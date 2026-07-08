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https://uz.sputniknews.ru/20260708/glava-mid-uzbekistana-prinyal-kopii-veritelnyx-gramot-u-novogo-posla-aljira-58892589.html
Глава МИД Узбекистана принял копии верительных грамот у нового посла Алжира
Глава МИД Узбекистана принял копии верительных грамот у нового посла Алжира
Sputnik Узбекистан
Стороны подтвердили готовность к дальнейшей активизации сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, образовательной, культурной и других перспективных сферах
2026-07-08T09:30+0500
2026-07-08T09:37+0500
политика
верительные грамоты
посол
алжир
узбекистан
мид узбекистана
бахтиер саидов
сотрудничество
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ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов принял копии верительных грамот у нового посла Алжира Джамили Ашур. Об этом глава внешнеполитического ведомства республики сообщил в своем Telegram-канале.Ашур сменила на этом посту Мохамеда Ирки, который возглавлял посольство Алжира в Узбекистане в 2023–2026 годах.Стороны подтвердили готовность к дальнейшей активизации сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, образовательной, культурной и других перспективных сферах.В завершение встречи Бахтиёр Саидов пожелал новому послу Алжира успешной работы в Узбекистане.
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политика, верительные грамоты, посол, алжир, узбекистан, мид узбекистана, бахтиер саидов, сотрудничество
политика, верительные грамоты, посол, алжир, узбекистан, мид узбекистана, бахтиер саидов, сотрудничество

Глава МИД Узбекистана принял копии верительных грамот у нового посла Алжира

09:30 08.07.2026 (обновлено: 09:37 08.07.2026)
© Глава МИД Узбекистана Бахтиёр СаидовГлава МИД Узбекистана принял копии верительных грамот у нового посла Алжира
Глава МИД Узбекистана принял копии верительных грамот у нового посла Алжира - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.07.2026
© Глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов
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Стороны подтвердили готовность к дальнейшей активизации сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, образовательной, культурной и других перспективных сферах.
ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов принял копии верительных грамот у нового посла Алжира Джамили Ашур. Об этом глава внешнеполитического ведомства республики сообщил в своем Telegram-канале.
“Приняли копии верительных грамот у вновь назначенного Чрезвычайного и Полномочного Посла Алжирской Народной Демократической Республики в Республике Узбекистан Джамили Ашур. В ходе встречи обменялись мнениями по вопросам реализации договоренностей, достигнутых по итогам нашего официального визита в Алжир в июне текущего года”, — говорится в сообщении.
© Baxtiyor Saidov/TelegramБахтиёр Саидов провел переговоры с представителями Азербайджана, Алжира и Гвинеи-Бисау
Бахтиёр Саидов провел переговоры с представителями Азербайджана, Алжира и Гвинеи-Бисау - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.07.2026
Бахтиёр Саидов провел переговоры с представителями Азербайджана, Алжира и Гвинеи-Бисау
© Baxtiyor Saidov/Telegram
Ашур сменила на этом посту Мохамеда Ирки, который возглавлял посольство Алжира в Узбекистане в 2023–2026 годах.
Стороны подтвердили готовность к дальнейшей активизации сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, образовательной, культурной и других перспективных сферах.
В завершение встречи Бахтиёр Саидов пожелал новому послу Алжира успешной работы в Узбекистане.
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