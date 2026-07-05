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ЧА U20 по спортивной борьбе: узбекистанки завоевали пять наград в Таиланде
ЧА U20 по спортивной борьбе: узбекистанки завоевали пять наград в Таиланде
Sputnik Узбекистан
С 1 по 5 июля 2026 года в Паттайе проходит юниорский (U20) чемпионат Азии по борьбе. Всего было разыграно 30 комплектов наград (по десять в греко-римской, вольной и женской борьбе)
2026-07-05T10:28+0500
2026-07-05T10:28+0500
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спорт
греко-римская борьба
спортивная борьба
женская борьба
чемпионат азии
таиланд
узбекистанцы
женщины
медали
золото
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ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. Узбекистанки завоевали пять наград на чемпионате Азии U20 по спортивной борьбе в Таиланде, сообщает НОК.В копилке сборной республики медали различного достоинства.Победители:ЗолотоСереброБронзаМолодежное континентальное первенство по борьбе проходит с 1 по 5 июля в Паттайе. Всего было разыграно 30 комплектов наград (по десять в греко-римской, вольной и женской борьбе).
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спорт, греко-римская борьба, спортивная борьба, женская борьба, чемпионат азии, таиланд, узбекистанцы, женщины, медали, золото, серебро, бронза
спорт, греко-римская борьба, спортивная борьба, женская борьба, чемпионат азии, таиланд, узбекистанцы, женщины, медали, золото, серебро, бронза
ЧА U20 по спортивной борьбе: узбекистанки завоевали пять наград в Таиланде
10:28 05.07.2026 (обновлено: 10:29 05.07.2026)
С 1 по 5 июля в Паттайе проходит юниорский (U20) чемпионат Азии по борьбе. Всего было разыграно 30 комплектов наград (по десять в греко-римской, вольной и женской борьбе).
ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik.
Узбекистанки завоевали пять наград на чемпионате Азии U20 по спортивной борьбе в Таиланде, сообщает
НОК.
В копилке сборной республики медали различного достоинства.
“В Таиланде продолжается чемпионат Азии U20 по спортивной борьбе. По итогам соревнований среди девушек сборная Узбекистана завоевала 5 медалей — 1 золотую, 1 серебряную и 3 бронзовые”, — говорится в сообщении.
-65 кг: Мухайё Нарзиллоева
-50 кг: Шохиста Шоназарова
-62 кг: Феруза Кайратдинова
-68 кг: Мухайё Рахимжонова
-76 кг: Севинчой Полвонова
Молодежное континентальное первенство по борьбе проходит с 1 по 5 июля в Паттайе. Всего было разыграно 30 комплектов наград (по десять в греко-римской, вольной и женской борьбе).