https://uz.sputniknews.ru/20260706/mishustin-rossiya-otkryta-k-sotrudnichestvu-s-drugimi-stranami-58858103.html

Мишустин: Россия открыта к сотрудничеству с другими странами

Мишустин: Россия открыта к сотрудничеству с другими странами

Sputnik Узбекистан

Глава Кабмина РФ принял участие в пленарном заседании международной промышленной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге

2026-07-06T15:59+0500

2026-07-06T15:59+0500

2026-07-06T16:32+0500

премьер-министр

россия

михаил мишустин

выступление

иннопром

екатеринбург

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/02/05/42352722_0:0:3274:1842_1920x0_80_0_0_32bd2950bd7cf0b0123a84ac32fcac3a.jpg

ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. Россия открыта к сотрудничеству с другими странами на равноправной основе и принципах взаимного уважения, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Глава Кабмина РФ сегодня участвовал в пленарном заседании международной промышленной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге.В своем выступлении Мишустин напомнил, что Владимир Путин отмечал особую роль российских субъектов в обеспечении суверенитета страны. Многие регионы показали на выставке свои разработки. Свои экспозиции также представили компании из Беларуси, Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана.Он выразил уверенность, что подобный формат отвечает интересам всех сторон и способствует укреплению национальных экономик.Международная выставка "Иннопром" проходит в Екатеринбурге 6–9 июля. Страной-партнером выставки впервые выступает Индонезия.

россия

екатеринбург

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

премьер-министр, россия, михаил мишустин, выступление, иннопром, екатеринбург