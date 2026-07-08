III Форум регионов Беларуси и Узбекистана — основные заявления, какие документы подписали
16:28 08.07.2026 (обновлено: 17:38 08.07.2026)
© Пресс-служба правительства Беларуси. В Минске состоялся III Форум регионов Беларуси и Узбекистана
© Пресс-служба правительства Беларуси
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Форум с участием делегаций регионов и бизнес-кругов двух стран состоялся в преддверии официального визита Шавката Мирзиёева в Беларусь.
ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. В Минске состоялся III Форум регионов Беларуси и Узбекистана, сообщает пресс-служба Правительства РБ.
Мероприятие с участием делегаций регионов и бизнес-кругов двух стран организовали в преддверии официального визита Шавката Мирзиёева в Беларусь.
По словам заместителя премьер-министра Узбекистана Жамшида Ходжаева, в составе узбекской делегации — более 200 предпринимателей, три хокима и заместители глав администраций всех 14 регионов республики.
В своем выступлении на пленарном заседании форума на тему "Кооперация регионов как драйвер экономического сотрудничества Беларуси и Узбекистана" Ходжаев отметил, что за годы своего существования форум стал гораздо больше, чем ежегодная встреча.
“Каждый год и бизнес, и Правительство убеждаются, что интерес растет, а самое главное — есть практические шаги. Сегодня это одна из самых эффективных площадок нашего экономического сотрудничества, где рождаются новые проекты, устанавливаются прямые связи между регионами, а достигнутые договоренности превращаются в реальные инвестиции и совместные производства", — сказал он.
Зампремьера РУз подчеркнул, что Беларусь была и остается одним из ключевых стратегических партнеров Узбекистана. Благодаря доверительным отношениям между лидерами обеих стран сотрудничество развивается динамично и приобретает все более практический характер
"По итогам прошлого года взаимный товарооборот увеличился на 25% и уже приблизился к отметке в $1 млрд. Успешно работают сотни совместных предприятий, реализуются проекты в промышленности, сельском хозяйстве, фармацевтике, электротехнике, текстильной отрасли и других сферах", — подчеркнул Жамшид Ходжаев.
Он обозначил актуальные задачи во взаимодействии сторон.
“Сегодня мировая экономика стремительно меняется. Конкурируют уже не отдельные предприятия и даже не отдельные страны. Конкурируют технологии, производственные цепочки, логистика и скорость принятия решений. Поэтому наша общая задача, считаю, — перейти от обычной традиционной торговли к новому уровню партнерства. Мы должны вместе создавать современные производства, локализовывать выпуск продукции, внедрять новые технологии и совместно выходить на рынки третьих стран”, — сказал Ходжаев.
Он акцентировал внимание на том, что для белорусского бизнеса Узбекистан — не только внутренний рынок с населением почти 40 млн человек, но и удобная производственная и логистическая платформа для выхода на быстрорастущие рынки ЦА, Афганистана, Южной Азии и Ближнего Востока.
“В свою очередь, Беларусь обладает мощной промышленной школой с современными технологиями, высокими компетенциями в машиностроении, агропромышленном комплексе, фармацевтике и других отраслях. Объединив эти преимущества, мы можем создавать конкурентоспособную продукцию, расширять взаимные инвестиции и значительно укреплять позиции наших стран на внешних рынках”, — добавил заместитель премьер-министра РУз.
Он также отметил, что Узбекистан высоко ценит вклад белорусских компаний, успешно работающих на его территории.
“Они инвестируют, создают новые производства, внедряют современные технологии, готовят специалистов и становятся частью экономического развития нашей страны. Со своей стороны, Правительство Узбекистана продолжит обеспечивать максимально благоприятные условия для инвесторов, сопровождать каждый перспективный проект и оказывать всестороннюю поддержку деловым инициативам”, — подытожил он.
Его белорусский коллега — заместитель премьер-министра РБ Юрий Шулейко отметил, что Узбекистан для Беларуси — надежный друг и проверенный временем партнер. Системное партнерство двух стран обеспечивает уверенный подъем взаимной торговли.
© Правительство БеларусиВ Минске начал работу III Форум регионов Беларуси и Узбекистана
В Минске начал работу III Форум регионов Беларуси и Узбекистана
© Правительство Беларуси
"За предшествующие 10 лет объем взаимной торговли товарами вырос более чем в 13 раз. За 5 месяцев текущего года товарооборот между нашими странами вырос практически на 40%. Уверен, в этом году мы преодолеем историческую планку товарооборота, которая превысит $1 млрд", — отметил Шулейко.
По его словам, достигнутый объем взаимной торговли позволяет Беларуси и Узбекистану ставить более амбициозные цели.
"Мы видим существенные резервы как в увеличении поставок традиционной номенклатуры товаров, так и в выходе на новые товарные позиции", — акцентировал заместитель премьер-министра РБ.
Он добавил, что регионы с каждым годом вносят все более значимый вклад в копилку отношений Беларуси и Узбекистана.
“К настоящему времени у нас действуют уже 30 межрегиональных соглашений мероприятия, — рассказал Шулейко. — Межрегиональные форумы Беларуси и Узбекистана убедительно доказали свою эффективность”.
Нынешний форум, по его словам, призван трансформировать достигнутый высокий уровень политического доверия в конкретные, экономически выгодные проекты.
На III Форуме регионов Беларуси и Узбекистана подписали ряд документов. В их числе:
график взаимных визитов региональных делегаций Беларуси и Узбекистана на 2026-2027 годы и план мероприятий (дорожная карта) по развитию сотрудничества между двумя странами на 2026–2030 годы;
Соглашение между Гомельским областным исполнительным комитетом и хокимиятом Ташобласти о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах;
план мероприятий (дорожная карта) на 2026-2027 годы по реализации Соглашения между Гомельским областным исполнительным комитетом и хокимиятом Ферганской области о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах;
дорожная карта по реализации Соглашения между Гродненским областным исполнительным комитетом и хокимиятом Андижанской области о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах на 2027-2028 годы;
Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурно-гуманитарном сотрудничестве между Гродненским областным исполнительным комитетом и Республикой Каракалпакстан;
дорожная карта по реализации Соглашения между Могилевским областным исполнительным комитетом и хокимиятом Андижанской области о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах на 2027–2029 годы;
дорожная карта по реализации Соглашения между Могилевским областным исполнительным комитетом и хокимиятом Джизакской области о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах на 2026–2028 годы;
план мероприятий на 2026-2027 годы по реализации Соглашения между Брестским областным исполнительным комитетом и хокимиятом Бухарской области о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве;
план мероприятий на 2026-2027 годы по реализации Соглашения между Брестским областным исполнительным комитетом и хокимиятом Сырдарьинской области о торгово-экономическом сотрудничестве;
план мероприятий (дорожная карта) по развитию сотрудничества Витебской области и Кашкадарьинской области на 2026–2028 годы;
план мероприятий (дорожная карта) по развитию сотрудничества Витебской области и Наманганской области на 2026–2028 годы;
план мероприятий по реализации Соглашения между Минским областным исполнительным комитетом и хокимиятом Ташкентской области о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах от 12 сентября 2018 года на 2026–2028 годы;
план мероприятий (дорожная карта) по реализации Соглашения между Гомельским областным исполнительным комитетом и хокимиятом Навоийской области о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах на 2026-2027 годы;
план мероприятий (дорожная карта) по реализации Соглашения между Гомельским областным исполнительным комитетом и хокимиятом Хорезмской области о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах на 2026-2027 годы;
Меморандум о дружбе и сотрудничестве между Могилевским областным исполнительным комитетом и хокимиятом Ферганской области.