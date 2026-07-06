https://uz.sputniknews.ru/20260706/saudovskaya-araviya-planiruet-trudoustroit-100-medikov-iz-uzbekistana-58851373.html

Саудовская Аравия планирует трудоустроить 100 медиков из Узбекистана

Саудовская Аравия планирует трудоустроить 100 медиков из Узбекистана

Sputnik Узбекистан

Частные больницы и медицинские центры этой страны испытывают потребность примерно в 4,5 тыс. иностранных врачей и медицинских сестер

2026-07-06T11:55+0500

2026-07-06T11:55+0500

2026-07-06T12:02+0500

узбекистан

саудовская аравия

сотрудничество

здравоохранение

трудоустройство

медики

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ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. Саудовская Аравия намерена трудоустроить 100 медицинских специалистов из Узбекистана, сообщает ИА "Дунё".Такие планы озвучил директор Департамента кадров Минздрава Саудовской Аравии, а также гендиректор центра медицинской реабилитации "Vigour Locomotion Medical Center" Вадха бинт Саад аль-Хаджри на встрече с дипломатами посольства Узбекистана.Речь шла о расширении сотрудничества между двумя странами в сфере здравоохранения, привлечении узбекских врачей и медсестер к работе в частных медучреждениях Саудовской Аравии, а также реализации совместных инвестпроектов.Наибольшим спросом пользуются врачи общей практики, акушеры-гинекологи, физиотерапевты, дерматологи, детские психологи, а также челюстно-лицевые хирурги.Как отмечалось, работодатель полностью покроет расходы на оформление икамы (вида на жительство и разрешения на работу), предоставит жилье, оплатит внутренний транспорт, медстрахование и ежегодный авиабилет.Размер заработной платы для молодых врачей составит от 4 500 до 5 600 саудовских риалов (примерно 1200–$1500), для специалистов с опытом работы — от 5 600 до 9 300 риалов (1500–$2500), для медицинских сестер — от 3 000 до 3 750 риалов (800–$1000).

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узбекистан, саудовская аравия, сотрудничество, здравоохранение, трудоустройство, медики