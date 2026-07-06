https://uz.sputniknews.ru/20260706/uzbekistan-vozobnovil-eksport-svejey-selxozproduktsii-v-kuveyt-58860295.html
Узбекистан возобновил экспорт свежей сельхозпродукции в Кувейт
Узбекистан возобновил экспорт свежей сельхозпродукции в Кувейт
Sputnik Узбекистан
Ранее экспорт узбекской продукции в Кувейт был приостановлен в связи со сложившейся ситуацией на Ближнем Востоке
2026-07-06T16:31+0500
2026-07-06T16:31+0500
2026-07-06T16:36+0500
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экспорт
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сельхозпродукция
кувейт
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ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. Узбекистан возобновил экспорт свежей сельхозпродукции в Кувейт, сообщает ИА "Дунё".Поставку одной тонны свежих фруктов организовали узбекская компания "Expo Orient Fruits" и кувейтская компания "Star Fruit Co." при содействии посольства Узбекистана.Ранее экспорт узбекской продукции в Кувейт был приостановлен в связи со сложившейся ситуацией на Ближнем Востоке. В настоящее время, принимая во внимание отсутствие прямых авиарейсов между Узбекистаном и Кувейтом, доставку свежих фруктов организовали по транзитному маршруту через Оман.
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узбекистан, экспорт, фрукты, сельхозпродукция, кувейт, торговля
узбекистан, экспорт, фрукты, сельхозпродукция, кувейт, торговля
Узбекистан возобновил экспорт свежей сельхозпродукции в Кувейт
16:31 06.07.2026 (обновлено: 16:36 06.07.2026)
Ранее экспорт узбекской продукции в Кувейт был приостановлен в связи со сложившейся ситуацией на Ближнем Востоке.
ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik.
Узбекистан возобновил экспорт свежей сельхозпродукции в Кувейт, сообщает
ИА "Дунё".
Поставку одной тонны свежих фруктов организовали узбекская компания "Expo Orient Fruits" и кувейтская компания "Star Fruit Co." при содействии посольства Узбекистана.
“В результате достигнутых договоренностей между сторонами была обеспечена отправка продукции на кувейтский рынок... В состав экспортной партии вошли абрикосы, нектарины, крупные персики, белые персики, сливы, а также арбузы и дыни”, — говорится в сообщении.
Ранее экспорт узбекской продукции в Кувейт был приостановлен в связи со сложившейся ситуацией на Ближнем Востоке. В настоящее время, принимая во внимание отсутствие прямых авиарейсов между Узбекистаном и Кувейтом, доставку свежих фруктов организовали по транзитному маршруту через Оман.