Что Путин и Трамп обсудили в ходе телефонного разговора
09:38 05.07.2026 (обновлено: 11:46 05.07.2026)
© Sputnik / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВладимир Путин во время телефонного разговора. Архивное фото
© Sputnik / Алексей Никольский/
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Ушаков: С предложением провести разговор именно в день празднования 250-летия независимости США вышли американские партнеры. Лидеры условились оставаться на связи и снова созвониться уже в ближайшее время.
ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Разговор – уже четвертый в текущем году – был не только протокольным, но деловым и весьма конструктивным. Лидеры откровенно обсудили актуальные сюжеты двусторонней и международной повестки дня.
Владимир Путин лично поздравил Дональда Трампа и весь американский народ со знаковой датой — 250 летием независимости США.
Он напомнил о вкладе России в становление американской государственности. В этом контексте президенты отметили важность бережного отношения к общим страницам истории. Особо подчеркнуто, что народы России и США никогда не забудут союзничество в годы Второй мировой войны.
Путин и Трамп в телефонном разговоре особо подчеркнули союзничество Москвы и Вашингтона в годы Второй мировой войны.
О конфликте на Украине и не только:
американский Президент вновь подтвердил готовность содействовать скорейшему прекращению боевых действий, поиску мирных решений по преодолению кризиса;
спецпредставители американского лидера Стив Уиткофф и Джаред Кушнер продолжат посреднические усилия и будут готовы в удобное время приехать в Москву;
Путин сделал акцент на предпочтительности политико-дипломатического урегулирования на Украине, но с учетом принципиальных российских подходов;
он отметил, что Киев и его европейские спонсоры делают ставку на затягивание и даже эскалацию конфликта, на терроризм против мирного населения. При этом европейская "партия войны" исходит из ложного восприятия общей ситуации и положения дел на линии боевого соприкосновения;
Президент РФ обрисовал картину реальной обстановки на поле боя, где российские Вооруженные Силы уверенно наступают, освобождая один населенный пункт за другим;
по словам главы РФ, важным этапом освобождения всей территории ДНР стало установление контроля над таким ключевым опорным пунктом ВСУ, как Константиновка, и как бы киевский режим ни цеплялся за оставшиеся укрепрайоны, российская армия их обязательно возьмет;
Трамп отметил колоссальные перспективы сотрудничества между Россией и США, которые откроются по завершении конфликта на Украине.
президенты подчеркнули важность продолжения контактов, в том числе по военно-политической и, конечно, экономической тематике. Здесь просматриваются колоссальные перспективы взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами. Для этого, подчеркивал Дональд Трамп, следовало бы как можно скорее завершить украинский конфликт;
лидеры отметили символичность того, что в ближайшие дни на космодроме Байконур состоится запуск совместного российско-американского экипажа на Международную космическую станцию. Это конкретный пример, подтверждающий, что две державы заинтересованы в том, чтобы совместно плотно работать, причем в самых различных областях;
симпатизирующие друг другу народы объединяет и сфера культуры: Трамп упомянул, что он восхищен петербургским Эрмитажем.
Другие заявления:
Путин выразил надежду, что переговоры США и Ирана позволят найти взаимоприемлемые долгосрочные решения по урегулированию;
подтверждена готовность России оказывать практическое содействие усилиям по деэскалации и стабилизации обстановки в регионе;
Дональд Трамп поблагодарил российскую сторону за взвешенную позицию и конструктивные предложения.
Телефонный разговор Путина и Трампа продолжался один час двадцать пять минут, уточнил Ушаков.
Лидеры условились оставаться на связи и снова созвониться уже в ближайшее время. Путин напомнил, что у Дональда Трампа имеется постоянно действующее приглашение посетить Россию.
“Российская сторона была инициатором предыдущего телефонного контакта – 14 июня, в день 80-летия Дональда Трампа. На этот раз с предложением провести разговор именно в день празднования 250-летия независимости США вышли американские партнеры, и это о многом говорит”, — резюмировал Ушаков.