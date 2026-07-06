https://uz.sputniknews.ru/20260706/dinamika-proizvodstva-benzina-i-dizelya-v-uzbekistane-58852244.html

Динамика производства бензина и дизеля в Узбекистане — инфографика

Динамика производства бензина и дизеля в Узбекистане — инфографика

Sputnik Узбекистан

За январь–май 2026-го в республике произвели 502,2 тыс. тонн автомобильного бензина и 476,4 тыс. тонн дизельного топлива

2026-07-06T12:21+0500

2026-07-06T12:21+0500

2026-07-06T14:44+0500

инфографика

узбекистан

производство

бензин

дизельное топливо

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Согласно данным Национального комитета РУз по статистике, в первые пять месяцев этого года производство автомобильного бензина в Узбекистане по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом увеличилось на 2% и составило 502,2, тыс. тонн.Увеличился и выпуск дизтоплива. За январь–май 2026-го в стране произвели 476,4 тыс. тонн дизтоплива, что на 7,8% больше, чем в аналогичный период годом ранее.Наглядно — в инфографике Sputnik Узбекистан.

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инфографика, узбекистан, производство, бензин, дизельное топливо, инфографика