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Июньская инфляция в Узбекистане — инфографика
Июньская инфляция в Узбекистане — инфографика
Sputnik Узбекистан
По данным Нацкомстата республики, инфляция в республике за шестой месяц 2026-го достигла 0,6%
2026-07-06T17:30+0500
2026-07-06T17:30+0500
2026-07-06T17:30+0500
инфографика
инфляция
цены
узбекистан
статистика
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Сводный индекс потребительских цен в Узбекистане в июне 2026 года вырос на 0,6% к предыдущему месяцу, а годовая инфляция ускорилась до 6,4% против 5,5% в мае. В июне 2025 года этот показатель составлял 8,7%. С начала года цены увеличились на 3,3%.Основной вклад в июньскую инфляцию внесли тарифы на электроэнергию и газ, рост цен на уголь и топливо. Сдержало общий показатель сезонное удешевление овощей и фруктов.Непродовольственные товары подорожали за месяц на 2,3%, услуги — на 1,8%, продовольственные товары подешевели на 1,4%.В региональном разрезе резких отклонений от среднереспубликанского уровня не зафиксировали. Наибольший месячный рост цен наблюдается в Хорезмской области — 1,0%, наименьший — в Сырдарьинской — 0,3%. В Ташкенте цены выросли на 0,4%.В годовом выражении самый высокий рост цен зафиксирован в Самаркандской области — 6,8%, Кашкадарьинской — 6,7% и Андижанской — 6,6%. Наиболее низкий показатель — в Сурхандарьинской области — 5,7%.В Ташкенте потребительские цены за год подросли на 6,5%.Наглядно — в инфографике Sputnik Узбекистан.
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инфографика, инфляция, цены, узбекистан, статистика, инфографика
инфографика, инфляция, цены, узбекистан, статистика, инфографика
Июньская инфляция в Узбекистане — инфографика
По данным Нацкомстата республики, инфляция в республике за шестой месяц 2026-го достигла 0,6%.
Сводный индекс потребительских цен в Узбекистане в июне 2026 года вырос на 0,6% к предыдущему месяцу, а годовая инфляция ускорилась до 6,4% против 5,5% в мае. В июне 2025 года этот показатель составлял 8,7%. С начала года цены увеличились на 3,3%.
Основной вклад в июньскую инфляцию внесли тарифы на электроэнергию и газ, рост цен на уголь и топливо. Сдержало общий показатель сезонное удешевление овощей и фруктов.
Непродовольственные товары подорожали за месяц на 2,3%, услуги — на 1,8%, продовольственные товары подешевели на 1,4%.
В региональном разрезе резких отклонений от среднереспубликанского уровня не зафиксировали. Наибольший месячный рост цен наблюдается в Хорезмской области — 1,0%, наименьший — в Сырдарьинской — 0,3%. В Ташкенте цены выросли на 0,4%.
В годовом выражении самый высокий рост цен зафиксирован в Самаркандской области — 6,8%, Кашкадарьинской — 6,7% и Андижанской — 6,6%. Наиболее низкий показатель — в Сурхандарьинской области — 5,7%.
В Ташкенте потребительские цены за год подросли на 6,5%.
Наглядно — в инфографике Sputnik Узбекистан.