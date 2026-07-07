https://uz.sputniknews.ru/20260707/v-minske-segodnya-startuyut-dni-uzbekskogo-kino-58868906.html
В Минске сегодня стартуют Дни узбекского кино
В Минске сегодня стартуют Дни узбекского кино
Sputnik Узбекистан
Зрителям представят три картины узбекских кинематогорафистов. Показ пройдет в рамках Дней культуры Узбекистана в Беларуси
2026-07-07T09:44+0500
2026-07-07T09:44+0500
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ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. В Минске сегодня стартуют Дни узбекского кино, сообщает БелТА со ссылкой на Министерство культуры Беларуси.Открывает программу фильм "Сын", в котором через противопоставление сельской и городской жизни раскрывается тема духовной ответственности человека. Картина побуждает задуматься о нравственной ценности отцовства, влиянии распада семьи на душу ребенка и ответственности за свои поступки.Зрители также увидят комедийный фильм "Вечерний цветок", главная героиня которого много лет страдает от лишнего веса и находится в поиске счастья. Она работает воспитательницей в детском саду, очень любит детей и пытается забыть о своих переживаниях.Короткометражная картина "Юсуф, дитя солнца" — это драматическая история о поиске себя, надежде и преодолении жизненных препятствий. Она напоминает о том, что каждый человек рано или поздно сталкивается с выбором, который способен изменить его судьбу.Кроме того, во Дворце Республики в Минске 8 июля состоятся торжественная церемония открытия Дней культуры Узбекистана в Беларуси с участием министров культуры двух стран и гала-концерт мастеров искусств Узбекистана. В фойе организуют выставку.
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узбекистан, беларусь, дни культуры узбекистана, кино, искусство, культура, сотрудничество
узбекистан, беларусь, дни культуры узбекистана, кино, искусство, культура, сотрудничество
В Минске сегодня стартуют Дни узбекского кино
09:44 07.07.2026 (обновлено: 10:28 07.07.2026)
Зрителям представят три картины узбекских кинематографистов. Показ пройдет в рамках Дней культуры Узбекистана в Беларуси.
ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik.
В Минске сегодня стартуют Дни узбекского кино, сообщает
БелТА со ссылкой на Министерство культуры Беларуси.
“В рамках Дней культуры Узбекистана, которые проходят в Беларуси с 6 по 9 июля, в столичном кинотеатре "Победа" 7-8 июля состоятся Дни узбекского кино. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства культуры Беларуси”, — говорится в сообщении.
Открывает программу фильм "Сын", в котором через противопоставление сельской и городской жизни раскрывается тема духовной ответственности человека. Картина побуждает задуматься о нравственной ценности отцовства, влиянии распада семьи на душу ребенка и ответственности за свои поступки.
Зрители также увидят комедийный фильм "Вечерний цветок", главная героиня которого много лет страдает от лишнего веса и находится в поиске счастья. Она работает воспитательницей в детском саду, очень любит детей и пытается забыть о своих переживаниях.
Короткометражная картина "Юсуф, дитя солнца" — это драматическая история о поиске себя, надежде и преодолении жизненных препятствий. Она напоминает о том, что каждый человек рано или поздно сталкивается с выбором, который способен изменить его судьбу.
Кроме того, во Дворце Республики в Минске 8 июля состоятся торжественная церемония открытия Дней культуры Узбекистана в Беларуси с участием министров культуры двух стран и гала-концерт мастеров искусств Узбекистана. В фойе организуют выставку.