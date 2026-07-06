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ЕЭК: к чему может привести отставание от внедрения цифровых платформ в промышленности ЕАЭС
ЕЭК: к чему может привести отставание от внедрения цифровых платформ в промышленности ЕАЭС
Sputnik Узбекистан
Участники круглого стола отметили преимущества применения цифровых платформ при развитии промышленной кооперации в рамках ЕАЭС и обсудили сложности в реализации подобных решений
2026-07-06T10:30+0500
2026-07-06T10:30+0500
2026-07-06T10:30+0500
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узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции
еаэс
цифровые технологии
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ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. Отставание от внедрения цифровых платформ в промышленности несет риски снижения производительности труда и потери для технологического суверенитета стран ЕАЭС, заявил замдиректора Департамента промышленной политики ЕЭК Виталий Вовк. Об этом сообщает пресс-служба комиссии.Он выступил в ходе круглого стола "Применение цифровых платформ в целях развития промышленной кооперации в рамках ЕАЭС".По его словам, в настоящее время в мировой практике перспективным направлением развития промышленности является применение таких платформенных технологий, как "производство по требованию", "промышленный Uber". Данные платформенные решения являются элементами реализации концепций "цифровой фабрики" и "цифрового конструкторского бюро".Аналогичные концепции и модели используют ведущие зарубежные страны в развитии современной промышленности.Участники заседания отметили преимущества применения цифровых платформ при развитии промкооперации в рамках Союза и обсудили сложности в реализации подобных решений.Для развития промышленной кооперации в рамках ЕАЭС спикеры предложили создать общую базу данных по классификации товаров, работ и услуг, производителей, а также организовать совместную площадку по внедрению ИИ в промышленный сектор.
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еэк, узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции, еаэс, цифровые технологии, промышленность
еэк, узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции, еаэс, цифровые технологии, промышленность
ЕЭК: к чему может привести отставание от внедрения цифровых платформ в промышленности ЕАЭС
Участники круглого стола отметили преимущества применения цифровых платформ при развитии промышленной кооперации в рамках ЕАЭС и обсудили сложности в реализации подобных решений.
ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik.
Отставание от внедрения цифровых платформ в промышленности несет риски снижения производительности труда и потери для технологического суверенитета стран ЕАЭС, заявил замдиректора Департамента промышленной политики ЕЭК Виталий Вовк. Об этом сообщает
пресс-служба комиссии.
Он выступил в ходе круглого стола "Применение цифровых платформ в целях развития промышленной кооперации в рамках ЕАЭС".
“Применение цифровых платформ имеет большой потенциал для развития промышленности и промышленной кооперации как внутри стран, так и на трансграничном уровне. Сейчас взаимодействие между бизнесом и потребителями осуществляется на основе платформенной экономики. Отраслевые цифровые платформы формируются уже и в промышленности", — отметил Виталий Вовк.
По его словам, в настоящее время в мировой практике перспективным направлением развития промышленности является применение таких платформенных технологий, как "производство по требованию", "промышленный Uber". Данные платформенные решения являются элементами реализации концепций "цифровой фабрики" и "цифрового конструкторского бюро".
Аналогичные концепции и модели используют ведущие зарубежные страны в развитии современной промышленности.
Участники заседания отметили преимущества применения цифровых платформ при развитии промкооперации в рамках Союза и обсудили сложности в реализации подобных решений.
Для развития промышленной кооперации в рамках ЕАЭС спикеры предложили создать общую базу данных по классификации товаров, работ и услуг, производителей, а также организовать совместную площадку по внедрению ИИ в промышленный сектор.