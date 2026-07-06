https://uz.sputniknews.ru/20260706/serebro-s-mejdunarodnoy-areny-yunye-spasateli-iz-samarkanda-voshli-v-chislo-luchshix-58859581.html

Серебро с международной арены: юные спасатели из Самарканда вошли в число лучших

Серебро с международной арены: юные спасатели из Самарканда вошли в число лучших

Sputnik Узбекистан

В течение нескольких дней школьники на соревнованиях в Азербайджане проходили сложные испытания, максимально приближенные к реальным чрезвычайным ситуациям

2026-07-06T18:13+0500

2026-07-06T18:13+0500

2026-07-06T18:13+0500

спасатели

школьники

соревнования

азербайджан

узбекистанцы

серебро

эксклюзив

самаркандская область

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САМАРКАНД, 6 июл — Sputnik. Команда юных спасателей из Самаркандской области завоевала серебряные медали XII Международных соревнований "Юный спасатель" в Азербайджане. Узбекистан на турнире представляли семь учеников 10–11-х классов школы №17 Тайлакского района, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.В течение нескольких дней школьники проходили сложные испытания, максимально приближенные к реальным чрезвычайным ситуациям. По итогам соревнований они заняли второе место, уступив только хозяевам турнира — команде Азербайджана. Бронза досталась участникам из Беларуси.За этим результатом, подчеркивает она, стоит внушительная подготовка. Каждый день школьники, среди которых две девушки, приезжали из Тайлакского района в Самарканд, где проходили практические занятия вместе с действующими сотрудниками управления по чрезвычайным ситуациям.Важную роль в подготовке тайлакской команды сыграл главный тренер Самаркандской области по подготовке спасателей, командир поисково-спасательной группы Равшан Шарипов. За его плечами — 27 лет службы.Лично сопровождать команду в Азербайджан Равшан Шарипов не смог, однако все дни соревнований оставался на связи с участниками и консультировал их дистанционно.Стоит отметить, что победа в республике юным спасателям из Тайлака принесла не только желанную путевку на международный турнир, но и 100 млн сумов, которые администрация региона выделила школе. Перед поездкой в Азербайджан хоким области Адиз Бобоев пообещал юным спасателям, что, если они войдут в тройку лучших на международном турнире, школе выделят еще 200 млн сумов.Теперь это обещание будет выполнено. Кроме того, сами призеры получат возможность поступить в специализированный вуз на льготной основе.

самаркандская область

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Sputnik Узбекистан

спасатели, школьники, соревнования, азербайджан, узбекистанцы, серебро, эксклюзив, самаркандская область