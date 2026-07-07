Лавров: Стремление НАТО милитаризироваться до предела закончится поражением
15:49 07.07.2026 (обновлено: 17:19 07.07.2026)
© Пресс служба МИД РФГлава МИД России Сергей Лавров дал интервью Шанхайской медиагруппе SMG.
© Пресс служба МИД РФ
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Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что в Европе уже не могут скрыть удручающее состояние, в которое пришла европейская экономика, в том числе немецкая.
ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. Стремление НАТО милитаризироваться до предела когда-нибудь закончится поражением в этой гонке, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Об этом сообщает РИА Новости.
"Чем это закончится? Когда-то это наверняка закончится. Если они хотят до предела милитаризироваться, когда-то это все закончится просто поражением в их гонке за собственным превосходством", — сказал дипломат журналистам.
Он отметил, что в Европе уже не могут скрыть удручающее состояние, в которое пришла европейская экономика, в том числе немецкая.
"Когда социальная сфера серьезно страдает, сокращаются пособия, когда гражданская экономика бежит из Европы в США, в том числе, где условия гораздо более благоприятные для бизнеса", — добавил министр иностранных дел РФ.
Другие заявления Лаврова:
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наращивание военного производства в странах НАТО ставит целью накачивать режим Владимира Зеленского до последнего;
в ООН уходят от ответа по спискам погибших в Буче;
Россия приветствует переговорный процесс по Ормузскому проливу, надеется на урегулирование всех вопросов.