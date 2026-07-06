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Мишустин: Россия открыта к сотрудничеству с другими странами
Мишустин: Россия открыта к сотрудничеству с другими странами
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Глава Кабмина РФ принял участие в пленарном заседании международной промышленной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге
2026-07-06T15:59+0500
2026-07-06T15:59+0500
2026-07-06T16:32+0500
премьер-министр
россия
михаил мишустин
выступление
иннопром
екатеринбург
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ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. Россия открыта к сотрудничеству с другими странами на равноправной основе и принципах взаимного уважения, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Глава Кабмина РФ сегодня участвовал в пленарном заседании международной промышленной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге.В своем выступлении Мишустин напомнил, что Владимир Путин отмечал особую роль российских субъектов в обеспечении суверенитета страны. Многие регионы показали на выставке свои разработки. Свои экспозиции также представили компании из Беларуси, Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана.Он выразил уверенность, что подобный формат отвечает интересам всех сторон и способствует укреплению национальных экономик.Международная выставка "Иннопром" проходит в Екатеринбурге 6–9 июля. Страной-партнером выставки впервые выступает Индонезия.
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премьер-министр, россия, михаил мишустин, выступление, иннопром, екатеринбург
премьер-министр, россия, михаил мишустин, выступление, иннопром, екатеринбург
Мишустин: Россия открыта к сотрудничеству с другими странами
15:59 06.07.2026 (обновлено: 16:32 06.07.2026)
Глава Кабмина РФ принял участие в пленарном заседании международной промышленной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге.
ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. Россия открыта к сотрудничеству с другими странами на равноправной основе и принципах взаимного уважения, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Глава Кабмина РФ сегодня участвовал в пленарном заседании международной промышленной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге.
В своем выступлении Мишустин напомнил, что Владимир Путин отмечал особую роль российских субъектов в обеспечении суверенитета страны. Многие регионы показали на выставке свои разработки. Свои экспозиции также представили компании из Беларуси, Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана.
"Свои технологические достижения в Екатеринбурге демонстрируют и другие государства. Мы открыты к сотрудничеству с каждым — на равноправной основе и принципах взаимного уважения. Готовы наращивать деловые связи, выстраивать кооперацию по широкому кругу направлений", — сказал российский премьер.
Он выразил уверенность, что подобный формат отвечает интересам всех сторон и способствует укреплению национальных экономик.
Международная выставка "Иннопром" проходит в Екатеринбурге 6–9 июля. Страной-партнером выставки впервые выступает Индонезия.