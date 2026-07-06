https://uz.sputniknews.ru/20260706/uzbekistan-vyshel-v-lidery-tsentralnoy-azii-po-rostu-aviagruzoperevozok-58845169.html

Узбекистан вышел в лидеры Центральной Азии по росту авиагрузоперевозок

Узбекистан вышел в лидеры Центральной Азии по росту авиагрузоперевозок

Sputnik Узбекистан

Узбекистан, показавший рост на 182%, обошел Кыргызстан. В Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) связывают этот результат с активными инвестициями в инфраструктуру

2026-07-06T09:13+0500

2026-07-06T09:13+0500

2026-07-06T09:13+0500

узбекистан

грузовые авиаперевозки

лидер

центральная азия

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1285/54/12855439_0:182:3073:1910_1920x0_80_0_0_c5c9c4cc21f69825c22a0ef6c8584986.jpg

ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. Узбекистан стал лидером ЦА по росту авиагрузоперевозок. В период с 2019 по 2024 год объем грузовых авиаперевозок в республике увеличился на 182%, сообщается в аналитическом докладе Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).По этому показателю Узбекистан обогнал Кыргызстан. В IATA связывают этот результат с активными инвестициями в инфраструктуру.В этот же период совокупный объем авиагрузоперевозок в Центральной Азии более чем удвоился. Для сравнения: крупнейший мировой грузовой авиационный хаб — Гонконг — сохранил показатели практически на уровне 2019 года, а объемы перевозок через Франкфурт, крупнейший грузовой аэропорт Европы, сократились примерно на 5%.При этом по абсолютному объему грузовых перевозок лидером региона остается Казахстан (+149% по сравнению с 2019 годом).Основным фактором роста авиагрузоперевозок в ЦА остается прямой транзит — перевозка грузов через аэропорты региона без таможенного оформления по модели, схожей с исторической технической посадкой в Анкоридже.Доля такого трафика увеличилась с 59% до примерно 65% общего объема авиагрузов в регионе.Международные входящие и исходящие грузопотоки также демонстрируют рост, хотя входящий поток по-прежнему существенно превышает исходящий. Вместе с тем резкое увеличение объемов исходящих грузов в 2024 году свидетельствует о постепенном превращении региона в крупный логистический и консолидационный центр на маршрутах между Европой и КНР.Эксперты IATA отмечают, что изменения в мировой логистике и ограничения воздушного пространства в ряде стран способствовали перераспределению грузовых маршрутов в пользу Центральной Азии. В результате за последние пять лет доля региона по отношению к грузообороту Гонконга выросла примерно с одной десятой до почти одной пятой, а по сравнению с Франкфуртом — с менее чем одной пятой до более чем двух пятых.Вместе с тем в ассоциации подчеркивают, что прямой транзит сам по себе оказывает ограниченное влияние на экономику. Более значимый эффект обеспечивают рост входящих и исходящих грузопотоков, а также развитие стыковочных перевозок, которые способствуют укреплению аэропортовой инфраструктуры, логистических экосистем и экспортного потенциала региона.

узбекистан

центральная азия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан, грузовые авиаперевозки, лидер, центральная азия