https://uz.sputniknews.ru/20260708/iii-forum-regionov-belarusi-i-uzbekistana-58906731.html

III Форум регионов Беларуси и Узбекистана — основные заявления, какие документы подписали

III Форум регионов Беларуси и Узбекистана — основные заявления, какие документы подписали

Sputnik Узбекистан

Форум с участием делегаций регионов и бизнес-кругов двух стран состоялся в преддверии официального визита Шавката Мирзиёева в Беларусь.

2026-07-08T16:28+0500

2026-07-08T16:28+0500

2026-07-08T17:38+0500

узбекистан

беларусь

минск

регион

форум

подписание документов

экономика

сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. В Минске состоялся III Форум регионов Беларуси и Узбекистана, сообщает пресс-служба Правительства РБ.Мероприятие с участием делегаций регионов и бизнес-кругов двух стран организовали в преддверии официального визита Шавката Мирзиёева в Беларусь.По словам заместителя премьер-министра Узбекистана Жамшида Ходжаева, в составе узбекской делегации — более 200 предпринимателей, три хокима и заместители глав администраций всех 14 регионов республики.В своем выступлении на пленарном заседании форума на тему "Кооперация регионов как драйвер экономического сотрудничества Беларуси и Узбекистана" Ходжаев отметил, что за годы своего существования форум стал гораздо больше, чем ежегодная встреча.Зампремьера РУз подчеркнул, что Беларусь была и остается одним из ключевых стратегических партнеров Узбекистана. Благодаря доверительным отношениям между лидерами обеих стран сотрудничество развивается динамично и приобретает все более практический характерОн обозначил актуальные задачи во взаимодействии сторон.Он акцентировал внимание на том, что для белорусского бизнеса Узбекистан — не только внутренний рынок с населением почти 40 млн человек, но и удобная производственная и логистическая платформа для выхода на быстрорастущие рынки ЦА, Афганистана, Южной Азии и Ближнего Востока.Он также отметил, что Узбекистан высоко ценит вклад белорусских компаний, успешно работающих на его территории.Его белорусский коллега — заместитель премьер-министра РБ Юрий Шулейко отметил, что Узбекистан для Беларуси — надежный друг и проверенный временем партнер. Системное партнерство двух стран обеспечивает уверенный подъем взаимной торговли.По его словам, достигнутый объем взаимной торговли позволяет Беларуси и Узбекистану ставить более амбициозные цели.Он добавил, что регионы с каждым годом вносят все более значимый вклад в копилку отношений Беларуси и Узбекистана.Нынешний форум, по его словам, призван трансформировать достигнутый высокий уровень политического доверия в конкретные, экономически выгодные проекты.На III Форуме регионов Беларуси и Узбекистана подписали ряд документов. В их числе:

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узбекистан, беларусь, минск, регион, форум, подписание документов, экономика, сотрудничество