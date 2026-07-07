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https://uz.sputniknews.ru/20260707/indeks-plova-vo-skolko-oboydetsya-kilogramm-uzbekskogo-blyuda-v-raznyx-regionax-58868297.html
Индекс плова: во сколько обойдется килограмм узбекского блюда в разных регионах
Индекс плова: во сколько обойдется килограмм узбекского блюда в разных регионах
Sputnik Узбекистан
Впервые Национальный комитет РУз по статистике ввел Индекс плова в январе 2020 года. По нему можно проследить, как меняется цена блюда в разных областях страны
2026-07-07T18:00+0500
2026-07-07T18:00+0500
инфографика
плов
индекс плова
стоимость
регион
узбекистан
цены
национальные блюда
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Стоимость одного килограмма плова в разных регионах Узбекистана составила в июне 2026 года от более 105,2 тыс. сумов до свыше 126,8 тыс. сумов.Самым дорогим по итогам шестого месяца этого года плов остается в Ташкенте. Наиболее бюджетный вариант самого популярного национального блюда можно отведать в Каракалпакстане.Ингредиенты для приготовления одного килограмма плова: 0,3 л подсолнечного масла, 300 г лука, 700 г говядины, 1 кг моркови, 1 кг риса, 100 г нута, 10 г зиры, 20 г поваренной соли.Более подробная информация о стоимости одного килограмма плова в регионах республики — в инфографике Sputnik Узбекистан.
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инфографика, плов, индекс плова, стоимость, регион, узбекистан, цены, национальные блюда, инфографика
инфографика, плов, индекс плова, стоимость, регион, узбекистан, цены, национальные блюда, инфографика

Индекс плова: во сколько обойдется килограмм узбекского блюда в разных регионах

18:00 07.07.2026
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Впервые Национальный комитет РУз по статистике ввел Индекс плова в январе 2020 года. По нему можно проследить, как меняется цена блюда в разных областях страны.
Стоимость одного килограмма плова в разных регионах Узбекистана составила в июне 2026 года от более 105,2 тыс. сумов до свыше 126,8 тыс. сумов.
Самым дорогим по итогам шестого месяца этого года плов остается в Ташкенте. Наиболее бюджетный вариант самого популярного национального блюда можно отведать в Каракалпакстане.
Ингредиенты для приготовления одного килограмма плова: 0,3 л подсолнечного масла, 300 г лука, 700 г говядины, 1 кг моркови, 1 кг риса, 100 г нута, 10 г зиры, 20 г поваренной соли.
Более подробная информация о стоимости одного килограмма плова в регионах республики — в инфографике Sputnik Узбекистан.
Индекс плова: во сколько обойдется килограмм узбекского блюда в разных регионах - Sputnik Узбекистан
Индекс плова: во сколько обойдется килограмм узбекского блюда в разных регионах - Sputnik Узбекистан
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