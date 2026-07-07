https://uz.sputniknews.ru/20260707/lavrov-stremlenie-nato-militarizirovatsya-do-predela-zakonchitsya-porajeniem-58882065.html

Лавров: Стремление НАТО милитаризироваться до предела закончится поражением

Лавров: Стремление НАТО милитаризироваться до предела закончится поражением

Sputnik Узбекистан

Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что в Европе уже не могут скрыть удручающее состояние, в которое пришла европейская экономика, в том... 07.07.2026, Sputnik Узбекистан

2026-07-07T15:49+0500

2026-07-07T15:49+0500

2026-07-07T17:19+0500

политика

сергей лавров

россия

украина

нато

европа

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/15/57740806_0:47:900:553_1920x0_80_0_0_8f087d61003904275ab2022ed4d72b65.jpg

ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. Стремление НАТО милитаризироваться до предела когда-нибудь закончится поражением в этой гонке, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Об этом сообщает РИА Новости.Он отметил, что в Европе уже не могут скрыть удручающее состояние, в которое пришла европейская экономика, в том числе немецкая.Другие заявления Лаврова:

россия

украина

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

политика, сергей лавров, россия, украина, нато, европа