологии и изменению климатаУзбекистан и Казахстан создадут совместную рабочую группу для снижения трансграничного загрязнения воздуха
Узбекистан и Казахстан создадут совместную рабочую группу для снижения трансграничного загрязнения воздуха
© Комитет по экологии и изменению климата
Казахстанская делегация также ознакомилась с практическими мерами, реализуемыми в Узбекистане в рамках общенационального проекта "Чистый воздух". Представители Казахстана посетили объекты в Ташкентской области, где проводится демонтаж теплиц с последующей передислокацией, а также Ташкентскую ТЭС, где внедрены современные системы очистки выбросов. Кроме того, делегации был представлен механизм экологических стикеров для автотранспорта как один из инструментов снижения негативного воздействия на атмосферный воздух.
© Комитет по экологии и изменению климатаУзбекистан и Казахстан создадут совместную рабочую группу для снижения трансграничного загрязнения воздуха
Узбекистан и Казахстан создадут совместную рабочую группу для снижения трансграничного загрязнения воздуха
© Комитет по экологии и изменению климата
Стороны подтвердили готовность продолжать практическое взаимодействие и реализовывать совместные мероприятия, направленные на улучшение качества атмосферного воздуха в регионе.