https://uz.sputniknews.ru/20260705/chto-putin-i-tramp-obsudili-v-xode-telefonnogo-razgovora-58834654.html

Что Путин и Трамп обсудили в ходе телефонного разговора

Что Путин и Трамп обсудили в ходе телефонного разговора

Sputnik Узбекистан

Ушаков: С предложением провести разговор именно в день празднования 250-летия независимости США вышли американские партнеры. Лидеры условились оставаться на связи и снова созвониться уже в ближайшее время

2026-07-05T09:38+0500

2026-07-05T09:38+0500

2026-07-05T11:46+0500

политика

телефонный разговор

владимир путин

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дональд трамп

украина

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сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.Разговор – уже четвертый в текущем году – был не только протокольным, но деловым и весьма конструктивным. Лидеры откровенно обсудили актуальные сюжеты двусторонней и международной повестки дня.Владимир Путин лично поздравил Дональда Трампа и весь американский народ со знаковой датой — 250 летием независимости США.Он напомнил о вкладе России в становление американской государственности. В этом контексте президенты отметили важность бережного отношения к общим страницам истории. Особо подчеркнуто, что народы России и США никогда не забудут союзничество в годы Второй мировой войны.Путин и Трамп в телефонном разговоре особо подчеркнули союзничество Москвы и Вашингтона в годы Второй мировой войны.О конфликте на Украине и не только:Другие заявления:Телефонный разговор Путина и Трампа продолжался один час двадцать пять минут, уточнил Ушаков.Лидеры условились оставаться на связи и снова созвониться уже в ближайшее время. Путин напомнил, что у Дональда Трампа имеется постоянно действующее приглашение посетить Россию.“Российская сторона была инициатором предыдущего телефонного контакта – 14 июня, в день 80-летия Дональда Трампа. На этот раз с предложением провести разговор именно в день празднования 250-летия независимости США вышли американские партнеры, и это о многом говорит”, — резюмировал Ушаков.

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Sputnik Узбекистан

политика, телефонный разговор, владимир путин, президент рф, президент сша, дональд трамп, украина, иран, сотрудничество