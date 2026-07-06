Глава МИД Узбекистана встретился с иорданским коллегой — подробности
14:30 06.07.2026 (обновлено: 14:41 06.07.2026)
© Baxtiyor Saidov/TelegramВстреча главы МИД Бахтиёра Саидова с заместителя премьер-министра Иордании Е.П. Айманом Сафади
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Стороны определили конкретные практические шаги по расширению сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-логистической, туристической, сельскохозяйственной, образовательной и культурно-гуманитарной сферах.
ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. Глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов встретился с иорданским коллегой Айманом Сафади. Об этом дипломат сообщил в своем Telegram-канале.
“Рады встрече в Ташкенте с заместителем Премьер-министра, министром иностранных дел и по делам экспатриантов Хашимитского Королевства Иордания Айманом Сафади. Обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития всеобъемлющего партнерства между Узбекистаном и Иорданией в рамках реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне в Самарканде в прошлом году”, — говорится в сообщении.
Также собеседники:
рассмотрели график предстоящих мероприятий, включая визиты на высшем и высоком уровнях;
отметили активизацию двустороннего диалога и взаимных обменов;
подчеркнули важность дальнейшей активизации политического взаимодействия и укрепления тесной координации между министерствами иностранных дел двух стран;
определили конкретные практические шаги по расширению сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-логистической, туристической, сельскохозяйственной, образовательной и культурно-гуманитарной сферах;
выразили уверенность, что запуск прямого авиасообщения по маршруту Амман – Ташкент и деятельность Делового совета выведут экономическое сотрудничество между Узбекистаном и Иорданией на качественно новый уровень;
обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня;
подтвердили готовность к дальнейшему укреплению практического взаимодействия в рамках ООН, Организации исламского сотрудничества, Движения неприсоединения и других многосторонних площадок.
“Рассматриваем Иорданию как важного и надежного партнера Узбекистана на Ближнем Востоке и намерены последовательно продолжать совместную работу по наполнению нашего многопланового партнерства новым содержанием”, — отметил Саидов.