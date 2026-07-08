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Глава МИД Узбекистана принял копии верительных грамот у нового посла Алжира
Глава МИД Узбекистана принял копии верительных грамот у нового посла Алжира
Sputnik Узбекистан
Стороны подтвердили готовность к дальнейшей активизации сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, образовательной, культурной и других перспективных сферах
2026-07-08T09:30+0500
2026-07-08T09:30+0500
2026-07-08T09:37+0500
политика
верительные грамоты
посол
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мид узбекистана
бахтиер саидов
сотрудничество
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ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов принял копии верительных грамот у нового посла Алжира Джамили Ашур. Об этом глава внешнеполитического ведомства республики сообщил в своем Telegram-канале.Ашур сменила на этом посту Мохамеда Ирки, который возглавлял посольство Алжира в Узбекистане в 2023–2026 годах.Стороны подтвердили готовность к дальнейшей активизации сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, образовательной, культурной и других перспективных сферах.В завершение встречи Бахтиёр Саидов пожелал новому послу Алжира успешной работы в Узбекистане.
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политика, верительные грамоты, посол, алжир, узбекистан, мид узбекистана, бахтиер саидов, сотрудничество
политика, верительные грамоты, посол, алжир, узбекистан, мид узбекистана, бахтиер саидов, сотрудничество
Глава МИД Узбекистана принял копии верительных грамот у нового посла Алжира
09:30 08.07.2026 (обновлено: 09:37 08.07.2026)
Стороны подтвердили готовность к дальнейшей активизации сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, образовательной, культурной и других перспективных сферах.
ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik.
Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов принял копии верительных грамот у нового посла Алжира Джамили Ашур. Об этом глава внешнеполитического ведомства республики сообщил
в своем Telegram-канале.
“Приняли копии верительных грамот у вновь назначенного Чрезвычайного и Полномочного Посла Алжирской Народной Демократической Республики в Республике Узбекистан Джамили Ашур. В ходе встречи обменялись мнениями по вопросам реализации договоренностей, достигнутых по итогам нашего официального визита в Алжир в июне текущего года”, — говорится в сообщении.
Ашур сменила на этом посту Мохамеда Ирки, который возглавлял посольство Алжира в Узбекистане в 2023–2026 годах.
Стороны подтвердили готовность к дальнейшей активизации сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, образовательной, культурной и других перспективных сферах.
В завершение встречи Бахтиёр Саидов пожелал новому послу Алжира успешной работы в Узбекистане.