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https://uz.sputniknews.ru/20260706/serebro-s-mejdunarodnoy-areny-yunye-spasateli-iz-samarkanda-voshli-v-chislo-luchshix-58859581.html
Серебро с международной арены: юные спасатели из Самарканда вошли в число лучших
Серебро с международной арены: юные спасатели из Самарканда вошли в число лучших
Sputnik Узбекистан
В течение нескольких дней школьники на соревнованиях в Азербайджане проходили сложные испытания, максимально приближенные к реальным чрезвычайным ситуациям
2026-07-06T18:13+0500
2026-07-06T18:13+0500
спасатели
школьники
соревнования
азербайджан
узбекистанцы
серебро
эксклюзив
самаркандская область
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САМАРКАНД, 6 июл — Sputnik. Команда юных спасателей из Самаркандской области завоевала серебряные медали XII Международных соревнований "Юный спасатель" в Азербайджане. Узбекистан на турнире представляли семь учеников 10–11-х классов школы №17 Тайлакского района, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.В течение нескольких дней школьники проходили сложные испытания, максимально приближенные к реальным чрезвычайным ситуациям. По итогам соревнований они заняли второе место, уступив только хозяевам турнира — команде Азербайджана. Бронза досталась участникам из Беларуси.За этим результатом, подчеркивает она, стоит внушительная подготовка. Каждый день школьники, среди которых две девушки, приезжали из Тайлакского района в Самарканд, где проходили практические занятия вместе с действующими сотрудниками управления по чрезвычайным ситуациям.Важную роль в подготовке тайлакской команды сыграл главный тренер Самаркандской области по подготовке спасателей, командир поисково-спасательной группы Равшан Шарипов. За его плечами — 27 лет службы.Лично сопровождать команду в Азербайджан Равшан Шарипов не смог, однако все дни соревнований оставался на связи с участниками и консультировал их дистанционно.Стоит отметить, что победа в республике юным спасателям из Тайлака принесла не только желанную путевку на международный турнир, но и 100 млн сумов, которые администрация региона выделила школе. Перед поездкой в Азербайджан хоким области Адиз Бобоев пообещал юным спасателям, что, если они войдут в тройку лучших на международном турнире, школе выделят еще 200 млн сумов.Теперь это обещание будет выполнено. Кроме того, сами призеры получат возможность поступить в специализированный вуз на льготной основе.
самаркандская область
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спасатели, школьники, соревнования, азербайджан, узбекистанцы, серебро, эксклюзив, самаркандская область
спасатели, школьники, соревнования, азербайджан, узбекистанцы, серебро, эксклюзив, самаркандская область

Серебро с международной арены: юные спасатели из Самарканда вошли в число лучших

18:13 06.07.2026
© SputnikКоманда юных спасателей из Самаркандской области завоевала серебряные медали XII Международных соревнований "Юный спасатель" в Азербайджане
Команда юных спасателей из Самаркандской области завоевала серебряные медали XII Международных соревнований Юный спасатель в Азербайджане - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.07.2026
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Эксклюзив
В течение нескольких дней на соревнованиях в Азербайджане школьники проходили сложные испытания, максимально приближенные к реальным чрезвычайным ситуациям.
САМАРКАНД, 6 июл — Sputnik. Команда юных спасателей из Самаркандской области завоевала серебряные медали XII Международных соревнований "Юный спасатель" в Азербайджане. Узбекистан на турнире представляли семь учеников 10–11-х классов школы №17 Тайлакского района, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
© SputnikКоманда юных спасателей из Самаркандской области завоевала серебряные медали XII Международных соревнований "Юный спасатель" в Азербайджане
Команда юных спасателей из Самаркандской области завоевала серебряные медали XII Международных соревнований Юный спасатель в Азербайджане - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.07.2026
Команда юных спасателей из Самаркандской области завоевала серебряные медали XII Международных соревнований "Юный спасатель" в Азербайджане
© Sputnik
В течение нескольких дней школьники проходили сложные испытания, максимально приближенные к реальным чрезвычайным ситуациям. По итогам соревнований они заняли второе место, уступив только хозяевам турнира — команде Азербайджана. Бронза досталась участникам из Беларуси.
"Испытания были действительно непростыми. Одним из самых сложных этапов стал поиск условно потерявшегося человека в горной местности. Незнакомый рельеф сначала сбил ребят с толку, однако они быстро сориентировались, нашли пострадавшего и успешно выполнили задание", — рассказывает директор школы №17 Зилола Юлдашева.
За этим результатом, подчеркивает она, стоит внушительная подготовка. Каждый день школьники, среди которых две девушки, приезжали из Тайлакского района в Самарканд, где проходили практические занятия вместе с действующими сотрудниками управления по чрезвычайным ситуациям.
Важную роль в подготовке тайлакской команды сыграл главный тренер Самаркандской области по подготовке спасателей, командир поисково-спасательной группы Равшан Шарипов. За его плечами — 27 лет службы.
© SputnikТренер Самаркандской области по подготовке спасателей Равшан Шарипов
Тренер Самаркандской области по подготовке спасателей Равшан Шарипов - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.07.2026
Тренер Самаркандской области по подготовке спасателей Равшан Шарипов
© Sputnik

"Со школьниками я работаю уже много лет. Каждый год проводим отбор по всей области. С ребятами из Тайлакского района занимаюсь уже шестой год. Рад, что они сначала стали лучшими в Узбекистане, а теперь достойно представили страну на международной арене", — отметил тренер.

Лично сопровождать команду в Азербайджан Равшан Шарипов не смог, однако все дни соревнований оставался на связи с участниками и консультировал их дистанционно.
Стоит отметить, что победа в республике юным спасателям из Тайлака принесла не только желанную путевку на международный турнир, но и 100 млн сумов, которые администрация региона выделила школе. Перед поездкой в Азербайджан хоким области Адиз Бобоев пообещал юным спасателям, что, если они войдут в тройку лучших на международном турнире, школе выделят еще 200 млн сумов.
© SputnikКоманда юных спасателей из Самаркандской области завоевала серебряные медали XII Международных соревнований "Юный спасатель" в Азербайджане
Команда юных спасателей из Самаркандской области завоевала серебряные медали XII Международных соревнований Юный спасатель в Азербайджане - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.07.2026
Команда юных спасателей из Самаркандской области завоевала серебряные медали XII Международных соревнований "Юный спасатель" в Азербайджане
© Sputnik
Теперь это обещание будет выполнено. Кроме того, сами призеры получат возможность поступить в специализированный вуз на льготной основе.
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