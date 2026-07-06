Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20260706/mid-rf-evropeyskie-prizyvy-k-miru-nichego-ne-stoyat-58848825.html
МИД РФ: европейские призывы к миру ничего не стоят
МИД РФ: европейские призывы к миру ничего не стоят
Sputnik Узбекистан
По словам Михаила Галузина, западные страны продолжат накачивать киевский режим финансами и натовским вооружением
2026-07-06T11:00+0500
2026-07-06T11:00+0500
мид рф
политика
россия
европа
украина
нато
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/06/17/25575503_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_e3f089bc36f3fe1510824f73c831c980.jpg
ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. Европейские призывы к миру ничего не стоят, это прикрытие для разработки вооружения против России, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин. Об этом сообщает РИА Новости. По словам дипломата, западные страны намерены и дальше финансировать киевский режим и поставлять ему вооружение стран НАТО.Замглавы российского внешнеполитического ведомства пояснил, что Запад выделяет новые средства на поддержку украинской армии, используя ее как инструмент против Москвы. Россия готова к содержательному диалогу, но только если Европа подтвердит реальную готовность учитывать российскую позицию по вопросам безопасности конкретными действиями."В этих условиях европейские призывы к миру, являющиеся прикрытием для разработки вооружения и милитаризации против России, ничего не стоят. Наша страна не собирается отказываться от конструктивного и по-настоящему содержательного диалога, но он востребован только в случае проявления европейцами реальной и подтвержденной конкретными действиями готовности учитывать позицию России по актуальным вопросам безопасности в Европе", — подчеркнул он.
россия
украина
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/06/17/25575503_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_7bcfdfe8fb1b7b406d19503c4a8301de.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
мид рф, политика, россия, европа, украина, нато
мид рф, политика, россия, европа, украина, нато

МИД РФ: европейские призывы к миру ничего не стоят

11:00 06.07.2026
© Sputnik / Максим БлиновВид на высотное здание Министерства иностранных дел РФ со смотровой площадки делового центра Golden Gate.
Вид на высотное здание Министерства иностранных дел РФ со смотровой площадки делового центра Golden Gate. - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.07.2026
© Sputnik / Максим Блинов
Подписаться
По словам замглавы российского внешнеполитического ведомства, западные страны продолжат накачивать киевский режим финансами и натовским вооружением.
ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. Европейские призывы к миру ничего не стоят, это прикрытие для разработки вооружения против России, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам дипломата, западные страны намерены и дальше финансировать киевский режим и поставлять ему вооружение стран НАТО.
"Германия переводит автомобильные заводы на выпуск военной продукции, Британия обещает "учесть опыт и наработки ВСУ", в Латвии строится совместный с Украиной завод по производству дронов", — отметил Галузин.
Замглавы российского внешнеполитического ведомства пояснил, что Запад выделяет новые средства на поддержку украинской армии, используя ее как инструмент против Москвы. Россия готова к содержательному диалогу, но только если Европа подтвердит реальную готовность учитывать российскую позицию по вопросам безопасности конкретными действиями.
"В этих условиях европейские призывы к миру, являющиеся прикрытием для разработки вооружения и милитаризации против России, ничего не стоят. Наша страна не собирается отказываться от конструктивного и по-настоящему содержательного диалога, но он востребован только в случае проявления европейцами реальной и подтвержденной конкретными действиями готовности учитывать позицию России по актуальным вопросам безопасности в Европе", — подчеркнул он.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0