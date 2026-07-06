Врач пояснила, почему в жару горячий чай помогает охладиться

"В жарких странах, на Кавказе люди потребляют горячий чай летом. Дело в том, что у нас есть центр терморегуляции и, скажем так, он получает сигнал о том, что возрастает температура тела, что нам нужно снижать ее. То есть у нас расширяются сосуды на коже, мы начинаем активнее потеть и происходит избыточная термоотдача, организм охлаждается", — пояснила специалист.