Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20260707/lavrov-stremlenie-nato-militarizirovatsya-do-predela-zakonchitsya-porajeniem-58882065.html
Лавров: Стремление НАТО милитаризироваться до предела закончится поражением
Лавров: Стремление НАТО милитаризироваться до предела закончится поражением
Sputnik Узбекистан
Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что в Европе уже не могут скрыть удручающее состояние, в которое пришла европейская экономика, в том... 07.07.2026, Sputnik Узбекистан
2026-07-07T15:49+0500
2026-07-07T17:19+0500
политика
сергей лавров
россия
украина
нато
европа
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/15/57740806_0:47:900:553_1920x0_80_0_0_8f087d61003904275ab2022ed4d72b65.jpg
ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. Стремление НАТО милитаризироваться до предела когда-нибудь закончится поражением в этой гонке, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Об этом сообщает РИА Новости.Он отметил, что в Европе уже не могут скрыть удручающее состояние, в которое пришла европейская экономика, в том числе немецкая.Другие заявления Лаврова:
россия
украина
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/15/57740806_50:0:850:600_1920x0_80_0_0_343332ab98f11d7638f93a1ac721875c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
политика, сергей лавров, россия, украина, нато, европа
политика, сергей лавров, россия, украина, нато, европа

Лавров: Стремление НАТО милитаризироваться до предела закончится поражением

15:49 07.07.2026 (обновлено: 17:19 07.07.2026)
© Пресс служба МИД РФГлава МИД России Сергей Лавров дал интервью Шанхайской медиагруппе SMG.
Глава МИД России Сергей Лавров дал интервью Шанхайской медиагруппе SMG. - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.07.2026
© Пресс служба МИД РФ
Подписаться
Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что в Европе уже не могут скрыть удручающее состояние, в которое пришла европейская экономика, в том числе немецкая.
ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. Стремление НАТО милитаризироваться до предела когда-нибудь закончится поражением в этой гонке, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Об этом сообщает РИА Новости.
"Чем это закончится? Когда-то это наверняка закончится. Если они хотят до предела милитаризироваться, когда-то это все закончится просто поражением в их гонке за собственным превосходством", — сказал дипломат журналистам.
Он отметил, что в Европе уже не могут скрыть удручающее состояние, в которое пришла европейская экономика, в том числе немецкая.
"Когда социальная сфера серьезно страдает, сокращаются пособия, когда гражданская экономика бежит из Европы в США, в том числе, где условия гораздо более благоприятные для бизнеса", — добавил министр иностранных дел РФ.
Другие заявления Лаврова:
о статусе Константиновки говорит предложение Украине забрать тела солдат;
Украина, отказавшись забирать тела погибших в Константиновке, подтверждает, что ни живые, ни мертвые ей не нужны;
Россия в Анкоридже согласилась с предложениями США, все иные интерпретации неуместны;
заявления НАТО о том, что альянс не воюет с Россией — от лукавого;
наращивание военного производства в странах НАТО ставит целью накачивать режим Владимира Зеленского до последнего;
в ООН уходят от ответа по спискам погибших в Буче;
Россия приветствует переговорный процесс по Ормузскому проливу, надеется на урегулирование всех вопросов.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0