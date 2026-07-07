https://uz.sputniknews.ru/20260707/v-tashkente-startoval-i-mejdunarodnyy-forum-islamskoy-tsivilizatsii--58873732.html

В Ташкенте проходит I Международный форум исламской цивилизации

В Ташкенте проходит I Международный форум исламской цивилизации

Sputnik Узбекистан

Масштабное мероприятие на тему "Путь мира, толерантности и просвещения", организованное в столице, а также в Самарканде и Термезе, объединило 300 зарубежных гостей из более чем 50 государств. Его цель — раскрыть подлинную сущность исламской цивилизации

2026-07-07T12:03+0500

2026-07-07T12:03+0500

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ташкент

узбекистан

самарканд

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ислам

исламская цивилизация

общество

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ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. В Ташкенте стартовал I Международный форум исламской цивилизации "Путь мира, толерантности и просвещения", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Масштабное мероприятие, организованное в столице, а также в Самарканде и Термезе, объединило 300 зарубежных гостей из более чем 50 государств. Это государственные и общественные деятели, министры, муфтии, авторитетные богословы, академики, исламоведы, ученые, исследователи, руководители музеев и библиотек, представители международных организаций и СМИ.Среди почетных участников — Гендиректор ICESCO доктор Салим аль-Малик, Генсек Всемирной мусульманской лиги Мухаммад аль-Исса, принц Иордании Хасан бин Талал, председатель Духовного управления мусульман РФ и муфтий шейх Равиль Гайнутдин, Генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев, Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев, гендиректор Исследовательского центра исламской истории, искусства и культуры (IRCICA) Махмуд Эрол Кылыч, председатель Управления мусульман Кавказа Шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде и многие другие.Цель форума — раскрыть подлинную сущность исламской цивилизации, продемонстрировать ее выдающийся вклад в развитие науки, культуры и духовности, содействовать широкому распространению в современном мире идей мира, толерантности и просвещения.Это важный этап подготовки к специальным презентациям, посвященным исламской цивилизации и наследию великих предков, которые по инициативе президента Узбекистан в этом году планируют провести в штаб-квартирах ООН в Нью-Йорке и Женеве, а также в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже.В рамках форума состоятся 11 пленарных заседаний, четыре международные научные конференции, выставки уникальных рукописей и исторических артефактов, ряд презентаций, книжные премьеры и медийные мероприятия.Гости форума ознакомятся с музейной экспозицией Центра исламской цивилизации в Узбекистане, посетят Инновационный музей Имама аль-Бухари, а также совершат паломнические поездки к святыням Имама аль-Бухари, Имама Матуриди, Имама ат-Термизи, Султана Саодата и Махдума Аъзама.По итогам примут Ташкентскую декларацию, утвердят Дорожную карту развития Центра исламской цивилизации в Узбекистане на 2027–2030 годы, а также подпишут меморандумы и соглашения о сотрудничестве между международными организациями, научно-исследовательскими центрами и учреждениями культуры. Форум организован Центром исламской цивилизации в Узбекистане совместно с Комитетом по делам религий РУз, Международными научно-исследовательскими центрами имени Имама Матуриди, Имама аль-Бухари и Имама ат-Термизи, Управлением мусульман Узбекистана, Международной исламской академией Узбекистана и Организацией исламского мира по вопросам образования, науки и культуры (ICESCO).

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