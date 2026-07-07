https://uz.sputniknews.ru/20260707/uzbekistan-predstavlyaet-okolo-200-obraztsov-produktsii-na-innoprome-v-ekaterinburge-58872090.html

Узбекистан представляет около 200 образцов продукции на Иннопроме в Екатеринбурге

Узбекистан представляет около 200 образцов продукции на Иннопроме в Екатеринбурге

Sputnik Узбекистан

Экспозиция демонстрирует экспортный и инвестиционный потенциал республики, возможности в сельском хозяйстве, горно-геологической сфере, производстве стройматериалов, химической и фармацевтической промышленности, электротехнике, автомобилестроении и других отраслях

2026-07-07T11:08+0500

2026-07-07T11:08+0500

2026-07-07T12:34+0500

"иннопром"

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екатеринбург

выставка

экономика

экспорт

узбекистан

министерство инвестиций, промышленности и торговли руз.

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ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. Узбекистан представляет около 200 образцов продукции на Международной промышленной выставке "Иннопром-2026" в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба МИПТ РУз.Делегацию республики возглавляют заместитель премьер-министра Ачилбай Раматов и министр инвестиций, промышленности и торговли Лазиз Кудратов.На выставке Узбекистан представлен отдельным стендом площадью 264 кв. м, сформированным при участии девяти министерств, ведомств и отраслевых организаций.Экспозиция демонстрирует экспортный и инвестиционный потенциал страны, возможности отечественных производителей:Участие Узбекистана в "Иннопром-2026" стало продолжением курса на расширение промышленной кооперации, продвижение национальных брендов и реализацию совместных проектов, в том числе с перспективой выхода на рынки третьих стран, добавили в пресс-службе МИПТ.Международная выставка "Иннопром" проходит в Екатеринбурге 6–9 июля. Страной-партнером выставки впервые выступает Индонезия.Общая площадь выставочной экспозиции достигает 50 тыс. квадратных метров. Здесь представлены инновационные разработки и проекты ведущих промышленных и технологических предприятий. В мероприятии принимают участие представители 66 стран.

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"иннопром", россия, екатеринбург, выставка, экономика, экспорт, узбекистан, министерство инвестиций, промышленности и торговли руз.