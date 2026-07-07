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За пять месяцев с начала года Узбекистан отправил больше всего черешни в страны ЕАЭС
За пять месяцев с начала года Узбекистан отправил больше всего черешни в страны ЕАЭС
Sputnik Узбекистан
По данным Национального комитета по статистике, в январе-мае 2026 года республика экспортировала в 11 зарубежных стран около 16,8 тыс. тонн черешни на сумму $36,5 млн
2026-07-07T16:15+0500
2026-07-07T16:15+0500
2026-07-07T17:20+0500
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узбекистан
черешня
экспорт
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За пять месяцев с начала 2026 года Узбекистан отправил больше всего черешни в страны ЕАЭС.По данным Нацкомстата, в январе–мае 2026 года республика экспортировала в 11 зарубежных стран около 16,8 тыс. тонн черешни на сумму $36,5 млн.Объем экспорта снизился на 4,1 тыс. тонн по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.В топ-5 стран по закупке черешни у Узбекистана лидирует Россия.Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.
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узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции, еаэс, узбекистан, черешня, экспорт, инфографика, инфографика
узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции, еаэс, узбекистан, черешня, экспорт, инфографика, инфографика
За пять месяцев с начала года Узбекистан отправил больше всего черешни в страны ЕАЭС
16:15 07.07.2026 (обновлено: 17:20 07.07.2026)
По данным Национального комитета РУз по статистике, в январе–мае 2026 года республика экспортировала в 11 зарубежных стран около 16,8 тыс. тонн черешни на сумму $36,5 млн.
За пять месяцев с начала 2026 года Узбекистан отправил больше всего черешни в страны ЕАЭС.
По данным Нацкомстата, в январе–мае 2026 года республика экспортировала в 11 зарубежных стран около 16,8 тыс. тонн черешни на сумму $36,5 млн.
Объем экспорта снизился на 4,1 тыс. тонн по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.
В топ-5 стран по закупке черешни у Узбекистана лидирует Россия.
Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан
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