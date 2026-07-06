https://uz.sputniknews.ru/20260706/vrach-poyasnila-pochemu-v-jaru-goryachiy-chay-pomogaet-oxladitsya-58837500.html
Врач пояснила, почему в жару горячий чай помогает охладиться
Врач пояснила, почему в жару горячий чай помогает охладиться
Sputnik Узбекистан
Помимо горячего чая специалист рекомендует пить минеральные воды, в которых содержатся калий, натрий и магний: они задерживают воду в организме, и, таким образом, предотвращают обезвоживание
2026-07-06T22:01+0500
2026-07-06T22:01+0500
2026-07-06T22:01+0500
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мнение эксперта
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При употреблении горячего чая в жару происходит избыточная термоотдача, таким образом, организм охлаждается, сообщает радио Sputnik со ссылкой на врача-терапевта, диетолога Елену Игнатикову.Кроме этого, она рекомендует пить минеральные воды, в которых содержатся калий, натрий и магний. Они задерживают воду в организме и таким образом предотвращают обезвоживание.Врач рассказала и о других полезных в жаркое время напитках.
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мнение эксперта, чай, жара, лето, здоровье
мнение эксперта, чай, жара, лето, здоровье
Врач пояснила, почему в жару горячий чай помогает охладиться
Помимо горячего чая специалист рекомендует пить минеральные воды, в которых содержатся калий, натрий и магний: они задерживают воду в организме и таким образом предотвращают обезвоживание.
При употреблении горячего чая в жару происходит избыточная термоотдача, таким образом, организм охлаждается, сообщает радио Sputnik
со ссылкой на врача-терапевта, диетолога Елену Игнатикову.
"В жарких странах, на Кавказе люди потребляют горячий чай летом. Дело в том, что у нас есть центр терморегуляции и, скажем так, он получает сигнал о том, что возрастает температура тела, что нам нужно снижать ее. То есть у нас расширяются сосуды на коже, мы начинаем активнее потеть и происходит избыточная термоотдача, организм охлаждается", — пояснила специалист.
Кроме этого, она рекомендует пить минеральные воды, в которых содержатся калий, натрий и магний. Они задерживают воду в организме и таким образом предотвращают обезвоживание.
Врач рассказала и о других полезных в жаркое время напитках.
"Можно еще, конечно, в жару употреблять различные чаи по типу зеленого чая и матчи, богатые антиоксидантами, которые борются с избыточной инсоляцией. Высокая солнечная активность, к сожалению, запускает радикальные механизмы, в частности, в коже, то есть ускоряется фотостарение. Антиоксиданты, которые содержатся, например, в компотах или в том же зеленом чае защищают от преждевременного старения", — добавила Игнатикова.