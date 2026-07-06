https://uz.sputniknews.ru/20260706/glava-mid-uzbekistana-vstretilsya-s-iordanskim-kollegoy-58855623.html

Глава МИД Узбекистана встретился с иорданским коллегой — подробности

Глава МИД Узбекистана встретился с иорданским коллегой — подробности

Sputnik Узбекистан

Стороны определили конкретные практические шаги по расширению сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-логистической, туристической, сельскохозяйственной, образовательной и культурно-гуманитарной сферах

2026-07-06T14:30+0500

2026-07-06T14:30+0500

2026-07-06T14:41+0500

политика

мид узбекистана

бахтиер саидов

встреча

министр

иордания

партнерство

ближний восток

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ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. Глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов встретился с иорданским коллегой Айманом Сафади. Об этом дипломат сообщил в своем Telegram-канале. Также собеседники:“Рассматриваем Иорданию как важного и надежного партнера Узбекистана на Ближнем Востоке и намерены последовательно продолжать совместную работу по наполнению нашего многопланового партнерства новым содержанием”, — отметил Саидов.

иордания

ближний восток

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Sputnik Узбекистан

политика, мид узбекистана, бахтиер саидов, встреча, министр, иордания, партнерство, ближний восток