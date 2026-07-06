https://uz.sputniknews.ru/20260706/uzbekistan-vozobnovil-eksport-svejey-selxozproduktsii-v-kuveyt-58860295.html

Узбекистан возобновил экспорт свежей сельхозпродукции в Кувейт

Узбекистан возобновил экспорт свежей сельхозпродукции в Кувейт

Sputnik Узбекистан

Ранее экспорт узбекской продукции в Кувейт был приостановлен в связи со сложившейся ситуацией на Ближнем Востоке

2026-07-06T16:31+0500

2026-07-06T16:31+0500

2026-07-06T16:36+0500

узбекистан

экспорт

фрукты

сельхозпродукция

кувейт

торговля

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ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. Узбекистан возобновил экспорт свежей сельхозпродукции в Кувейт, сообщает ИА "Дунё".Поставку одной тонны свежих фруктов организовали узбекская компания "Expo Orient Fruits" и кувейтская компания "Star Fruit Co." при содействии посольства Узбекистана.Ранее экспорт узбекской продукции в Кувейт был приостановлен в связи со сложившейся ситуацией на Ближнем Востоке. В настоящее время, принимая во внимание отсутствие прямых авиарейсов между Узбекистаном и Кувейтом, доставку свежих фруктов организовали по транзитному маршруту через Оман.

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узбекистан, экспорт, фрукты, сельхозпродукция, кувейт, торговля