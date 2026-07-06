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МИД РФ: европейские призывы к миру ничего не стоят

МИД РФ: европейские призывы к миру ничего не стоят

Sputnik Узбекистан

По словам Михаила Галузина, западные страны продолжат накачивать киевский режим финансами и натовским вооружением

2026-07-06T11:00+0500

2026-07-06T11:00+0500

2026-07-06T11:00+0500

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ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. Европейские призывы к миру ничего не стоят, это прикрытие для разработки вооружения против России, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин. Об этом сообщает РИА Новости. По словам дипломата, западные страны намерены и дальше финансировать киевский режим и поставлять ему вооружение стран НАТО.Замглавы российского внешнеполитического ведомства пояснил, что Запад выделяет новые средства на поддержку украинской армии, используя ее как инструмент против Москвы. Россия готова к содержательному диалогу, но только если Европа подтвердит реальную готовность учитывать российскую позицию по вопросам безопасности конкретными действиями."В этих условиях европейские призывы к миру, являющиеся прикрытием для разработки вооружения и милитаризации против России, ничего не стоят. Наша страна не собирается отказываться от конструктивного и по-настоящему содержательного диалога, но он востребован только в случае проявления европейцами реальной и подтвержденной конкретными действиями готовности учитывать позицию России по актуальным вопросам безопасности в Европе", — подчеркнул он.

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мид рф, политика, россия, европа, украина, нато