https://uz.sputniknews.ru/20260707/v-minske-segodnya-startuyut-dni-uzbekskogo-kino-58868906.html

В Минске сегодня стартуют Дни узбекского кино

В Минске сегодня стартуют Дни узбекского кино

Sputnik Узбекистан

Зрителям представят три картины узбекских кинематогорафистов. Показ пройдет в рамках Дней культуры Узбекистана в Беларуси

2026-07-07T09:44+0500

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ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. В Минске сегодня стартуют Дни узбекского кино, сообщает БелТА со ссылкой на Министерство культуры Беларуси.Открывает программу фильм "Сын", в котором через противопоставление сельской и городской жизни раскрывается тема духовной ответственности человека. Картина побуждает задуматься о нравственной ценности отцовства, влиянии распада семьи на душу ребенка и ответственности за свои поступки.Зрители также увидят комедийный фильм "Вечерний цветок", главная героиня которого много лет страдает от лишнего веса и находится в поиске счастья. Она работает воспитательницей в детском саду, очень любит детей и пытается забыть о своих переживаниях.Короткометражная картина "Юсуф, дитя солнца" — это драматическая история о поиске себя, надежде и преодолении жизненных препятствий. Она напоминает о том, что каждый человек рано или поздно сталкивается с выбором, который способен изменить его судьбу.Кроме того, во Дворце Республики в Минске 8 июля состоятся торжественная церемония открытия Дней культуры Узбекистана в Беларуси с участием министров культуры двух стран и гала-концерт мастеров искусств Узбекистана. В фойе организуют выставку.

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