https://uz.sputniknews.ru/20260705/cha-u20-po-sportivnoy-borbe-uzbekistanki-zavoevali-pyat-nagrad-v-tailande-58835505.html

ЧА U20 по спортивной борьбе: узбекистанки завоевали пять наград в Таиланде

ЧА U20 по спортивной борьбе: узбекистанки завоевали пять наград в Таиланде

Sputnik Узбекистан

С 1 по 5 июля 2026 года в Паттайе проходит юниорский (U20) чемпионат Азии по борьбе. Всего было разыграно 30 комплектов наград (по десять в греко-римской, вольной и женской борьбе)

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спорт

греко-римская борьба

спортивная борьба

женская борьба

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ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. Узбекистанки завоевали пять наград на чемпионате Азии U20 по спортивной борьбе в Таиланде, сообщает НОК.В копилке сборной республики медали различного достоинства.Победители:ЗолотоСереброБронзаМолодежное континентальное первенство по борьбе проходит с 1 по 5 июля в Паттайе. Всего было разыграно 30 комплектов наград (по десять в греко-римской, вольной и женской борьбе).

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спорт, греко-римская борьба, спортивная борьба, женская борьба, чемпионат азии, таиланд, узбекистанцы, женщины, медали, золото, серебро, бронза