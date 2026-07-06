https://uz.sputniknews.ru/20260706/pochemu-vyvozyat-eksponaty-iz-muzeya-literatury-alishera-navoi-58854996.html
Почему вывозят экспонаты из Музея литературы Алишера Навои — ответ Академии наук РУз
Почему вывозят экспонаты из Музея литературы Алишера Навои — ответ Академии наук РУз
Sputnik Узбекистан
В последние дни в социальных сетях появляются сообщения о том, что Государственный музей литературы имени Алишера Навои в Ташкенте выселяют из его... 06.07.2026, Sputnik Узбекистан
2026-07-06T13:34+0500
2026-07-06T13:34+0500
2026-07-06T14:42+0500
общество
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литература
алишер навои
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академия наук узбекистана
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ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. Государственный музей литературы имени Алишера Навои, который находится в Шайхантахурском районе столицы Узбекистана, начнет работу в новом здании, сообщили в Академии наук республики.В последнее время в соцсетях распространяются сообщения о том, что музей выселяют из его исторического здания, а экспонаты вывозят. Опасения пользователей связаны с тем, что здание музея может попасть под снос, а также с дальнейшей судьбой уникальных экспонатов.В связи с этим Академия наук республики выступила с официальным заявлением.В нем отмечается, что до завершения строительства нового здания музея в Ташкенте рукописи, литографические издания, а также архив фонда писателей и поэтов Узбекистана временно передают на хранение в Центр исламской цивилизации. На сегодняшний день туда уже перевезли 847 редких рукописных источников.Другие музейные экспонаты временно размещают в Институте антропологии Академии наук. В специально оборудованных помещениях им обеспечат надежные условия хранения.В Академии наук заверили, что проводимые в музее работы не направлены на прекращение его деятельности или нанесение ущерба культурному наследию.Главная цель — обеспечить сохранность бесценного культурного наследия, провести инвентаризацию и цифровизацию экспонатов, а затем полностью перевезти коллекцию в новое здание музея. Все работы проводят в соответствии с законодательными требованиями, с участием ответственных специалистов.В ведомстве призвали общественность полагаться на официальную информацию, а не на необоснованные сообщения, распространяемые в социальных сетях.
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общество, узбекистан, музей, литература, алишер навои, ташкент, академия наук узбекистана
общество, узбекистан, музей, литература, алишер навои, ташкент, академия наук узбекистана
Почему вывозят экспонаты из Музея литературы Алишера Навои — ответ Академии наук РУз
13:34 06.07.2026 (обновлено: 14:42 06.07.2026)
В последние дни в социальных сетях появляются сообщения о том, что Государственный музей литературы имени Алишера Навои в Ташкенте выселяют из его исторического здания, а хранящиеся в нем экспонаты вывозят. В ведомстве развеяли опасения пользователей.
ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik.
Государственный музей литературы имени Алишера Навои, который находится в Шайхантахурском районе столицы Узбекистана, начнет работу в новом здании, сообщили
в Академии наук республики.
В последнее время в соцсетях распространяются сообщения о том, что музей выселяют из его исторического здания, а экспонаты вывозят. Опасения пользователей связаны с тем, что здание музея может попасть под снос, а также с дальнейшей судьбой уникальных экспонатов.
В связи с этим Академия наук республики выступила с официальным заявлением.
В нем отмечается, что до завершения строительства нового здания музея в Ташкенте рукописи, литографические издания, а также архив фонда писателей и поэтов Узбекистана временно передают на хранение в Центр исламской цивилизации. На сегодняшний день туда уже перевезли 847 редких рукописных источников.
Другие музейные экспонаты временно размещают в Институте антропологии Академии наук. В специально оборудованных помещениях им обеспечат надежные условия хранения.
В Академии наук заверили, что проводимые в музее работы не направлены на прекращение его деятельности или нанесение ущерба культурному наследию.
Главная цель — обеспечить сохранность бесценного культурного наследия, провести инвентаризацию и цифровизацию экспонатов, а затем полностью перевезти коллекцию в новое здание музея. Все работы проводят в соответствии с законодательными требованиями, с участием ответственных специалистов.
В ведомстве призвали общественность полагаться на официальную информацию, а не на необоснованные сообщения, распространяемые в социальных сетях.