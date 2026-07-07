https://uz.sputniknews.ru/20260707/za-pyat-mesyatsev-s-nachala-goda-uzbekistan-otpravil-bolshe-vsego-chereshni-v-strany-eaes-58881597.html

За пять месяцев с начала года Узбекистан отправил больше всего черешни в страны ЕАЭС

За пять месяцев с начала года Узбекистан отправил больше всего черешни в страны ЕАЭС

Sputnik Узбекистан

По данным Национального комитета по статистике, в январе-мае 2026 года республика экспортировала в 11 зарубежных стран около 16,8 тыс. тонн черешни на сумму $36,5 млн

2026-07-07T16:15+0500

2026-07-07T16:15+0500

2026-07-07T17:20+0500

еаэс и узбекистан

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

еаэс

узбекистан

черешня

экспорт

инфографика

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За пять месяцев с начала 2026 года Узбекистан отправил больше всего черешни в страны ЕАЭС.По данным Нацкомстата, в январе–мае 2026 года республика экспортировала в 11 зарубежных стран около 16,8 тыс. тонн черешни на сумму $36,5 млн.Объем экспорта снизился на 4,1 тыс. тонн по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.В топ-5 стран по закупке черешни у Узбекистана лидирует Россия.Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.

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узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции, еаэс, узбекистан, черешня, экспорт, инфографика, инфографика