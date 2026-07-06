https://uz.sputniknews.ru/20260706/iyunskaya-inflyatsiya-v-uzbekistane-58853960.html

Июньская инфляция в Узбекистане — инфографика

Июньская инфляция в Узбекистане — инфографика

Sputnik Узбекистан

По данным Нацкомстата республики, инфляция в республике за шестой месяц 2026-го достигла 0,6%

2026-07-06T17:30+0500

2026-07-06T17:30+0500

2026-07-06T17:30+0500

инфографика

инфляция

цены

узбекистан

статистика

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Сводный индекс потребительских цен в Узбекистане в июне 2026 года вырос на 0,6% к предыдущему месяцу, а годовая инфляция ускорилась до 6,4% против 5,5% в мае. В июне 2025 года этот показатель составлял 8,7%. С начала года цены увеличились на 3,3%.Основной вклад в июньскую инфляцию внесли тарифы на электроэнергию и газ, рост цен на уголь и топливо. Сдержало общий показатель сезонное удешевление овощей и фруктов.Непродовольственные товары подорожали за месяц на 2,3%, услуги — на 1,8%, продовольственные товары подешевели на 1,4%.В региональном разрезе резких отклонений от среднереспубликанского уровня не зафиксировали. Наибольший месячный рост цен наблюдается в Хорезмской области — 1,0%, наименьший — в Сырдарьинской — 0,3%. В Ташкенте цены выросли на 0,4%.В годовом выражении самый высокий рост цен зафиксирован в Самаркандской области — 6,8%, Кашкадарьинской — 6,7% и Андижанской — 6,6%. Наиболее низкий показатель — в Сурхандарьинской области — 5,7%.В Ташкенте потребительские цены за год подросли на 6,5%.Наглядно — в инфографике Sputnik Узбекистан.

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