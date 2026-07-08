https://uz.sputniknews.ru/20260708/glava-mid-uzbekistana-prinyal-kopii-veritelnyx-gramot-u-novogo-posla-aljira-58892589.html

Глава МИД Узбекистана принял копии верительных грамот у нового посла Алжира

Глава МИД Узбекистана принял копии верительных грамот у нового посла Алжира

Sputnik Узбекистан

Стороны подтвердили готовность к дальнейшей активизации сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, образовательной, культурной и других перспективных сферах

2026-07-08T09:30+0500

2026-07-08T09:30+0500

2026-07-08T09:37+0500

политика

верительные грамоты

посол

алжир

узбекистан

мид узбекистана

бахтиер саидов

сотрудничество

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/08/58892425_0:6:800:456_1920x0_80_0_0_697ff93cbb910d5e05ffade49dc76321.jpg

ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов принял копии верительных грамот у нового посла Алжира Джамили Ашур. Об этом глава внешнеполитического ведомства республики сообщил в своем Telegram-канале.Ашур сменила на этом посту Мохамеда Ирки, который возглавлял посольство Алжира в Узбекистане в 2023–2026 годах.Стороны подтвердили готовность к дальнейшей активизации сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, образовательной, культурной и других перспективных сферах.В завершение встречи Бахтиёр Саидов пожелал новому послу Алжира успешной работы в Узбекистане.

алжир

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

политика, верительные грамоты, посол, алжир, узбекистан, мид узбекистана, бахтиер саидов, сотрудничество