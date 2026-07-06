https://uz.sputniknews.ru/20260706/karakalpakstan-i-pakistanskaya-provintsiya-pendjab-podpisali-memorandum-o-vzaimoponimanii-58845968.html

Каракалпакстан и пакистанская провинция Пенджаб подписали Меморандум о взаимопонимании

Каракалпакстан и пакистанская провинция Пенджаб подписали Меморандум о взаимопонимании

Sputnik Узбекистан

Документ направлен на привлечение инвестиций, расширение торгово-экономических связей, увеличение объемов взаимной торговли и дальнейшее развитие делового сотрудничества

2026-07-06T09:45+0500

2026-07-06T09:45+0500

2026-07-06T10:13+0500

меморандум

республика каракалпакстан

пакистан

сотрудничество

бизнес-форум

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ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. Каракалпакстан и пакистанская провинция Пенджаб подписали Меморандум о взаимопонимании, сообщает ИА "Дунё".Документ подписали по итогам бизнес-форума "Республика Каракалпакстан – Пенджаб", прошедшего городе Лахор. Мероприятие объединило свыше 50 представителей крупных компаний и деловых кругов, работающих в сферах химпрома, животноводства, текстильной, кожевенно-обувной отраслей, производства стройматериалов и других секторах экономики.Отмечалось, что расширение торгово-экономического, инвестиционного и промышленного взаимодействия между Каракалпакстаном и провинцией Пенджаб, реализация совместных производственных проектов, а также развитие сотрудничества в сферах логистики и транспорта представляют взаимный интерес для обеих сторон.Председатель Совета Министров Каракалпакстана Фарход Эрманов подробно рассказал об экономическом потенциале региона, его богатых природных ресурсах, благоприятном инвестиционном климате.Участники ознакомились с условиями, созданными для иностранных инвесторов в свободных экономических и индустриальных зонах, налоговыми и таможенными льготами, а также перспективными инвестпроектами в сферах фармацевтики, сельского хозяйства, пищевой промышленности, текстильного и кожевенно-обувного производства, а также производства строительных материалов.Фарход Эрманов пригласил предпринимателей провинции Пенджаб посетить Каракалпакстан с бизнес-миссией в июле этого года.По итогам двусторонних встреч двусторонние в форматах G2B и B2B с участием представителей госструктур и бизнеса достигнут ряд договоренностей по расширению торгово-экономического сотрудничества, развитию промкооперации и реализации совместных инвестиционных проектов. “Завершился форум подписанием Меморандума о взаимопонимании между Республикой Каракалпакстан и провинцией Пенджаб, направленного на привлечение инвестиций, расширение торгово-экономических связей, увеличение объемов взаимной торговли и дальнейшее развитие делового сотрудничества”, — говорится в сообщении.

республика каракалпакстан

пакистан

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меморандум, республика каракалпакстан, пакистан, сотрудничество, бизнес-форум